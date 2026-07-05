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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: F1 ट्रैक पर गूंजा भांगड़ा, सिल्वरस्टोन में पंजाबी रंग देखकर हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल

Video: F1 ट्रैक पर गूंजा भांगड़ा, सिल्वरस्टोन में पंजाबी रंग देखकर हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल

Viral F-1 Formula Bhangda video: रेस शुरू होने से पहले पंजाबी डांसर और ढोल वादक पूरे जोश के साथ परफॉर्म करते दिखाई देते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Jul 2026 07:22 PM (IST)
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फॉर्मूला-1 की रेस में आमतौर पर तेज रफ्तार कारों का शोर सुनाई देता है, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग था. ब्रिटिश ग्रां प्री स्प्रिंट रेस शुरू होने से ठीक पहले दुनिया के मशहूर सिल्वरस्टोन सर्किट पर पंजाबी भांगड़े की धूम मच गई. रंग-बिरंगे पारंपरिक कपड़ों में सजे कलाकारों ने ढोल की थाप पर ऐसा जबरदस्त डांस किया कि हजारों दर्शक झूम उठे. अब इस शानदार पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

F1 के ग्रिड पर पहली बार दिखा ऐसा रंग

वायरल वीडियो में सिल्वरस्टोन सर्किट का शुरुआती ग्रिड किसी रेस ट्रैक से ज्यादा एक सांस्कृतिक मंच जैसा नजर आता है. रेस शुरू होने से पहले पंजाबी डांसर और ढोल वादक पूरे जोश के साथ परफॉर्म करते दिखाई देते हैं. मशहूर पंजाबी गाने 'कौन नी जानदा' पर कलाकारों ने शानदार भांगड़ा पेश किया. ढोल की गूंज और जोशीले डांस स्टेप्स ने वहां मौजूद हजारों दर्शकों का दिल जीत लिया.

 
 
 
 
 
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साउथ एशियन हेरिटेज मंथ का खास जश्न

यह खास प्रस्तुति साउथ एशियन हेरिटेज मंथ की शुरुआत के मौके पर आयोजित की गई थी. इस दौरान जस औलख और उनकी टीम भांगड़ा फैम अकादमी ने शानदार प्रस्तुति दी. फॉर्मूला-1 ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका वीडियो शेयर करते हुए बताया कि स्प्रिंट रेस से पहले साउथ एशियन हेरिटेज मंथ का जश्न भांगड़ा परफॉर्मेंस के साथ मनाया गया.

रेस से पहले संस्कृति और स्पीड का शानदार संगम

इस बार ब्रिटिश ग्रां प्री वीकेंड में करीब 5.7 लाख दर्शक पहुंचे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है. ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी मोटरस्पोर्ट प्रतियोगिताओं में से एक के मंच पर पंजाबी संस्कृति की झलक देखना लोगों के लिए बेहद खास रहा. तेज रफ्तार कारों और पारंपरिक भांगड़े का यह अनोखा मेल हर किसी को पसंद आया.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर की तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने फॉर्मूला-1 की इस पहल की खूब तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, "F1 के ट्रैक पर भांगड़ा देखना गर्व की बात है." दूसरे ने कहा, "स्पीड और पंजाबी बीट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन पहली बार देखा." एक और यूजर ने लिखा, "दुनिया के सबसे बड़े रेसिंग मंच पर हमारी संस्कृति को जगह मिलना बेहद खास पल है." वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 07:22 PM (IST)
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