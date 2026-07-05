Video: F1 ट्रैक पर गूंजा भांगड़ा, सिल्वरस्टोन में पंजाबी रंग देखकर हैरान रह गई दुनिया- वीडियो वायरल
Viral F-1 Formula Bhangda video: रेस शुरू होने से पहले पंजाबी डांसर और ढोल वादक पूरे जोश के साथ परफॉर्म करते दिखाई देते हैं.
फॉर्मूला-1 की रेस में आमतौर पर तेज रफ्तार कारों का शोर सुनाई देता है, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग था. ब्रिटिश ग्रां प्री स्प्रिंट रेस शुरू होने से ठीक पहले दुनिया के मशहूर सिल्वरस्टोन सर्किट पर पंजाबी भांगड़े की धूम मच गई. रंग-बिरंगे पारंपरिक कपड़ों में सजे कलाकारों ने ढोल की थाप पर ऐसा जबरदस्त डांस किया कि हजारों दर्शक झूम उठे. अब इस शानदार पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.
F1 के ग्रिड पर पहली बार दिखा ऐसा रंग
वायरल वीडियो में सिल्वरस्टोन सर्किट का शुरुआती ग्रिड किसी रेस ट्रैक से ज्यादा एक सांस्कृतिक मंच जैसा नजर आता है. रेस शुरू होने से पहले पंजाबी डांसर और ढोल वादक पूरे जोश के साथ परफॉर्म करते दिखाई देते हैं. मशहूर पंजाबी गाने 'कौन नी जानदा' पर कलाकारों ने शानदार भांगड़ा पेश किया. ढोल की गूंज और जोशीले डांस स्टेप्स ने वहां मौजूद हजारों दर्शकों का दिल जीत लिया.
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साउथ एशियन हेरिटेज मंथ का खास जश्न
यह खास प्रस्तुति साउथ एशियन हेरिटेज मंथ की शुरुआत के मौके पर आयोजित की गई थी. इस दौरान जस औलख और उनकी टीम भांगड़ा फैम अकादमी ने शानदार प्रस्तुति दी. फॉर्मूला-1 ने भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इसका वीडियो शेयर करते हुए बताया कि स्प्रिंट रेस से पहले साउथ एशियन हेरिटेज मंथ का जश्न भांगड़ा परफॉर्मेंस के साथ मनाया गया.
रेस से पहले संस्कृति और स्पीड का शानदार संगम
इस बार ब्रिटिश ग्रां प्री वीकेंड में करीब 5.7 लाख दर्शक पहुंचे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है. ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी मोटरस्पोर्ट प्रतियोगिताओं में से एक के मंच पर पंजाबी संस्कृति की झलक देखना लोगों के लिए बेहद खास रहा. तेज रफ्तार कारों और पारंपरिक भांगड़े का यह अनोखा मेल हर किसी को पसंद आया.
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सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर की तारीफ
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने फॉर्मूला-1 की इस पहल की खूब तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, "F1 के ट्रैक पर भांगड़ा देखना गर्व की बात है." दूसरे ने कहा, "स्पीड और पंजाबी बीट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन पहली बार देखा." एक और यूजर ने लिखा, "दुनिया के सबसे बड़े रेसिंग मंच पर हमारी संस्कृति को जगह मिलना बेहद खास पल है." वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है.
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