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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाSambit Patra WhatsApp Hack: 'अर्जेंट है पैसे भेज दो...', BJP सांसद संबित पात्रा का व्हाट्सएप हुआ हैक, ठग ने कई लोगों को किया मैसेज

Sambit Patra WhatsApp Hack: 'अर्जेंट है पैसे भेज दो...', BJP सांसद संबित पात्रा का व्हाट्सएप हुआ हैक, ठग ने कई लोगों को किया मैसेज

बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने बताया कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है. उन्होंने लोगों से उनके नंबर से आने वाले किसी भी संदिग्ध संदेश, कॉल या पैसों की मांग पर भरोसा नहीं करने की अपील की है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 05 Jul 2026 06:05 PM (IST)
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बीजेपी के लोकसभा सांसद संबित पात्रा ने जानकारी दी है कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है. उन्होंने बताया कि हैकर्स उनके व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करके ऐसे संदेश भेज रहे हैं, जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि उनके नंबर से आने वाले किसी भी संदिग्ध संदेश, कॉल या पैसों से जुड़े अनुरोध पर बिल्कुल भी भरोसा न करें.

संबित पात्रा ने साफ कहा कि अगर किसी को उनके नाम या उनके व्हाट्सएप नंबर से पैसे भेजने या किसी तरह की आर्थिक मदद मांगने वाला संदेश मिलता है, तो उसे पूरी तरह फर्जी माना जाए. उन्होंने कहा कि यह साइबर अपराध का गंभीर मामला है और ऐसे मामलों में सभी लोगों को बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है. अहम बात यह भी है कि ठग ने उनके नंबर से कई लोगों को मैसेज भेजकर कहा कि अर्जेंट है, पैसे भेज दो. 

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पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी

संबित पात्रा ने बताया कि साइबर ठग अक्सर किसी परिचित या प्रभावशाली व्यक्ति का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर उसके संपर्क में मौजूद लोगों को निशाना बनाते हैं. ऐसे में बिना पुष्टि किए किसी भी तरह का भुगतान करना या अपनी निजी जानकारी साझा करना नुकसान का कारण बन सकता है. संबित पात्रा के अनुसार, जैसे ही उन्हें इस घटना की जानकारी मिली, उन्होंने ओडिशा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी. मामले की जांच शुरू कर दी गई है और उनके व्हाट्सएप अकाउंट को सुरक्षित तरीके से दोबारा उनके नियंत्रण में लाने के लिए जरूरी कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया अपनाई जा रही है.

व्हाट्सएप नंबर को लेकर संबित पात्रा ने क्या की अपील?

संबित पात्रा ने लोगों से अपील की है कि जब तक उनका व्हाट्सएप नंबर पूरी तरह सुरक्षित होकर दोबारा उनके नियंत्रण में नहीं आ जाता, तब तक उनके नंबर से आने वाले किसी भी संदेश का जवाब न दें. साथ ही किसी भी तरह की धनराशि भेजने या अपनी निजी और संवेदनशील जानकारी साझा करने से भी बचें. फिलहाल पुलिस और साइबर विशेषज्ञ पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. यह पता लगाया जा रहा है कि व्हाट्सएप अकाउंट किस तरीके से हैक किया गया और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं. अधिकारियों ने भी लोगों से अपील की है कि यदि उनके पास कोई संदिग्ध संदेश आए तो उसकी जानकारी तुरंत साइबर हेल्पलाइन या स्थानीय पुलिस को दें और किसी भी तरह की ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहें.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 05 Jul 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
WhatsApp Cyber Fraud SAMBIT PATRA
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