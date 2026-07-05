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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसालों बाद अचानक भाई को देखा, बहन के नहीं रुके आंसू , VIDEO ने लाखों लोगों को किया भावुक

सालों बाद अचानक भाई को देखा, बहन के नहीं रुके आंसू , VIDEO ने लाखों लोगों को किया भावुक

Viral Sister Emotional video: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बहन अपने काम में लगी होती है. तभी उसका भाई बिना कोई जानकारी दिए अचानक उसके सामने आ जाता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 05 Jul 2026 04:20 PM (IST)
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कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जिन्हें शब्दों में नहीं, सिर्फ एहसासों में महसूस किया जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही भावुक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में एक बहन अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त होती है. उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज मिलने वाला है. जैसे ही लंबे समय बाद उसका भाई अचानक सामने आता है, बहन खुद को रोक नहीं पाती और दौड़कर उसे गले लगा लेती है. दोनों का यह मिलन अब इंटरनेट पर लाखों लोगों को भावुक कर रहा है.

अचानक सामने आया भाई, बहन को नहीं हुआ यकीन

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बहन अपने काम में लगी होती है. तभी उसका भाई बिना कोई जानकारी दिए अचानक उसके सामने आ जाता है. पहले तो बहन कुछ पल तक उसे देखती रह जाती है, मानो उसे यकीन ही न हो कि उसका भाई सच में उसके सामने खड़ा है. अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वह दौड़कर भाई को कसकर गले लगा लेती है.

 
 
 
 
 
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एक गले मिलने में छिपे थे कई सालों के जज्बात

वीडियो में भाई-बहन एक-दूसरे को लंबे समय तक गले लगाए रखते हैं. दोनों ज्यादा कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं. ऐसा लगता है जैसे लंबे समय से दिल में छिपी यादें, इंतजार और अपनापन एक ही पल में बाहर आ गया हो. यही वजह है कि यह छोटा सा वीडियो लोगों के दिलों को गहराई से छू रहा है.

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सोशल मीडिया पर लोग हुए भावुक

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर प्यार लुटाया. एक यूजर ने लिखा, "भाई-बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है." दूसरे ने कहा, "यह वीडियो देखकर मेरी भी आंखें नम हो गईं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "कई बार गले लगना ही हजार शब्दों से ज्यादा कह देता है." वहीं कई लोगों ने कहा कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां वही होती हैं, जब अपने लंबे समय बाद अचानक मिल जाते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों को बार-बार छू रहा है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 Jul 2026 04:18 PM (IST)
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