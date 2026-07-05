सालों बाद अचानक भाई को देखा, बहन के नहीं रुके आंसू , VIDEO ने लाखों लोगों को किया भावुक
Viral Sister Emotional video: वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बहन अपने काम में लगी होती है. तभी उसका भाई बिना कोई जानकारी दिए अचानक उसके सामने आ जाता है.
कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जिन्हें शब्दों में नहीं, सिर्फ एहसासों में महसूस किया जाता है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही भावुक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो में एक बहन अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त होती है. उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज मिलने वाला है. जैसे ही लंबे समय बाद उसका भाई अचानक सामने आता है, बहन खुद को रोक नहीं पाती और दौड़कर उसे गले लगा लेती है. दोनों का यह मिलन अब इंटरनेट पर लाखों लोगों को भावुक कर रहा है.
अचानक सामने आया भाई, बहन को नहीं हुआ यकीन
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बहन अपने काम में लगी होती है. तभी उसका भाई बिना कोई जानकारी दिए अचानक उसके सामने आ जाता है. पहले तो बहन कुछ पल तक उसे देखती रह जाती है, मानो उसे यकीन ही न हो कि उसका भाई सच में उसके सामने खड़ा है. अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और वह दौड़कर भाई को कसकर गले लगा लेती है.
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एक गले मिलने में छिपे थे कई सालों के जज्बात
वीडियो में भाई-बहन एक-दूसरे को लंबे समय तक गले लगाए रखते हैं. दोनों ज्यादा कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं. ऐसा लगता है जैसे लंबे समय से दिल में छिपी यादें, इंतजार और अपनापन एक ही पल में बाहर आ गया हो. यही वजह है कि यह छोटा सा वीडियो लोगों के दिलों को गहराई से छू रहा है.
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सोशल मीडिया पर लोग हुए भावुक
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर प्यार लुटाया. एक यूजर ने लिखा, "भाई-बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है." दूसरे ने कहा, "यह वीडियो देखकर मेरी भी आंखें नम हो गईं." एक अन्य यूजर ने लिखा, "कई बार गले लगना ही हजार शब्दों से ज्यादा कह देता है." वहीं कई लोगों ने कहा कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां वही होती हैं, जब अपने लंबे समय बाद अचानक मिल जाते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों को बार-बार छू रहा है.
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