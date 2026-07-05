तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज; विराट-अभिषेक पिछड़े

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटतिलक वर्मा ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज; विराट-अभिषेक सब पिछड़े

तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज; विराट-अभिषेक सब पिछड़े

Tilak Varma: तिलक वर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में सिर्फ 24 रन बनाकर बड़ा कमाल कर दिया. वह सबसे कम उम्र में बड़ा रिकॉर्ड कायम करने वाले बल्लेबाज बन गए.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Curated By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 05 Jul 2026 08:57 PM (IST)
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बीते शनिवार (04 जुलाई) भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 खेला गया, जिसमें 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने डेब्यू किया. वैभव भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए. लेकिन इसी मैच में भारत के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा (Tilak Varma) ने सबसे कम उम्र का एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया, जिससे विराट कोहली, अभिषेक शर्मा, केएल राहुल और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज बल्लेबाज पिछड़ गए. 

दरअसल तिलक भारत के लिए सबसे कम उम्र में 1500 टी20 इंटरनेशनल रनों का आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाज बन गए. गौर करने वाली बात यह है कि अभिषेक शर्मा ने बारिश के कारण बेनतीजा रहने वाले पहले टी20 में इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया था. पहले मैच में अभिषेक भारत के लिए सबसे कम उम्र (25 साल 300 दिन) में 1500 टी20 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बने थे. 

सीरीज के दूसरे मैच में तिलक ने इस रिकॉर्ड पर अपना नाम लिखवा लिया. तिलक 23 साल 238 दिन की उम्र में भारत के लिए 1500 टी20 इंटरनेशनल रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए. तिलक ने मुकाबले में सिर्फ 24 रनों की पारी खेलकर बड़ा कमाल किया. 

भारत के लिए सबसे कम उम्र में 1500 T20I रन 

  • 23 साल 238 दिन - तिलक वर्मा
  • 25 साल 300 दिन - अभिषेक शर्मा
  • 27 साल 143 दिन - विराट कोहली
  • 28 साल 230 दिन - केएल राहुल
  • 30 साल 234 दिन - रोहित शर्मा
  • 30 साल 290 दिन - हार्दिक पांड्या
  • 31 साल 212 दिन - सुरेश रैना
  • 32 साल 115 दिन - सूर्यकुमार यादव
  • 33 साल 340 दिन - शिखर धवन
  • 37 साल 214 दिन - एमएस धोनी

तिलक वर्मा का अंतर्राष्ट्रीय करियर

भारत के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने वाले तिलक वर्मा ने अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 5 वनडे और 53 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. वनडे की 4 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 68 रन बनाए, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल रहा. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 50 पारियों में तिलक के बल्ले से 1501 रन निकल चुके हैं. इस दौरान उनका औसत 44.14 का और स्ट्राइक रेट 143.49 का रहा. वह 2 शतक और 7 अर्धशतक लगा चुके हैं, जिसमें हाई स्कोर 120* का रहा. 

 

यह भी पढ़ें: डेब्यू के बाद अगले ही मैच से होगी वैभव सूर्यवंशी की छुट्टी? पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने भेजा बड़ा मैसेज

Published at : 05 Jul 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
Record Tilak Varma INDIAN CRICKET TEAM
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