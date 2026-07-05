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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत

एक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत

Smart Plug: अगर इस स्मार्ट प्लग में Power Strip लगा देते हैं तो डिवाइस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ने लगता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 05 Jul 2026 07:03 PM (IST)
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  • स्मार्ट प्लग से पावर स्ट्रिप जोड़ने पर ओवरलोडिंग का खतरा।
  • अत्यधिक लोड से प्लग गर्म हो सकता, शॉर्ट-सर्किट का डर।
  • सुरक्षित उपयोग हेतु पावर स्ट्रिप सीधे सॉकेट में लगाएँ।
  • अलग-अलग डिवाइस के लिए अलग स्मार्ट प्लग इस्तेमाल करें।

Smart Plug: आज कल ज्यादातर घरों में स्मार्ट डिवाइस पहुंच चुके हैं. अब लोग अपने घर को ज्यादा एडवांस दिखाने के चक्कर में अपने घरों में ज्यादातर इंटरनेट कनेक्टेड या फिर स्मार्ट डिवाइसेज का इस्तेमाल करने लगे हैं. लेकिन कई बार ये डिवाइस ही लोगों के लिए एक मुसीबत बन जाते हैं. आज हम आपको एक ऐसे ही डिवाइस स्मार्ट प्लग के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज कल मार्केट में काफी ट्रेंडिंग में है.

डिवाइस की पावर रेटिंग जानना जरुरी

बता दें कि अब किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर आमतौर पर उसकी Voltage (V), Watt (W) और कई बार Ampere (A) की जानकारी उपलब्ध होती है. इन जानकारी में सबसे जयादा जरुरी Ampere की वैल्यू होती है क्योंकि ये बताता है कि आपका डिवाइस मैक्सिमम कितना करंट झेल सकता है.

Smart Plug के साथ ये काम करना पड़ेगा महंगा

आपकी जानकारी के लिए बताएं कि दरअसल, Smart Plug एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से लोग इससे कई सारे डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. वहीं, अब अगर इस स्मार्ट प्लग में Power Strip लगा देते हैं तो डिवाइस पर बहुत ज्यादा लोड पड़ने लगता है. बता दें कि Power Strip में कई डिवाइस एक साथ जुड़े हों तो वे मिलकर Smart Plug की ताकत से ज्यादा करंट खींचने लगते हैं.

अब जब Smart Plug अपनी ताकत से ज्यादा लोड उठाएगा तो वो ज्यादा गर्म होने लगेगा. इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति में डिवाइस जल्दी खराब हो सकता है और कई बार शॉर्ट सर्किट या आग लगने का भी खतरा बढ़ जाता है.

Smart Power Strip है सुरक्षित?

अगर आप Smart Power Strip खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको डिवाइस खरीदने से पहले सावधान रहना चाहिए. ज्यादातर Smart Power Strip लगभग 15A या उससे कम लोड के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं. इसलिए इनमें भी बहुत ज्यादा बिजली खींचने वाले डिवाइस नहीं कनेक्ट कर सकते हैं और ये सेफ भी नहीं माना जाता है.

क्या है सेफ तरीका

अगर आप कई डिवाइस एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो सबसे सुरक्षित तरीका है कि Power Strip को सीधे दीवार के सॉकेट में लगाएं, न कि Smart Plug के जरिए. अगर अलग-अलग डिवाइस को स्मार्ट कंट्रोल देना चाहते हैं तो उनके लिए अलग-अलग Smart Plug इस्तेमाल करना ही बेहतर ऑप्शन रहता है. इससे ओवरलोडिंग का खतरा कम होगा और आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी सेफ रहेंगे.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 05 Jul 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
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