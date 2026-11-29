जंगल सफारी के दौरान जब प्रकृति का असली खेल आंखों के सामने होता है, तो नजारा किसी हाई-ऑक्टेन थ्रिलर से कम नहीं लगता. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही खतरनाक और रोमांचक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जंगल सफारी के बीच एक बाघ हिरण का शिकार करता नजर आ रहा है. दूर से तेज रफ्तार में भागते हुए आते हिरण के पास से गुजरते ही बाघ जिस फुर्ती और सटीकता के साथ हवा में उछलकर उसे लपकता है, उसकी तुलना लोग क्रिकेट मैदान में ग्लेन फिलिप्स के हैरतअंगेज कैच से कर रहे हैं.

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि जंगल के रास्ते पर हिरण पूरी तेजी से दौड़ता चला आ रहा है. उसकी रफ्तार काफी तेज है, लेकिन बड़ी बिल्ली यानी बाघ की टाइमिंग और सटीकता के आगे वह टिक नहीं पाता. जैसे ही हिरण बाघ के करीब से निकलता है, बाघ बिजली की तेजी से हवा में उछलता है और एक ही झटके में हिरण को दबोच लेता है.

हवा में छलांग, सटीक लपक और फिर सामूहिक दावत

इस वायरल वीडियो का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा बाघ की यह फुर्ती और उसके बाद का नजारा है. हवा में छलांग लगाकर शिकार को लपकने के बाद वहां और भी बाघ पहुंच जाते हैं और फिर सभी मिलकर शिकार पर दावत उड़ाते दिखते हैं. सफारी वाहनों में मौजूद पर्यटक भी इस पूरे घटनाक्रम को देखकर सन्न और हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतनी करीब से और इतनी तेज रफ्तार में शिकार होते देखना हर किसी के बस की बात नहीं होती.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे और जताया रोमांच

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं और चुटकियां साझा कर रहे हैं...

एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई बाघ ने तो ग्लेन फिलिप्स की तरह हवा में डाइव मारकर हिरण को लपक लिया, ऐसी सटीकता और फुर्ती देखकर मजा आ गया." दूसरे यूजर ने शिकार और बाकी बाघों के पहुंचने पर कमेंट किया, "एक झटके में शिकार और फिर बाकी बाघों के साथ दावत, जंगल की दुनिया का यह नजारा वाकई खतरनाक और रोमांचक है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "सफारी में बैठे पर्यटक भी यह देखकर हैरान रह गए होंगे, ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होना तो बनता है."

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