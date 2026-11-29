भारत में ट्रेन से सफर को लेकर लोगों के अपने-अपने अनुभव होते हैं. किसी को लंबी दूरी की यात्रा पसंद आती है, तो कोई ट्रेन की सुविधाओं और देरी को लेकर शिकायत करता है. इस बीच ब्रिटेन के एक यात्री का अनुभव इन दिनों चर्चा में है. उन्होंने भारत में करीब 29 घंटे ट्रेन में बिताए और सफर खत्म होने के बाद भारतीय रेलवे को 10 में से 10 नंबर दिए. उनके लिए इस यात्रा को खास बनाने वाली बातें सिर्फ ट्रेन की सुविधाएं नहीं, बल्कि सफर के दौरान मिले छोटे-छोटे अनुभव भी थे.

लंबी दूरी के सफर में किस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया?

ब्रिटिश यात्री डोमिनिक ने मुंबई से अमृतसर तक ट्रेन में सफर किया. करीब 29 घंटे की इस यात्रा के दौरान उन्होंने ट्रेन के समय और पहुंचने के अनुभव को खास तौर पर सराहा. उनके मुताबिक, ट्रेन तय समय पर रवाना हुई और अमृतसर पहुंचने में भी देरी नहीं हुई. लंबी दूरी के सफर में समय की पाबंदी उनके लिए अच्छी बात रही. उन्होंने इस यात्रा के टिकट पर करीब 45 पाउंड खर्च किए, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 5,500 रुपये होते हैं.

खाने-पीने की सुविधाओं को लेकर क्या कहा?

सफर के दौरान खाने-पीने के इंतजाम भी उनके अनुभव का अहम हिस्सा रहे. यात्री ने बताया कि ट्रेन में उन्हें अलग-अलग तरह के खाने के विकल्प मिले. चाय से लेकर बिरयानी और पनीर वाले खाने तक, उन्होंने कई चीजों का स्वाद लिया. उनके अनुसार, ट्रेन में खाना उनकी उम्मीद से कम कीमत पर मिला. उन्होंने यह भी बताया कि सफर के दौरान ताजा चाय और नाश्ते के ऑप्शन उपलब्ध थे.

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यात्रियों के व्यवहार ने भी छोड़ी अच्छी छाप

डोमिनिक के लिए इस यात्रा का एक और अच्छा पहलू ट्रेन में मिले लोग रहे. उन्होंने बताया कि सफर के दौरान दूसरे यात्रियों का व्यवहार अच्छा था और लोगों के साथ समय बिताना सुखद अनुभव रहा. यही वजह रही कि उन्होंने पूरी यात्रा को शानदार बताया और भारतीय रेलवे को 10 में से 10 अंक दिए. उन्होंने मुंबई की मेट्रो और मोनोरेल की भी तारीफ की. उनका यह अनुभव सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है और एक बार फिर भारतीय रेलवे की सुविधाओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई है.

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