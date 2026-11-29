शादियों की बारात में डांस का तड़का तो आम बात है, लेकिन जब डीजे की गाड़ी पर अचानक 'अमूल दूध पीता है इंडिया' वाला मशहूर टाइटल सॉन्ग बज उठे और पीछे लड़कों की पूरी फौज पूरे जोश में थिरकने लगे, तो नजारा अपने आप में अनोखा बन जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बारात के बीच लड़कों का एक ग्रुप इस जिंगल पर बिंदास डांस करता नजर आ रहा है. मस्ती भरे इस अंदाज को देखकर न केवल बाकी बाराती, बल्कि आने-जाने वाले राहगीर भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि बारात का माहौल पूरे शबाब पर है और डीजे वाली गाड़ी से अमूल का जाना-पहचाना टाइटल सॉन्ग गूंज रहा है. आमतौर पर बारात में लोग भंगड़ा, बॉलीवुड आइटम नंबर्स या डीजे रीमिक्स पर नाचते दिखते हैं, लेकिन इस गाने की बीट्स पर लड़कों की टोली ने जिस बेफिक्री से स्टेप्स जमाए, उसने हर किसी का ध्यान खींच लिया.

डीजे गाड़ी, लड़कों की फौज और ठहाकों का माहौल

इस वायरल वीडियो की सबसे बड़ी खासियत इसका नेचुरल ह्यूमर और बारात का बिंदास वाइब है. एक तरफ डीजे की गाड़ी से बजती धुन और दूसरी तरफ पूरे उत्साह में नाचते लड़कों की फौज, इस कॉम्बिनेशन ने सड़क पर गुजरने वालों का भी मनोरंजन कर दिया. कई लोग रुककर या चलते-चलते इस नजारे को देखते और मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, जबकि बाराती भी इस मस्ती में शामिल होकर ठहाके लगाते दिख रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by P R A T Y U S H S H E T Y E (@pratyushshetye_)

यह भी पढ़ें: Bengaluru Cab Driver: रोजाना 20 हजार रुपये कमाता है ड्राइवर, मुंबई में 10 Ertiga कारों का भी मालिक

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे और दी दिलचस्प प्रतिक्रियाएं

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर अपनी चुटकियां और प्रतिक्रियाएं शेयर कर रहे हैं...

एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई बारात में 'अमूल दूध पीता है इंडिया' पर पूरी फौज का डांस देखकर तो हंसी छूट गई, डीजे वाले ने भी गजब गाना चलाया." दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए कमेंट किया, "शादी की बारात में ऐसा क्रिएटिव गाना और लौंडों की एनर्जी, सोशल मीडिया पर यह क्लिप वाकई फुल एंटरटेनमेंट है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "आते-जाते लोग और बाराती भी हंसी नहीं रोक पाए, बारात के ऐसे ही मजेदार पल रील को वायरल बना देते हैं."

यह भी पढ़ें: Mother Daughter Viral Video: मां की ममता ने जीता दिल, नीचे बैठकर इशारों से बेटी को नचाया; वीडियो वायरल