भारतीय शादियों में 'जूता चुराई' की रस्म जितनी मजेदार होती है, कई बार उसमें मिलने वाला सरप्राइज उतना ही चौंकाने वाला भी साबित होता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वायरल वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है, जिसमें शादी के बाद दूल्हे की साली चुराए हुए जूते अपने जीजा को पहनाती नजर आती है. पहले तो उसे लगता है कि नेग में 1500 से 2000 रुपये तक मिल जाएंगे, लेकिन अगले ही पल जब दूल्हा उसके हाथ में iPhone 17 Pro Max थमाता है, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता.

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि जूता चुराई की रस्म के दौरान साली मुस्कुराते हुए जीजा को जूते पहनाती है. सामान्य तौर पर ऐसी रस्मों में शगुन या नेग की एक तय रकम की उम्मीद रहती है और यहां भी साली के मन में शायद 1500-2000 रुपये मिलने का ही अंदाजा था. लेकिन दूल्हे राजा ने इस रस्म को सीधे एक बड़े सरप्राइज में बदल दिया और नेग के तौर पर सीधा iPhone 17 Pro Max निकालकर दे दिया.

आंखें फटी रह गईं, खुशी के आंसू और जीजू को गले लगाना

हाथ में इतना बड़ा तोहफा आते ही साली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. पल भर के लिए तो यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है कि नेग में 1500-2000 रुपये के बजाय सीधे लेटेस्ट आईफोन हाथ में आ गया है. सरप्राइज का यह असर इतना गहरा होता है कि वह भावुक हो जाती है, खुशी से रोते हुए अपने जीजू को गले लगा लेती है और जीजा जी भी लाड जताते हुए उसके माथे पर प्यार से किस करते नजर आते हैं.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लुटाया प्यार और लिए मजे

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं और चुटकियां साझा कर रहे हैं...

एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई 1500-2000 की उम्मीद में सीधा iPhone 17 Pro Max मिल जाए, तो खुशी के आंसू आना तो बनता है, जीजा जी ने तो कमाल कर दिया."

दूसरे यूजर ने बॉन्डिंग की तारीफ करते हुए कमेंट किया, "साली का खुशी से गले लगाना और जीजा का माथे पर लाड करना, यह पल शादी के सबसे प्यारे लम्हों में से एक है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "जूता चुराई की ऐसी स्क्रिप्ट हो तो हर कोई रस्म निभाने को तैयार हो जाए, वीडियो देखकर मजा आ गया."

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