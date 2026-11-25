अक्सर कैब में सफर के दौरान यात्रियों और ड्राइवरों के बीच बातचीत होती रहती है. इस दौरान लोग एक-दूसरे के काम, कमाई और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं. कई बार सफर के दौरान होने वाली ऐसी सामान्य बातचीत से कुछ ऐसी बातें सामने आ जाती हैं, जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है. खासकर जब कोई व्यक्ति अपने काम के साथ-साथ कमाई का दूसरा जरिया भी तैयार कर लेता है.

ऐसा ही कुछ बेंगलुरु में एक यात्री के साथ हुआ, जब उसने कैब बुक की. सफर के दौरान ड्राइवर की कमाई के बारे में जानकर यात्री हैरान रह गया. दरअसल यह ड्राइवर केवल कैब चलाकर पैसे नहीं कमाता, बल्कि उसके पास अपना कैब बिजनेस भी है. उसकी कमाई और गाड़ियों की संख्या के बारे में जानकर यात्री ने इस अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया.

उबर से एक दिन में कमाए 4,800 रुपये

पोस्ट में दी गई जानकारी के अनुसार यात्री ने बेंगलुरु में एक कैब बुक की थी. उसे मेजेस्टिक जाना था. सफर के दौरान यात्री और ड्राइवर के बीच बातचीत शुरू हुई. दोनों जीवन और कामकाज से जुड़ी बातें कर रहे थे. इसी दौरान यात्री ने ड्राइवर से पूछा कि वह एक दिन में कितनी कमाई कर लेता है. ड्राइवर ने अपनी कमाई दिखाने के लिए उसे उबर का अर्निंग डैशबोर्ड दिखाया. यात्री ने बताया कि रात करीब 10:30 बजे तक ड्राइवर उबर के जरिए 4,800 रुपये कमा चुका था. इतना ही नहीं ड्राइवर ने बताया कि वह अभी दो घंटे और गाड़ी चलाने वाला है.

मुंबई में 10 मारुति अर्टिगा कारों का मालिक

ड्राइवर की कमाई का असली खुलासा तब हुआ, जब उसने यात्री को अपने दूसरे काम के बारे में बताया. उसने कहा कि मुंबई में उसके पास मारुति सुजुकी की 10 अर्टिगा कारें हैं. वह इन सभी गाड़ियों को किराये पर चलाता है. ड्राइवर के मुताबिक उसकी प्रत्येक अर्टिगा से रोजाना 1,500 रुपये किराया मिलता है. इस तरह 10 गाड़ियों से उसे प्रतिदिन करीब 15,000 रुपये की कमाई होती है. वहीं उबर से मिलने वाली 4,800 रुपये की रकम को जोड़ने पर यात्री ने उसकी कुल दैनिक कमाई लगभग 19,800 रुपये आंकी. यानी यह रकम करीब 20 हजार रुपये बैठती है.

Last night in Bengaluru, I booked a cab to go to Majestic The cab driver and I started talking about life and all. Then we started talking about how much he earns in a day. He literally showed me his earnings for the day on Uber: ₹4,800, and that was until 10:30 PM. He was going to drive for another 2 hours. Then he told me the real thing about his whole cab business. He owns 10 Ertigas in Mumbai, and every Ertiga is giving him ₹1,500 in rent per day. That's literally ₹15,000 he's making from there every day. So, in total, approximately ₹20,000 a day. That is an insane amount, and he is truly earning it through his hard work. This amount is even more than the package of a senior manager at a product company. Guys what's your take on this? Was he lying or have you also come across many such similar guys? — Sankit (@xsankit) November 21, 2026

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यात्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अनुभव

कैब में हुए इस अनुभव को यात्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया. उसने बताया कि ड्राइवर की कमाई और उसके कैब बिजनेस के बारे में जानकर वह काफी प्रभावित हुआ. यात्री ने ड्राइवर की मेहनत और एक से ज्यादा कमाई के साधन तैयार करने की कोशिश की तारीफ भी की. उसने अपनी पोस्ट में ड्राइवर की कमाई की तुलना एक प्रोडक्ट कंपनी में काम करने वाले सीनियर मैनेजर के पैकेज से की. यात्री ने लोगों से यह भी पूछा कि क्या उन्हें इस तरह के दूसरे लोगों के बारे में जानकारी है और क्या ड्राइवर की बताई गई बातों पर भरोसा किया जा सकता है.

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने दीं अलग-अलग प्रतिक्रियाएं

यह पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी-अपनी राय रखी. कुछ यूजर्स ने ड्राइवर की कारोबारी समझ और कैब चलाने के साथ अपना बिजनेस खड़ा करने की क्षमता की तारीफ की. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह की कमाई को समझने के लिए उससे जुड़े खर्चों को भी देखना जरूरी है. एक यूजर ने कहा कि 10 अर्टिगा कारों का मालिक होना अपने आप में प्रभावशाली है. वहीं एक अन्य यूजर ने गाड़ियों की EMI, रखरखाव, इंश्योरेंस और ड्राइवरों को दिए जाने वाले भुगतान जैसे पहलुओं का जिक्र किया. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि खुद का बिजनेस चलाने में अपनी मर्जी से काम करने की आजादी मिलती है, जो कॉर्पोरेट नौकरी में हमेशा संभव नहीं होती.

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