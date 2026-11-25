Mother Daughter Viral Video: दुनिया में मां के प्यार और त्याग की कोई तुलना नहीं की जा सकती. एक मां अपने बच्चों की खुशी और कामयाबी के लिए किस हद तक जा सकती है, इसकी एक बेहद खूबसूरत बानगी इन दिनों सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही दिल छू लेने वाला वीडियो जमकर ट्रेंड कर रहा है, जिसने हर देखने वाले को भावुक कर दिया है.

तमिलनाडु के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कैद हुआ यह अनमोल पल इस समय इंटरनेट पर हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, इस वायरल वीडियो में एक सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम के मंच पर एक छोटी बच्ची पारंपरिक परिधान में नृत्य प्रस्तुत करती नजर आ रही है.

वहीं, दर्शकों की पहली कतार में बैठी उसकी मां अपनी बेटी को मंच पर परफॉर्म करते देख खुद को रोक नहीं पाती. मां और बेटी के बीच के इस अनकहे और गहरे जुड़ाव ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है.

मंच पर डांस कर रही थी नन्ही बेटी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि तमिलनाडु के मदुरै पुस्तक महोत्सव 2026 के कार्यक्रम में एक छोटी बच्ची मंच पर पारंपरिक परिधान में नृत्य कर रही है. नीले और गुलाबी रंग की साड़ी पहने वह नन्ही कलाकार तमिल गाने की धुन पर बेहद खूबसूरत डांस प्रस्तुत कर रही है.

नीचे बैठकर हर स्टेप दोहरा रही थी मां

इस दौरान दर्शकों की कतार में नारंगी साड़ी पहनकर बैठी उसकी मां अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती नजर आती है. वह अपनी कुर्सी पर बैठे-बैठे ही बेटी के साथ हाथों के हर इशारे और चेहरे के हाव-भाव को हूबहू दोहराने लगती है, ताकि मंच पर बेटी से कोई चूक न हो जाए.

बेटी के साथ मंच पर दिखीं गर्वित मां

मां के इस अनोखे मार्गदर्शन और प्यार से बेटी अपनी प्रस्तुति को शानदार तरीके से पूरा करती है. वीडियो के आखिर में कार्यक्रम के समापन के दौरान वह माँ भी अपनी नन्ही बेटी के साथ मंच पर खड़ी नजर आती हैं और दोनों के चेहरे पर कामयाबी की प्यारी सी मुस्कान दिखाई देती है.

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वीडियो देख भावुक हुए सोशल मीडिया यूजर्स

मां और बेटी के इस खूबसूरत रिश्ते का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और कमेंट सेक्शन में लोग प्यार लुटाते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने भावुक होकर कमेंट में लिखा, यह वीडियो देखकर आंखें नम हो गईं, दुनिया में मां ही एकमात्र ऐसी इंसान होती है जो अपने बच्चों की कामयाबी को खुद से भी ज्यादा जीती है

वहीं, एक अन्य यूजर ने मां के समर्पण की तारीफ करते हुए लिखा, बेटी से ज्यादा नर्वस और उत्साहित तो उसकी मां नजर आ रही हैं, हर स्टेप को नीचे बैठकर दोहराना ही असली मातृत्व है. एक तीसरे यूजर ने लिखा, इस प्यारी सी जोड़ी को किसी की नजर न लगे, बच्ची के डांस के पीछे उसकी मां की पूरी मेहनत साफ झलक रही है. कुल मिलाकर यह वीडियो इंटरनेट पर हर किसी का दिल जीत रहा है और लोग इसे दिन का सबसे प्यारा वीडियो बता रहे हैं.

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