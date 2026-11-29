शादी के स्टेज पर मिठाई खिलाने की रस्म जितनी प्यारी और मीठी मानी जाती है, कई बार उसमें ऐसा ट्विस्ट आ जाता है कि पूरा माहौल ही पलट जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मजेदार और चटपटा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन और आसपास खड़ी सखियों के बीच मिठाई खिलाने को लेकर गजब का ड्रामा देखने को मिला. पहले दुल्हन ने प्यार से दूल्हे को मिठाई खिलाई, लेकिन जब दूल्हे की बारी आई तो दुल्हन ने मुंह ही नहीं खोला, जिसके बाद दूल्हे ने जबरन मुंह पकड़कर मिठाई ठूंस दी और दुल्हन ने भी तुरंत जवाब देते हुए मिठाई मुंह से थूक दी.

स्टेज पर छिड़ा दूल्हा-दुल्हन के बीच युद्ध

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी के स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन साथ खड़े हैं और आसपास कई सखियां भी मौजूद हैं. रस्म के दौरान पहले दुल्हन दूल्हे को मिठाई खिलाती है, जिसे दूल्हा आराम से और मुस्कुराते हुए खा लेता है. इसके बाद जब दूल्हा दुल्हन को मिठाई खिलाने के लिए आगे बढ़ता है, तो दुल्हन अपना मुंह बंद रखती है और खोलती ही नहीं है.

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दूल्हे ने जबरन मुंह में ठूंसी मिठाई

मुंह न खुलने के बाद दूल्हे का अंदाज अचानक सख्त हो जाता है और वह सीधा दुल्हन का मुंह पकड़कर जबरन उसके मुंह में मिठाई ठूंस देता है. सखियों और कैमरों के सामने हुए इस वाकये से दुल्हन चिढ़ जाती है और अगले ही पल मिठाई को मुंह से थूक देती है. स्टेज पर हुई इस नोकझोंक और रिएक्शन ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को जमकर वायरल कर दिया है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे और दी मजेदार चेतावनियां

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और कमेंट सेक्शन में यूजर्स जमकर अपनी चुटकियां और मजेदार टिप्पणियां लिख रहे हैं...

एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा, "भाई संभलकर रहना, दूल्हे राजा ने स्टेज पर ही इतना बड़ा पंगा ले लिया है, कहीं आगे चलकर नीले ड्रम में न चले जाएं." दूसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए कमेंट किया, "भाभी जी तो शुरुआत में ही काफी नाराज दिख रही हैं, शादी के पहले दिन से ही ऐसा टशन चल रहा है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "पहले आराम से खाया और अपनी बारी आते ही जबरन ठूंस दिया, दुल्हन का रिएक्शन तो बनता था, वीडियो देखकर खूब मजा आया."

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