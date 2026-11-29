जंगल सफारी के दौरान जब आमना-सामना किसी गुस्सैल टाइगर से हो जाए, तो दिल की धड़कनें थमना तय है, लेकिन जब वह दांत दिखाकर चेतावनी देने के बाद सीधे वैन की ओर चार्ज कर दे, तो नजारा किसी हॉरर थ्रिलर से कम नहीं लगता. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें जंगल सफारी के बीच एक टाइगर पर्यटकों की वैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता दिखता है. चीख-पुकार और दहशत के बीच जंगल के स्टाफ की सूझबूझ और हुंकार ने स्थिति को संभाला और टाइगर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया.

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि सफारी के दौरान कुछ दूरी पर खड़ा टाइगर अचानक बेहद गुस्सेल अंदाज में आ जाता है. वह पहले दांत दिखाकर अपनी आक्रामक चेतावनी देता है, जिससे सफारी वैन में मौजूद लोगों के बीच तनाव बढ़ जाता है. इसके बाद वह पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए पर्यटकों की वैन की तरफ लपकता है, और वैन के भीतर बैठे लोगों में चीख-पुकार व अफरा-तफरी मच जाती है.

स्टाफ की हुंकार से टली अनहोनी और बची जान

इस पूरे वाकये का सबसे निर्णायक और राहत देने वाला मोड़ तब आता है, जब जंगल का स्टाफ बिना घबराए टाइगर को हुंकारकर दूर भगाने की कोशिश करता है. स्टाफ की आवाज और सख्त मौजूदगी के आगे टाइगर आगे बढ़ने से रुक जाता है और पीछे हट जाता है. अगर वह सीधे वैन पर टूट पड़ता या भीतर तक पहुंच जाता, तो हालात बेहद भयावह हो सकते थे और जान-माल का बड़ा नुकसान होने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता था.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जताई दहशत और दी प्रतिक्रियाएं

इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और कमेंट सेक्शन में यूजर्स इस खौफनाक नजारे पर अपने रिएक्शंस शेयर कर रहे हैं...

एक यूजर ने राहत और दहशत के साथ लिखा, "भाई दांत दिखाकर टाइगर का चार्ज करना देखकर तो कलेजा मुंह को आ गया, गनीमत रही कि स्टाफ की हुंकार से वह पीछे हट गया वरना बड़ा हादसा हो जाता." दूसरे यूजर ने सफारी की सुरक्षा पर कमेंट किया, "जंगल सफारी में ऐसे पल दिखाते हैं कि वन्यजीवों के सामने जरा सी चूक या करीब जाना कितना भारी पड़ सकता है, स्टाफ ने गजब संभाला." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "वैन के अंदर मची चीख-पुकार और टाइगर की रफ्तार देखकर सच में रोंगटे खड़े हो गए, यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है."

बाघ का 'चार्ज' करना यानी अचानक तेज रफ्तार से आगे झपटना या दौड़ना, अक्सर असली हमला करने के बजाय चेतावनी देने या खुद को सुरक्षित महसूस कराने का तरीका होता है. जंगल सफारी या आमने-सामने की स्थिति में बाघ के चार्ज करने के पीछे ये मुख्य वजहें होती हैं..

अतिक्रमण या पर्सनल स्पेस में दखल: बाघ अपने इलाके और तय दूरी को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं. जब सफारी वाहन या लोग उनकी तय दूरी के बहुत करीब चले जाते हैं या रास्ता रोक लेते हैं, तो वे खतरे का आभास होने पर चार्ज करके पीछे हटने का संदेश देते हैं.

अचानक शोर या मूवमेंट: वाहन का इंजन तेजी से स्टार्ट होना, दरवाजा खुलना, तेज आवाज आना या किसी का अचानक खड़े होकर हाथ हिलाना बाघ को चौंका सकता है और प्रतिक्रिया में वह चार्ज कर सकता है. अगर मादा टाइगर है तो वो अपने शावकों की सुरक्षा के लिए भी कई बार हमला करने से नहीं चूकती है.

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