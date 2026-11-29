सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन वंदे भारत में सफर करने वाले यात्रियों को अक्सर शानदार अनुभव और बेहतर सुविधाओं की उम्मीद रहती है, लेकिन जब नाश्ते या खाने में लोहे का बोल्ट निकल आए, तो मजा किरकिरा होना लाजमी है. बेंगलुरु से बेलगावी के बीच वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री के साथ ऐसा ही चौंकाने वाला वाकया हुआ, जब उनके वड़े के अंदर से एक बड़ा मेटल बोल्ट मिला. यात्री ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया और इंटरनेट पर यूजर्स के मजेदार व तीखे कमेंट्स की बाढ़ आ गई.

जानकारी के मुताबिक, एक्स यूजर समर्थ कोडियाल ने इस घटना का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें प्लेट पर टूटे हुए वड़े के दो टुकड़ों के पास एक बड़ा बोल्ट रखा नजर आता है. उन्होंने आसपास का माहौल भी रिकॉर्ड किया ताकि साफ हो सके कि यह पूरा मामला वंदे भारत ट्रेन के सफर के दौरान सामने आया. खाने की गुणवत्ता में इस बड़ी लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने लिखा कि बेंगलुरु से बेलगावी जाते वक्त वंदे भारत के मील में दिए गए वड़े से बड़ा बोल्ट मिला है, जो फूड क्वालिटी में बहुत बड़ी चूक है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए.

🚨 Passenger Finds Large Bolt In Vada Served On Bengaluru-Belagavi Vande Bharat Train. 🙏 https://t.co/59EbuWTLt4 — Bharat Tech & Infra (@BharatTechIND) November 28, 2026

IRCTC की माफी और सर्विस प्रोवाइडर पर कार्रवाई

मामला तूल पकड़ने और वीडियो वायरल होने के बाद इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने पोस्ट पर जवाब दिया. IRCTC ने यात्री को हुई असुविधा पर खेद जताया और भरोसा दिलाया कि संबंधित सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ कार्रवाई की गई है.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे और उठाए तीखे सवाल

वड़े में बोल्ट निकलने का यह वीडियो वायरल होते ही कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर चुटकियां लीं और सिस्टम पर सवाल दागे...

एक यूजर ने व्यंग्य करते हुए इसे सीधा 'आयरन सप्लीमेंट' करार दे दिया और तंज कसते हुए पूछा कि आखिर भारतीय ट्रेनों में परोसा जाने वाला खाना कब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा. दूसरे यूजर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यात्री चाहे जितना भी पैसा खर्च कर लें, खाने की क्वालिटी वही ढीली रहती है, बस पैकेजिंग बदल जाती है. वहीं कई लोगों ने किचन सुविधाओं में मेटल डिटेक्टर न होने पर सवाल खड़े किए और पूछा कि ऐसी लापरवाही रोकने के लिए पहले से जांच व्यवस्था क्यों नहीं थी.

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