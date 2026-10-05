जब बात हरियाणवी बीट्स और देसी लटके-झटकों की हो, तो बड़े-बड़े धुरंधर भी फीके पड़ जाते हैं. लेकिन इस बार सोशल मीडिया के मंच पर जो बवाल कटा है, उसने सभी को हैरान कर दिया है. इंटरनेट पर गदर किसी स्थानीय देसी डांसर ने नहीं, बल्कि एक नाइजीरियाई छात्र ने मचाया है! पंजाब के मोहाली स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी (Chandigarh University) के ऑडिटोरियम में जब हरियाणवी गाना बजा, तो नाइजीरिया के इस छात्र ने ऐसी कातिलाना कमर मटकाई कि सामने बैठी भीड़ के होश उड़ गए. गुलाबी चमकीले कुर्ते और कमर पर काला स्कार्फ बांधकर लड़के ने जिस नजाकत, लचक और बेफिक्र अंदाज में डांस किया, उसकी गूंज अब पूरे इंटरनेट पर सुनाई दे रही है.

3 अक्टूबर का था मौका, स्टेज पर छाया ठेठ हरियाणवी स्वैग

दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो के बैकग्राउंड में लगी बड़ी स्क्रीन पर साफ-साफ देखा जा सकता है 'Celebrating Nigeria Independence Day, 3rd October 2026, Chandigarh University'. मौका तो नाइजीरिया के राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के जश्न का था, जहाँ अफ्रीकी संस्कृति और उनके पारंपरिक कार्यक्रमों का जलवा होना चाहिए था. लेकिन इस नाइजीरियाई छात्र ने अपनी परफॉर्मेंस के लिए भारत के सबसे एनर्जेटिक और देसी म्यूजिक यानी 'हरियाणवी बीट्स' को चुना. जैसे ही ढोल और थिरका देने वाले म्यूज़िक का पहला कट लगा, इस छात्र ने स्टेज पर कदम रखते ही ऐसा समां बांधा कि लोग अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर तालियां बजाने लगे.

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कमर मटकाई ऐसी कि बॉलीवुड डांसर्स भी मांग लें पानी

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि यह छात्र न सिर्फ गानों के बोल और रिदम को बखूबी समझ रहा था, बल्कि उसके एक-एक मूव्स में गजब की फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही थी. पैर की उंगलियों पर बैलेंस बनाते हुए, हाथ जोड़कर ठुमका लगाते हुए और चेहरे पर कातिलाना मुस्कान लिए जब उसने कमर मटकाई, तो ऑडिटोरियम में मौजूद नाइजीरियाई और भारतीय छात्र एक साथ चिल्ला उठे. लड़के का यह अंदाज यह बताने के लिए काफी था कि भले ही उसका जन्म अफ्रीका में हुआ हो, लेकिन उसका दिल और डांसिंग स्टाइल पूरी तरह से 'देसी' हो चुका है.

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'भाई को सीधे हरियाणा की नागरिकता दे दो' सोशल मीडिया पर वायरल हुई रील

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड हुआ, कमेंट सेक्शन में तारीफों की सुनामी आ गई. यूजर्स इस विदेशी मुंडे की गजब की एनर्जी देखकर अपनी हंसी और हैरानी दोनों ही नहीं रोक पा रहे हैं. सोशल मीडिया पर नेटिजन्स इस वीडियो पर जमकर मजे ले रहे हैं और चटकारेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा: "भाई का डांस देखकर तो अपने रोहतक और हिसार वाले लड़के भी शर्मा जाएं. इसे कहते हैं परफेक्ट कमर मटकाना." दूसरे यूजर ने कमेंट किया: "इस बंदे ने जितने आराम से हरियाणवी स्टेप्स पकड़े हैं, उतने तो हम शादी में 4 पैग मारने के बाद भी नहीं कर पाते. सैल्यूट है भाई की एनर्जी को."

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