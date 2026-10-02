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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल

बारिश होते ही बेंगलुरू में 1200 के पार पहुंचा ऑटो किराया, इंटरनेट पर मचा बवाल

बेंगलुरु में तेज बारिश के बीच सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी. इसी बीच बढ़ा हुआ ऑटो का किराया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Oct 2026 11:32 AM (IST)
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  • लोगों ने बढ़े किराए पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं व्यक्त कीं.

बेंगलुरु में पिछले दिनों हुई तेज बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया. बेंगलुरू में बारिश का असर सिर्फ सड़कों पर नहीं घर से निकलने वालों की जेब पर भी दिखाई दिया, तेज बारिश के बीच जब सड़कें पानी से भर गईं और ट्रैफिक की रफ्तार थम गई, तब कैब और ऑटो की सवारी के बढ़े हुए किराए ने लोगों का ध्यान खींच लिया. सोशल मीडिया पर सामने आई एक तस्वीर में ऑटो की राइड के लिए 1279 रुपये और कैब के लिए ,203 रुपये का किराया दिखाई दे रहा है. इसके बाद इस मामले को लेकर इंटरनेट पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. 

बारिश और जाम के बीच बढ़ा किराया

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बीते दिनों बेंगलुरु में हुई तेज बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में हालात मुश्किल हो गए. सड़कों पर पानी जमा होने के साथ अंडरपास और फ्लाईओवर भी प्रभावित हुए. शाम के समय पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम ने यात्रियों की परेशानी और बढ़ा दी. इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई, जिसमें बारिश और कैब-ऑटो के किराए के बीच संबंध को लेकर चर्चा शुरू हो गई. पोस्ट में मजाकिया अंदाज में कहा गया कि बारिश जितनी ज्यादा होती है, कैब और ऑटो का किराया भी उतना ही बढ़ता दिखाई देता है. 

ऑटो का किराया 1,200 रुपये के पार

वायरल वीडियो में Rapido ऐप की राइड स्क्रीन दिखाई दे रहा है. इसमें Auto Priority के लिए करीब 1,279 रुपये का किराया दर्ज है, जबकि Cab Non AC की कीमत करीब 1,203 रुपये दिखाई गई. वहीं, स्क्रीनशॉट में बाइक राइड का किराया करीब 668 से 673 रुपये नजर आ रहा है. बारिश और भारी ट्रैफिक के बीच सामने आए इन किरायों ने लोगों का ध्यान खींचा जो सामान्य परिस्थितियों की तुलना में काफी ज्यादा नजर आ रहा था. सोशल मीडिया यूजर्स ने इसी स्क्रीनशॉट को बारिश से जुड़े वीडियो के साथ शेयर किया.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

पोस्ट पर कमेंट करने वाले यूजर्स की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग रहीं. कुछ लोगों ने बढ़े हुए किराए को लेकर इसे गलत बताया, तो कुछ ने इतनी महंगी राइड देखकर हैरानी जताई. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि अब वह कार खरीद लेगा. वहीं कुछ लोगों ने बारिश के दौरान राइड उपलब्ध होने और ड्राइवरों की कमाई को भी चर्चा में रखा. एक कमेंट में कहा गया कि जब हर कोई कमाना चाहता है, तो ड्राइवरों को अतिरिक्त कमाई का मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 02 Oct 2026 11:32 AM (IST)
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