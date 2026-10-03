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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकचरा छोटा, सीख बड़ी... दादर स्टेशन पर यात्रियों ने बैग में रखा कूड़ा

कचरा छोटा, सीख बड़ी... दादर स्टेशन पर यात्रियों ने बैग में रखा कूड़ा

दादर स्टेशन पर दो यात्रियों ने किया कुछ ऐसा, जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया. जानिए वायरल वीडियो में ऐसा क्या हुआ, जिसकी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 03 Oct 2026 07:04 AM (IST)
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  • यात्रियों के इस स्वच्छ व्यवहार ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा.

आमतौर पर रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक प्लेस पर खाने-पीने के बाद लोग पैकेट या बोतल वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन मुंबई के दादर स्टेशन से सामने आया एक वीडियो इस आम आदत से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है. यहां दो यात्री खाने-पीने की चीजें इस्तेमाल करने के बाद अपने कचरे को प्लेटफॉर्म पर फेंकने की जगह उसे अपने साथ रखते नजर आए. इसी छोटी-सी बात ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया. 

खाने के बाद जमीन पर नहीं फेंका रैपर

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वायरल वीडियो में बताया गया कि प्लेटफॉर्म पर एक यात्री बिस्किट या स्वीट का पैकेट खाने के बाद उसका रैपर जमीन पर छोड़ने की जगह अपने बैग में रख लेता है. इसके बाद वह पानी भी पीता है, लेकिन कचरे को वहीं नहीं छोड़ता है. 

वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की नजर इसके बाद एक दूसरे यात्री पर पड़ती है. वह यात्री नमकीन खा रहा था और कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा था. वीडियो बनाने वाले को लगा कि खाने-पीने की चीजें खत्म होने के बाद शायद वह पैकेट जमीन पर फेंक देगा. 

डस्टबिन नहीं मिला तो दूर तक ढूंढा 

वहीं दूसरे यात्री ने कचरा प्लेटफॉर्म पर फेंकने की जगह डस्टबिन ढूंढना शुरू किया. जब उसे तुरंत डस्टबिन नजर नहीं आया, तो उसने कचरा फेंकने का आसान रास्ता नहीं चुना. वह डस्टबिन ढूंढने के लिए आगे गया और आखिरकार अपना कचरा डस्टबिन में डाल दिया. वीडियो में इस छोटी-सी बात पर खुशी भी जाहिर की गई है. 

छोटी आदत ने खींचा लोगों का ध्यान

वीडियो में इसी व्यवहार को लेकर कहा गया कि अगर लोग अपने कचरे को इसी तरह संभालकर रखें और सही जगह पर डालें, तो पब्लिक प्लेस की तस्वीर बदल सकती है. दादर स्टेशन पर नजर आए इन दोनों यात्रियों ने भी खाने के बाद अपने रैपर को सड़क या प्लेटफॉर्म पर फेंकने की जगह जिम्मेदारी से संभाला. वीडियो शेयर करने वाले पोस्ट में भी इसी घटना को लेकर कहा गया कि कचरा भले ही छोटा था, लेकिन इससे मिलने वाली सीख बड़ी है. 

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सोशल मीडिया पर कमेंट्स 

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं. कई यूजर्स ने यात्रियों के इस व्यवहार की तारीफ की और इसे पब्लिक प्लेस पर साफ-सफाई बनाए रखने की अच्छी मिसाल बताया. लोगों का कहना है कि कचरा इधर-उधर फेंकने की जगह उसे अपने पास रखना और डस्टबिन मिलने पर उसमें डालना छोटी लेकिन जरूरी आदत है. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 07:04 AM (IST)
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