कचरा छोटा, सीख बड़ी... दादर स्टेशन पर यात्रियों ने बैग में रखा कूड़ा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्रियों के इस स्वच्छ व्यवहार ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचा.

आमतौर पर रेलवे स्टेशन जैसे पब्लिक प्लेस पर खाने-पीने के बाद लोग पैकेट या बोतल वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन मुंबई के दादर स्टेशन से सामने आया एक वीडियो इस आम आदत से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है. यहां दो यात्री खाने-पीने की चीजें इस्तेमाल करने के बाद अपने कचरे को प्लेटफॉर्म पर फेंकने की जगह उसे अपने साथ रखते नजर आए. इसी छोटी-सी बात ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया.

खाने के बाद जमीन पर नहीं फेंका रैपर

वायरल वीडियो में बताया गया कि प्लेटफॉर्म पर एक यात्री बिस्किट या स्वीट का पैकेट खाने के बाद उसका रैपर जमीन पर छोड़ने की जगह अपने बैग में रख लेता है. इसके बाद वह पानी भी पीता है, लेकिन कचरे को वहीं नहीं छोड़ता है.

वीडियो बनाने वाले व्यक्ति की नजर इसके बाद एक दूसरे यात्री पर पड़ती है. वह यात्री नमकीन खा रहा था और कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा था. वीडियो बनाने वाले को लगा कि खाने-पीने की चीजें खत्म होने के बाद शायद वह पैकेट जमीन पर फेंक देगा.

डस्टबिन नहीं मिला तो दूर तक ढूंढा

वहीं दूसरे यात्री ने कचरा प्लेटफॉर्म पर फेंकने की जगह डस्टबिन ढूंढना शुरू किया. जब उसे तुरंत डस्टबिन नजर नहीं आया, तो उसने कचरा फेंकने का आसान रास्ता नहीं चुना. वह डस्टबिन ढूंढने के लिए आगे गया और आखिरकार अपना कचरा डस्टबिन में डाल दिया. वीडियो में इस छोटी-सी बात पर खुशी भी जाहिर की गई है.

छोटी आदत ने खींचा लोगों का ध्यान

वीडियो में इसी व्यवहार को लेकर कहा गया कि अगर लोग अपने कचरे को इसी तरह संभालकर रखें और सही जगह पर डालें, तो पब्लिक प्लेस की तस्वीर बदल सकती है. दादर स्टेशन पर नजर आए इन दोनों यात्रियों ने भी खाने के बाद अपने रैपर को सड़क या प्लेटफॉर्म पर फेंकने की जगह जिम्मेदारी से संभाला. वीडियो शेयर करने वाले पोस्ट में भी इसी घटना को लेकर कहा गया कि कचरा भले ही छोटा था, लेकिन इससे मिलने वाली सीख बड़ी है.

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सोशल मीडिया पर कमेंट्स

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं. कई यूजर्स ने यात्रियों के इस व्यवहार की तारीफ की और इसे पब्लिक प्लेस पर साफ-सफाई बनाए रखने की अच्छी मिसाल बताया. लोगों का कहना है कि कचरा इधर-उधर फेंकने की जगह उसे अपने पास रखना और डस्टबिन मिलने पर उसमें डालना छोटी लेकिन जरूरी आदत है.

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