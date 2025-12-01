Video: 'मेरे मम्मी पापा मार डालेंगे' पुलिस ने बंक मारते पकड़ा स्कूली बच्चा, जेल जाने के नाम पर करने लगा ड्रामा- वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक स्कूली बच्चा ड्रेस पहने और बैग टांगे स्कूल से बंक मारकर बाहर घूमने निकला है जिसे अचानक गश्त कर रही पुलिस पकड़ लेती है.
सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लापरवाही, मासूमियत और चालाकी तीनों का कॉम्बो दिखाया गया है. एक स्कूली बच्चा जो स्कूल से बंक मारकर बाहर टहलने निकला है अचानक पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है. इसके बाद पुलिस उसे सबक सिखाने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करती है और इस पर बच्चे की जो प्रतिक्रिया होती है दोनों देखकर आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी. वीडियो इंटरनेट पर तबाही मचा रहा है और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
बंक मार रहा था स्कूली बचा, धरा गया
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक स्कूली बच्चा ड्रेस पहने और बैग टांगे स्कूल से बंक मारकर बाहर घूमने निकला है जिसे अचानक गश्त कर रही पुलिस पकड़ लेती है. इसके बाद जो ड्रामा शुरू होता है वो लोगों को खूब हंसा रहा है. जब बच्चे से बंक मारने पर सवाल किया जाता है तो बच्चा कहता है कि अंकल मेरी बात तो सुनों मैंने कोई बंक नहीं मारा. इसके बाद पुलिस वाले फोन पर किसी को बोलता है कि आ जाओ सर यहां पर, इतना सुनते ही बच्चे के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और एक दहशत में वो आ जाता है.
हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने लगा बच्चा
जैसे ही पुलिस वाला शख्स फोन पर बोलता है कि इसे गाड़ी में बैठाकर ले चलेंगे वैसे ही स्कूली बच्चा हाथ जोड़ते हुए जोर जोर से रोने लगता है और जमीन पर बैठकर सांप की तरह लौट जाता है और गुहार लगाते हुए कहता है कि अंकल प्लीज मुझे मत ले जाओ मेरे मम्मी पापा मारेंगे. इस पर पुलिस वाला कहता है कि मैं भी तो मारूंगा तुझे थाने में ले जाकर. इसके बाद तो बच्चे की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है.
यूजर्स बोले, जाने दीजिए डर गया है बेचारा
वीडियो को Akshay Kumar नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मम्मी पापा मारेंगे Was Personal. एक और यूजर ने लिखा...इस बच्चे को डराना जरूरी है ताकी आगे से बंक ना मारे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अरे जाने दीजिए डर गया है बेचारा.
