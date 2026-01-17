सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो आग की तरह फैल रहा है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. वीडियो मेगा हाईवे का बताया जा रहा है जहां एक शख्स शराब के नशे में बाइक लेकर ऐसे दौड़ाता नजर आता है जैसे सड़क उसकी मिल्कियत हो. बाइक कभी दाएं लहराती है तो कभी बाईं ओर झूलती हुई जाती है और देखने वालों का सीना दहला देती है. लेकिन अगले ही पल जो होता है वो दिल दहला देने वाला हादसा बन जाता है. मोड़ पर अचानक सामने से एक ट्रक आ जाता है और बाइक सवार सीधे उसके अगले हिस्से से भीड़ जाता है.

शराब पीकर बाइक चलाना पड़ा भारी!

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और शराब पीकर वाहन चलाने की गंभीरता को उजागर कर दिया है. क्लिप में दिखाई देता है कि एक युवक बाइक पर सवार होकर मेगा हाईवे पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. दावा किया जा रहा है कि शख्स ने शराब पी रखी है और इसी वजह से वह बाइक को ठीक से संभाल नहीं पा रहा है. वीडियो में उसकी हरकतें साफ दिखाती हैं कि वह खुद के साथ साथ बाकी लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहा था. बाइक कभी तेज झटके खाती है तो कभी अचानक दिशा बदल देती है जिससे हादसा किसी भी पल हो सकता था.

ट्रक से टकराई बेवड़े की बाइक!

थोड़ा आगे बढ़ते ही हाईवे पर एक मोड़ आता है. इसी मोड़ पर सामने से एक बड़ा ट्रक आता नजर आता है. लेकिन बाइक सवार अपनी लहराती रफ्तार में ट्रक के बिल्कुल सामने जा पहुंचता है. तेज ब्रेक लगाने के बावजूद बाइक ट्रक के अगले हिस्से से जोरदार तरीके से टकरा जाती है. टक्कर इतनी तेज होती है कि बाइक ट्रक के बंपर में फंस जाती है. आसपास मौजूद लोग भी इस घड़ी को देखकर सहम जाते हैं. गनीमत सिर्फ इतनी थी कि ट्रक तेज रफ्तार में नहीं था और ड्राइवर ने वक्त रहते ब्रेक लगा दिए, वरना हादसा किसी की जान ले सकता था. इसी खौफनाक लापरवाही का वीडियो अब वायरल है और लोगों के बीच बहस का बड़ा कारण बन गया है.

यह भी पढ़ें: हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...खुद लापरवाही से बाइक चला रहा है फिर दोष भारी वाहनों को दिया जाता है. एक और यूजर ने लिखा...शराब पीकर वाहन ना चलाएं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इन जैसे लोगों की वजह से दूसरों की जान भी मुश्किल में फंस जाती है.

यह भी पढ़ें: गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो