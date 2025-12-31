हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलNew Year 2026 Celebration: देश-दुनिया में कैसे हो रही नया साल मनाने की तैयारी? शानदार तस्वीरों में देखें जश्न की धूमधाम

New Year 2026 Celebration: देश-दुनिया में कैसे हो रही नया साल मनाने की तैयारी? शानदार तस्वीरों में देखें जश्न की धूमधाम

भारत से लेकर दुनिया भर में न्यू ईयर 2026 का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है. मंदिरों, पर्यटन स्थलों, गोवा, दुबई और टाइम्स स्क्वायर से नए साल के स्वागत की शानदार तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Dec 2025 07:41 AM (IST)
Happy New Year 2026: नया साल 2026 आने में अब बस एक ही दिन बाकी रह गया है, लेकिन देश और दुनिया में अभी से इसकी धूम मची हुई है. लोग नए साल में प्रवेश करने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं. नया साल 2026 की शुरुआत बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में मनाई जाएगी. हर देश, धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोग अपने-अपने तरीके से नए साल का जश्न मनाएंगे.

भारत में न्यू ईयर या नए साल का सेलिब्रेशन बेहद खास तरीके से किया जाता है. यहां लोग मंदिरों या धार्मिक स्थलों पर जाकर ईश्वर का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत करते हैं.
नए साल के दिन भारत में मुख्य रूप से आध्यात्मिक केंद्रों और मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिलती है. लोग नए साल की शुरुआत ईश्वर का आशीर्वाद लेकर करते हैं, ताकि नया साल उनके और उनके परिवार के लिए सुख, समृद्धि, खुशियां और सफलता लेकर आए.
नए साल के दिन भारत में मुख्य रूप से आध्यात्मिक केंद्रों और मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिलती है. लोग नए साल की शुरुआत ईश्वर का आशीर्वाद लेकर करते हैं, ताकि नया साल उनके और उनके परिवार के लिए सुख, समृद्धि, खुशियां और सफलता लेकर आए.
Published at : 31 Dec 2025 07:41 AM (IST)
