New Year 2026 Celebration: देश-दुनिया में कैसे हो रही नया साल मनाने की तैयारी? शानदार तस्वीरों में देखें जश्न की धूमधाम
भारत से लेकर दुनिया भर में न्यू ईयर 2026 का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है. मंदिरों, पर्यटन स्थलों, गोवा, दुबई और टाइम्स स्क्वायर से नए साल के स्वागत की शानदार तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं.
Happy New Year 2026: नया साल 2026 आने में अब बस एक ही दिन बाकी रह गया है, लेकिन देश और दुनिया में अभी से इसकी धूम मची हुई है. लोग नए साल में प्रवेश करने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं. नया साल 2026 की शुरुआत बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में मनाई जाएगी. हर देश, धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोग अपने-अपने तरीके से नए साल का जश्न मनाएंगे.
Published at : 31 Dec 2025 07:41 AM (IST)
