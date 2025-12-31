नए साल के दिन भारत में मुख्य रूप से आध्यात्मिक केंद्रों और मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिलती है. लोग नए साल की शुरुआत ईश्वर का आशीर्वाद लेकर करते हैं, ताकि नया साल उनके और उनके परिवार के लिए सुख, समृद्धि, खुशियां और सफलता लेकर आए.