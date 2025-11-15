हार के बाद नरेश मीणा ने हाथ में बंधे धागे खोले! यूजर्स बोले भगवान से भरोसा उठ गया? वीडियो वायरल

चुनाव हारने का दर्द कई बार शब्दों से नहीं, हरकतों से बाहर आता है और आज अंता विधानसभा उपचुनाव के परिणामों के बाद ठीक ऐसा ही हुआ. भीड़-भाड़ वाले चौराहे के बीच एक हारता हुआ उम्मीदवार अपनी कार की छत पर चढ़ गया, हाथों में बंधे धार्मिक धागे एक-एक कर उतारने लगा और देखने वाले सन्न रह गए. कुछ पलों के भीतर यह दृश्य सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया और लोगों ने सवाल दाग दिया: “क्या हुआ? भगवान से भरोसा उठ गया क्या?” जी हां, हम बात कर रहे हैं नरेश मीणा की. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है.

हार से निराश दिखे नरेश मीणा

अंता विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद एक बेहद असामान्य और भावनात्मक दृश्य पूरे सोशल मीडिया पर छा गया है. निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा, जो इस चुनाव में कड़ा मुकाबला करते हुए भी जीत से दूर रह गए, परिणाम सामने आने के तुरंत बाद भावनात्मक रूप से टूटते नजर आए. मतगणना पूरी होने के कुछ समय बाद वायरल हुए एक वीडियो में दिखता है कि नरेश मीणा बीच चौराहे में अपनी कार रोकते हैं, फिर अचानक कार की छत पर चढ़कर बैठ जाते हैं.

राजस्थान अंता चुनाव में मिली हार के बाद भावुक हुए नरेश मीणा



हाथों में बंधे धागे खोलते नजर आए pic.twitter.com/iukSgoSC7H — Aazam Khan Rajasthan آعظم خان (@Munna___King) November 14, 2025

एक एक कर खोलने लगे हाथ में बंधे धागे

उनके हाथों में कई धार्मिक धागे बंधे हुए थे, वही धागे जो आमतौर पर उम्मीदवार शुभाचार, आस्था या जीत की उम्मीद में बांधते हैं. लेकिन हार ने शायद उनके मनोबल और उम्मीदों को गहरी चोट दी है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वे एक-एक कर ये धागे खोलना शुरू करते हैं, जैसे किसी मन की कसक को बाहर निकाल रहे हों. उनका चेहरा निराश, थका हुआ और टूटे विश्वास जैसा नजर आ रहा था.

यूजर्स ने पूछा, भगवान से भरोसा उठ गया क्या?

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. अब सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...नरेश भाई भगवान से भरोसा उठ गया क्या? एक और यूजर ने लिखा...निराश नहीं होते, अभी आगे जाना है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...नरेश मीणा अभी करियर शुरू हुआ है इतनी जल्दी हार नहीं मानते.

