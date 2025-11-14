हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
(Source:  ECI | ABP NEWS)
गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

गर्लफ्रेंड के सामने फोटो खिंचवा रहा था ब्वायफ्रेंड, फिर झाड़ियों से आदमखोर ने मारा झपट्टा और निकल गई चीख; देखें वीडियो

इस वीडियो में एक ब्वायफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जंगल में एक गाड़ी के पास खड़ा था और वह अपने फोन से फोटो खिंचवा रहा था, तभी अचानक झाड़ियों से एक आदमखोर टाइगर ने झपट्टा मारा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 14 Nov 2025 06:33 PM (IST)
Social media viral video : सोशल मीडिया पर अक्सर कपल्स के वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए. इस वीडियो में एक ब्वायफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जंगल में एक गाड़ी के पास खड़ा था और वह अपने फोन से फोटो खिंचवा रहा था, तभी अचानक झाड़ियों से एक आदमखोर टाइगर ने झपट्टा मारा, जिससे पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई. यह घटना इतनी खतरनाक थी कि देखते ही देखते वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया और लोग हैरान रह गए. 

क्या दिखाया गया है इस वायरल वीडियो में?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कपल जंगल के बीचों-बीच गाड़ी खड़ी करके आराम से वक्त बिता रहा है. लड़की गाड़ी के अंदर बैठी हुई है और लड़का गाड़ी के बाहर खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा है. अचानक, बिना किसी चेतावनी के, एक बड़ा टाइगर झाड़ियों से निकलकर ब्वायफ्रेंड पर हमला करने के लिए झपट्टा मारता है. यह देखकर लड़की की चीख निकल जाती है और दोनों को उस पल का एहसास होता है कि वे कितने बड़े खतरे में थे. जैसे ही टाइगर हमला करता है, वीडियो की आवाजें गाड़ी से बाहर आ रही चीखों और घबराहट के साथ फटती हैं. 

लोगों के रिएक्शन और जबरदस्त कमेंट्स 

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया गया और मिनटों में वायरल हो गया. लोग इस वीडियो पर अपने अजीबोगरीब रिएक्शन देने लगे. कुछ लोग हैरान होकर यह सोचने लगे कि आखिरकार ये कपल इतने बड़े खतरे में कैसे आ गया, तो कुछ लोग यह कहने लगे कि इस तरह के वीडियो को देख कर शायद लोग जंगल में घुसने से पहले सुरक्षा को लेकर ज्यादा सतर्क होंगे. एक यूजर ने लिखा, यह वीडियो देखकर दिल की धड़कनें बढ़ गईं. 

Published at : 14 Nov 2025 06:33 PM (IST)
Tags :
Jungle Tiger Attack Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
Embed widget