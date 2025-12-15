हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender 2025: इस साल महाकुंभ में छाए रहे ये बाबा, IIT वाले बाबा ने तो उड़ा दिया था गर्दा

Year Ender 2025: इस साल महाकुंभ में छाए रहे ये बाबा, IIT वाले बाबा ने तो उड़ा दिया था गर्दा

Year Ender: 2025 में महाकुंभ से कई लोगों को ख्याति मिली. ये साल जाने वाला है और ऐसे में हम आपको इसी साल से जुड़ी महाकुंभ की कुछ यादें दिखाने वाले हैं और ऐसे बाबाओं के बारे में बताएंगे जो चर्चा में आए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Dec 2025 08:34 AM (IST)
Year Ender: 2025 में महाकुंभ से कई लोगों को ख्याति मिली. ये साल जाने वाला है और ऐसे में हम आपको इसी साल से जुड़ी महाकुंभ की कुछ यादें दिखाने वाले हैं और ऐसे बाबाओं के बारे में बताएंगे जो चर्चा में आए.

साल 2025 गुजरने में अब केवल 17 दिन बचे हैं फिर ये साल हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा. ऐसे में 2025 में कुछ बाबा ऐसे रहे जिन्हें सोशल मीडिया और कुंभ से खूब ख्याति मिली.

इन सब में पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो है आईआईटी वाले बाबा उर्फ अभय सिंह. महाकुंभ से वायरल हुए अभय सिंह अपने डांस और बेतुके बयानों को लेकर खासे चर्चा में रहे.
इन सब में पहला नाम अगर किसी का आता है तो वो है आईआईटी वाले बाबा उर्फ अभय सिंह. महाकुंभ से वायरल हुए अभय सिंह अपने डांस और बेतुके बयानों को लेकर खासे चर्चा में रहे.
इतना ही नहीं, उन्हें कई टीवी इंटरव्यू में बुलाया गया. एक टीवी शो में तो आईआईटी वाले बाबा के साथ लोगों ने हाथापाई तक कर डाली. महाकुंभ से वायरल इन बाबा का दावा था कि वो मांस भक्षण भी करते हैं.
इतना ही नहीं, उन्हें कई टीवी इंटरव्यू में बुलाया गया. एक टीवी शो में तो आईआईटी वाले बाबा के साथ लोगों ने हाथापाई तक कर डाली. महाकुंभ से वायरल इन बाबा का दावा था कि वो मांस भक्षण भी करते हैं.
Published at : 15 Dec 2025 08:34 AM (IST)
