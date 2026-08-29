बस में चढ़ते ही लड़खड़ाए बुजुर्ग, मौत के मुंह से खींच लाया क्लीनर

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बस में चढ़ते समय एक बुजुर्ग यात्री अचानक अपना संतुलन खो देता है. वह बस के दरवाजे के पास ही लड़खड़ाने लगता है. ऐसा लगता है कि अगर वह अगले ही पल गिर जाता तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी. लेकिन तभी पास खड़े बस क्लीनर ने जो किया, उसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. क्लीनर ने बिना एक सेकंड गंवाए बुजुर्ग को पकड़ लिया और उसे नीचे गिरने से बचा लिया.

हाथ में सामान लेकर बस में चढ़ रहे थे बुजुर्ग

वीडियो के मुताबिक, यह घटना केरल में चलने वाली पार्वती बस की है. यह बस कुट्टियाट्टूर-कन्नूर रूट पर चलती है. वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति हल्के रंग की शर्ट और सफेद मुंडू पहने नजर आते हैं. उनके हाथ में सामान भी है और वह धीरे-धीरे बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं. लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है. बुजुर्ग खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं.

A True Saviour!



A bus cleaner became a guardian angel for an elderly passenger who nearly fell while boarding the bus.



With quick reflexes and presence of mind, Atul Kuku, the cleaner of the Parvathi bus operating on the Kuttiattoor–Kannur route, immediately stepped in and… pic.twitter.com/PtnMcIguWJ — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) August 29, 2026

क्लीनर ने दिखाई गजब की फुर्ती

बुजुर्ग के लड़खड़ाते ही दरवाजे के पास खड़े क्लीनर अतुल कुकू की नजर उन पर पड़ती है. इसके बाद जो होता है, वह कुछ ही सेकंड में हो जाता है. अतुल तुरंत अपना हाथ बढ़ाते हैं और बुजुर्ग को पकड़ लेते हैं. अगर अतुल ने समय पर हाथ नहीं बढ़ाया होता तो बुजुर्ग बस से नीचे गिर सकते थे. इसी बीच एक और व्यक्ति भी मदद के लिए पहुंच जाता है. दोनों मिलकर बुजुर्ग को संभालते हैं और तब तक पकड़े रहते हैं, जब तक वह ठीक से अपना संतुलन नहीं बना लेते. कुछ ही सेकंड में एक बड़ा हादसा टल जाता है.

लोगों ने कहा- क्लीनर की फुर्ती ने बचा लिया

वीडियो सामने आने के बाद लोग बस क्लीनर अतुल की जमकर तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ऐसी स्थिति में कई लोग सोचते ही रह जाते, लेकिन अतुल ने बिना समय गंवाए बुजुर्ग को पकड़ लिया. एक यूजर ने कहा कि अतुल की एक छोटी-सी कोशिश ने बुजुर्ग को बड़ी चोट से बचा लिया. वहीं कई लोगों ने लिखा कि ऐसे कर्मचारियों की सतर्कता की तारीफ होनी चाहिए.

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अब बसों की सुरक्षा पर भी उठे सवाल

हालांकि वीडियो देखने के बाद लोगों ने बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि बुजुर्ग, बच्चे और कमजोर यात्रियों के बस में ठीक से चढ़ने के बाद ही बस को आगे बढ़ाना चाहिए. कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि बसों में ऑटोमैटिक दरवाजे होने चाहिए, ताकि यात्री पूरी तरह बस में चढ़ने के बाद ही बस चले. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि कई बार ड्राइवर यात्रियों के पूरी तरह संभलने से पहले ही बस चला देते हैं.

लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा तारीफ उस पल की हो रही है, जब अतुल ने बुजुर्ग को गिरते देखा और बिना सोचे तुरंत पकड़ लिया. उनकी यही फुर्ती एक संभावित हादसे को कुछ ही सेकंड में टाल गई.

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