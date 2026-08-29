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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबस में चढ़ते ही लड़खड़ाए बुजुर्ग, मौत के मुंह से खींच लाया क्लीनर

बस में चढ़ते ही लड़खड़ाए बुजुर्ग, मौत के मुंह से खींच लाया क्लीनर

वीडियो के मुताबिक, यह घटना केरल में चलने वाली पार्वती बस की है. यह बस कुट्टियाट्टूर-कन्नूर रूट पर चलती है. वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति हल्के रंग की शर्ट और सफेद मुंडू पहने नजर आते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Aug 2026 07:37 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बस में चढ़ते समय एक बुजुर्ग यात्री अचानक अपना संतुलन खो देता है. वह बस के दरवाजे के पास ही लड़खड़ाने लगता है. ऐसा लगता है कि अगर वह अगले ही पल गिर जाता तो उसे गंभीर चोट लग सकती थी. लेकिन तभी पास खड़े बस क्लीनर ने जो किया, उसने हर किसी का ध्यान खींच लिया. क्लीनर ने बिना एक सेकंड गंवाए बुजुर्ग को पकड़ लिया और उसे नीचे गिरने से बचा लिया.

हाथ में सामान लेकर बस में चढ़ रहे थे बुजुर्ग

वीडियो के मुताबिक, यह घटना केरल में चलने वाली पार्वती बस की है. यह बस कुट्टियाट्टूर-कन्नूर रूट पर चलती है. वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति हल्के रंग की शर्ट और सफेद मुंडू पहने नजर आते हैं. उनके हाथ में सामान भी है और वह धीरे-धीरे बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं. लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अचानक उनका संतुलन बिगड़ जाता है. बुजुर्ग खुद को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पैर लड़खड़ाने लगते हैं.

क्लीनर ने दिखाई गजब की फुर्ती

बुजुर्ग के लड़खड़ाते ही दरवाजे के पास खड़े क्लीनर अतुल कुकू की नजर उन पर पड़ती है. इसके बाद जो होता है, वह कुछ ही सेकंड में हो जाता है. अतुल तुरंत अपना हाथ बढ़ाते हैं और बुजुर्ग को पकड़ लेते हैं. अगर अतुल ने समय पर हाथ नहीं बढ़ाया होता तो बुजुर्ग बस से नीचे गिर सकते थे. इसी बीच एक और व्यक्ति भी मदद के लिए पहुंच जाता है. दोनों मिलकर बुजुर्ग को संभालते हैं और तब तक पकड़े रहते हैं, जब तक वह ठीक से अपना संतुलन नहीं बना लेते. कुछ ही सेकंड में एक बड़ा हादसा टल जाता है.

लोगों ने कहा- क्लीनर की फुर्ती ने बचा लिया

वीडियो सामने आने के बाद लोग बस क्लीनर अतुल की जमकर तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ऐसी स्थिति में कई लोग सोचते ही रह जाते, लेकिन अतुल ने बिना समय गंवाए बुजुर्ग को पकड़ लिया. एक यूजर ने कहा कि अतुल की एक छोटी-सी कोशिश ने बुजुर्ग को बड़ी चोट से बचा लिया. वहीं कई लोगों ने लिखा कि ऐसे कर्मचारियों की सतर्कता की तारीफ होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: छत पर लहराई शर्ट और रेस्क्यू करने पहुंच गया हेलिकॉप्टर- नेपाल का वीडियो वायरल

अब बसों की सुरक्षा पर भी उठे सवाल

हालांकि वीडियो देखने के बाद लोगों ने बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि बुजुर्ग, बच्चे और कमजोर यात्रियों के बस में ठीक से चढ़ने के बाद ही बस को आगे बढ़ाना चाहिए. कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि बसों में ऑटोमैटिक दरवाजे होने चाहिए, ताकि यात्री पूरी तरह बस में चढ़ने के बाद ही बस चले. वहीं कुछ यूजर्स ने कहा कि कई बार ड्राइवर यात्रियों के पूरी तरह संभलने से पहले ही बस चला देते हैं.

लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा तारीफ उस पल की हो रही है, जब अतुल ने बुजुर्ग को गिरते देखा और बिना सोचे तुरंत पकड़ लिया. उनकी यही फुर्ती एक संभावित हादसे को कुछ ही सेकंड में टाल गई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Aug 2026 07:37 PM (IST)
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