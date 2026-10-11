TMC विधायक बिभास सरदार पर हमला, कार शीशे भी तोड़े, किस पर लगा आरोप?

तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि शनिवार रात जयनगर में पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौटते समय उनके एक विधायक पर हमला हुआ. टीएमसी का दावा है कि बारुईपुर पूर्व विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक बिभास सरदार पर कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है.

टीएमसी का आरोप है कि हमलावरों ने सरदार को धमकी दी और उनमें से एक ने कथित तौर पर कहा, "तुम ममता के इतने बड़े भक्त बन गए हो और उनका समर्थन करते हो. हम ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हें श्मशान घाट भेज दिया जाए."

टीएमसी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हमले के बाद टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सरदार से फोन पर बात की और उनका हाल-चाल जाना. अभिषेक बनर्जी ने बिभास सरदार को हर जरूरी मदद का भरोसा दिलाया.

विधायक सरदार पर हुआ हमला

सरदार के मुताबिक पहले उनकी कार का शीशा ईंट मारकर तोड़ा गया और इसके बाद गोलबेरिया हाट में हुए दूसरे हमले में उनके साथ मारपीट भी की गई. इस घटना में उनकी आंख में चोट आई है. बताया जा रहा है कि विधायक पर 2 बार हमला हुआ. पहला हमला मनसाताला और दूसरा गोलबेरिया हाट में हुआ. बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और विधायक को बचाया गया.

क्या बोले बीजेपी नेता

बीजेपी के जादवपुर संगठनात्मक जिला अध्यक्ष मनोरंजन ने इन आरोपों को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि इस घटना में बीजेपी से जुड़ा कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं था वहीं दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि पश्चिम बंगाल में 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और 15 साल बाद ममता की टीएमसी सत्ता से बाहर हुई है. पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है. पिछले 5 महीनों में टीएमसी के 20 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर अंडे फेंकने या हमले जैसी घटनाएं सामने आई हैं.

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