'बदमाश दिल' पर साड़ी वाली हसीना ने दिखाई ऐसी लचक, फिदा हुआ इंटरनेट

सोशल मीडिया पर आए दिन एक से बढ़कर एक डांस वीडियो देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ हसीनाएं अपने हुस्न, लचक और कमाल के एक्सप्रेशंस से ऐसा जादू चलाती हैं कि लोग पलकें झपकाना भूल जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक बेहद खूबसूरत हसीना का डांस वीडियो तहलका मचा रहा है. ऑरेंज कलर की साड़ी और ब्लैक नेट ब्लाउज में सजी इस डांसर ने बॉलीवुड के सुपरहिट गाने 'बदमाश दिल' पर ऐसी लचक और कातिलाना अदाएं दिखाई हैं कि देखने वाले अपने होश खो बैठे हैं. चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास और हर एक बीट पर परफेक्ट मटकन देखकर लोग इस वीडियो को बार-बार लूप पर देख रहे हैं.

साड़ी में ढाया कहर, कमरिया की लचक पर फिदा हुए लोग

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह खूबसूरत हसीना ऑरेंज कलर की खूबसूरत साड़ी पहने नजर आ रही है, जिसे उसने बेहद स्टाइल के साथ कैरी किया है. जैसे ही 'बदमाश दिल' गाना बजता है, वह अपने डांस स्टेप्स से पूरे माहौल में आग लगा देती है. उसकी पतली कमर की लचक और डांस मूव्स में झलकता ग्रेस इतना परफेक्ट है कि लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. स्टूडियो के अंदर फ्लोर पर थिरकती इस हसीना का हर एक मूव किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नहीं लग रहा है.

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आंखों की मटकन और कातिलाना एक्सप्रेशंस का जादू

इस डांस वीडियो की असली जान लड़की के एक्सप्रेशंस और उसकी आंखों की अदाएं हैं. गाने के बोल के साथ जिस तरह से वह अपनी भौंहें मटकाती है, शर्मीली मुस्कान बिखेरती है और हाथों से इशारे करती है, उसने नेटिजन्स का दिल चुरा लिया है. चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और बेफिक्र अंदाज के साथ उसका यह कॉन्फिडेंस देखने लायक है. इंडियन एथनिक वियर में उसके इस सिजलिंग और ग्रेसफुल अंदाज ने सोशल मीडिया पर पारा हाई कर दिया है.

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व्यूज की बौछार और कमेंट बॉक्स में प्यार की बरसात

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और रील्स पर अपलोड हुआ, देखते ही देखते जंगल की आग की तरह फैल गया. लोग इस वीडियो पर लाइक और शेयर की बरसात कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में यूज़र्स इस हसीना के डांस और लुक पर फिदा होते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्या अदाएं हैं, आपकी कमर की लचक ने तो दिल ही जीत लिया." तो दूसरे यूजर ने लिखा, "साड़ी में इतना ग्रेसफुल और कातिलाना डांस लंबे समय बाद देखा है." वहीं कई लोग इसे इंस्टाग्राम की अब तक की सबसे बेहतरीन रील्स में से एक बता रहे हैं.

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