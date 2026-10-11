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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'बदमाश दिल' पर साड़ी वाली हसीना ने दिखाई ऐसी लचक, फिदा हुआ इंटरनेट

'बदमाश दिल' पर साड़ी वाली हसीना ने दिखाई ऐसी लचक, फिदा हुआ इंटरनेट

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह खूबसूरत हसीना ऑरेंज कलर की खूबसूरत साड़ी पहने नजर आ रही है, जिसे उसने बेहद स्टाइल के साथ कैरी किया है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Oct 2026 08:31 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन एक से बढ़कर एक डांस वीडियो देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ हसीनाएं अपने हुस्न, लचक और कमाल के एक्सप्रेशंस से ऐसा जादू चलाती हैं कि लोग पलकें झपकाना भूल जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक बेहद खूबसूरत हसीना का डांस वीडियो तहलका मचा रहा है. ऑरेंज कलर की साड़ी और ब्लैक नेट ब्लाउज में सजी इस डांसर ने बॉलीवुड के सुपरहिट गाने 'बदमाश दिल' पर ऐसी लचक और कातिलाना अदाएं दिखाई हैं कि देखने वाले अपने होश खो बैठे हैं. चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास और हर एक बीट पर परफेक्ट मटकन देखकर लोग इस वीडियो को बार-बार लूप पर देख रहे हैं.

साड़ी में ढाया कहर, कमरिया की लचक पर फिदा हुए लोग

वायरल हो रहे इस वीडियो में यह खूबसूरत हसीना ऑरेंज कलर की खूबसूरत साड़ी पहने नजर आ रही है, जिसे उसने बेहद स्टाइल के साथ कैरी किया है. जैसे ही 'बदमाश दिल' गाना बजता है, वह अपने डांस स्टेप्स से पूरे माहौल में आग लगा देती है. उसकी पतली कमर की लचक और डांस मूव्स में झलकता ग्रेस इतना परफेक्ट है कि लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. स्टूडियो के अंदर फ्लोर पर थिरकती इस हसीना का हर एक मूव किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नहीं लग रहा है.

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आंखों की मटकन और कातिलाना एक्सप्रेशंस का जादू

इस डांस वीडियो की असली जान लड़की के एक्सप्रेशंस और उसकी आंखों की अदाएं हैं. गाने के बोल के साथ जिस तरह से वह अपनी भौंहें मटकाती है, शर्मीली मुस्कान बिखेरती है और हाथों से इशारे करती है, उसने नेटिजन्स का दिल चुरा लिया है. चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और बेफिक्र अंदाज के साथ उसका यह कॉन्फिडेंस देखने लायक है. इंडियन एथनिक वियर में उसके इस सिजलिंग और ग्रेसफुल अंदाज ने सोशल मीडिया पर पारा हाई कर दिया है.

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व्यूज की बौछार और कमेंट बॉक्स में प्यार की बरसात

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और रील्स पर अपलोड हुआ, देखते ही देखते जंगल की आग की तरह फैल गया. लोग इस वीडियो पर लाइक और शेयर की बरसात कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में यूज़र्स इस हसीना के डांस और लुक पर फिदा होते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "क्या अदाएं हैं, आपकी कमर की लचक ने तो दिल ही जीत लिया." तो दूसरे यूजर ने लिखा, "साड़ी में इतना ग्रेसफुल और कातिलाना डांस लंबे समय बाद देखा है." वहीं कई लोग इसे इंस्टाग्राम की अब तक की सबसे बेहतरीन रील्स में से एक बता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पीठ पर मासूम और हाथों में जिम्मेदारी, मां के जज्बे ने जीता यूजर्स का दिल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 08:31 AM (IST)
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