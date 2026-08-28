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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगछत पर लहराई शर्ट और रेस्क्यू करने पहुंच गया हेलिकॉप्टर- नेपाल का वीडियो वायरल

छत पर लहराई शर्ट और रेस्क्यू करने पहुंच गया हेलिकॉप्टर- नेपाल का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पानी का तेज बहाव और मलबे का सैलाब बहुमंजिला इमारतों के निचले हिस्सों को निगल चुका है. चारों तरफ सिर्फ गंदा पानी और कीचड़ भरा हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 28 Aug 2026 11:01 AM (IST)
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नेपाल में कुदरत का ऐसा कहर टूटा है कि चारों तरफ सिर्फ पानी, कीचड़ और तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है. नदियां उफान पर हैं, सड़कें बह चुकी हैं और मकान ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं. इसी खौफनाक बाढ़ के बीच से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स जिंदगी और मौत के बीच झूलता नजर आ रहा है. बाढ़ का रौद्र रूप देखकर जहां इंसान की हिम्मत जवाब दे जाए, वहीं इस शख्स की सूझबूझ और रेस्क्यू टीम की जांबाजी ने उसे मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया.

छत पर फंसा अकेला शख्स और चारों तरफ सिर्फ तबाही

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पानी का तेज बहाव और मलबे का सैलाब बहुमंजिला इमारतों के निचले हिस्सों को निगल चुका है. चारों तरफ सिर्फ गंदा पानी और कीचड़ भरा हुआ है. इसी तबाही के बीच एक मकान की छत पर एक शख्स अकेला फंसा हुआ है. नीचे उफनती बाढ़ का खौफनाक नजारा है और ऊपर से मदद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी. चारों तरफ से रास्ता बंद हो चुका था और पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था. ऐसे समय में जरा सी भी हड़बड़ाहट जिंदगी खत्म कर सकती थी.

 
 
 
 
 
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टी-शर्ट खोली, हवा में लहराया और मांग ली जिंदगी

जब दूर-दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, तभी आसमान में रेस्क्यू हेलिकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी. शख्स को समझ आ गया कि यह उसकी जिंदगी बचाने का आखिरी मौका है. बिना एक पल गंवाए उसने अपनी टी-शर्ट उतारी और उसे सिर के ऊपर हवा में जोर-जोर से घुमाने लगा. उसकी यह चालाकी काम कर गई. हेलिकॉप्टर में मौजूद रेस्क्यू पायलटों की नजर तुरंत उस टी-शर्ट पर पड़ी और पायलट ने बिना देर किए हेलिकॉप्टर को सीधे उस मकान की छत की तरफ मोड़ दिया.

दो-तीन नाकाम कोशिशें, लेकिन हार नहीं मानी जांबाज पायलट ने

नेपाल के उस इलाके में ऊंची इमारतों और संकरी जगह की वजह से हेलिकॉप्टर को लैंड कराना या नीचे लाना बेहद खतरनाक था. हवा का दबाव और इमारत का ढांचा रेस्क्यू में बड़ी बाधा बन रहा था. वीडियो में देखा जा सकता है कि हेलिकॉप्टर ने पहली और दूसरी कोशिश में नीचे उतरने का प्रयास किया, लेकिन संतुलन न बनने के कारण उसे थोड़ा पीछे हटना पड़ा. नजारा ऐसा था कि देखने वालों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं. लेकिन रेस्क्यू टीम और पायलट ने हार नहीं मानी. तीसरी कोशिश में पायलट ने बड़ी ही सटीकता से हेलिकॉप्टर को छत के बिल्कुल करीब ला खड़ा किया.

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हवा में झूलकर शख्स को मिला जीवनदान, इंटरनेट पर लोग कर रहे सलाम

जैसे ही हेलिकॉप्टर छत के करीब पहुंचा, रेस्क्यू टीम ने तत्परता दिखाते हुए शख्स को संभाला और सुरक्षित रूप से हेलिकॉप्टर के अंदर खींच लिया. शख्स को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया. यह पूरा नजारा किसी हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म के सीन जैसा लग रहा था, लेकिन यह हकीकत थी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है. लोग शख्स की समझदारी और रेस्क्यू टीम के पायलट के साहस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि मुश्किल वक्त में दिमाग ठंडा रखना और हिम्मत न हारना ही सबसे बड़ा हथियार होता है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 11:01 AM (IST)
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