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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR1 साल तक नहीं..., अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को इस शर्त पर किया रिहा

1 साल तक नहीं..., अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को इस शर्त पर किया रिहा

कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को एक साल तक शांति भंग करने वाली गतिविधियों से दूर रहने की शर्त पर रिहा किया गया.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 11 Oct 2026 10:29 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा कर दिया गया है. हालांकि, उनकी रिहाई के साथ एक शर्त भी रखी गई है. सीजेपी की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह के मुताबिक, तीनों नेताओं को इस शर्त पर रिहा किया गया है कि वे अगले एक साल तक शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे. कार्यकारी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला लिया है.

सीजेपी की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने नेताओं की रिहाई की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें एक साल तक शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होने की शर्त पर छोड़ा गया है. रिहाई के बाद भी नेताओं को इस शर्त का ध्यान रखना होगा. यह मामला दिल्ली में चुनाव सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ पार्टी के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है.

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एहतियाती गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में हुई थी पेशी

सीजेपी नेता अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया था. इसके बाद तीनों को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. सुनवाई के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. उनकी रिहाई के साथ तय की गई एक साल की शर्त अब इस मामले का अहम हिस्सा बन गई है.

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान

कॉकरोच जनता पार्टी ने चुनाव सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने का ऐलान किया है. पार्टी का कहना है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक उसका आंदोलन जारी रहेगा. इसी सिलसिले में पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक और प्रदर्शन करने की घोषणा की है.

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इससे पहले शनिवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया गया था. चुनाव सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर शुरू हुआ यह विरोध अब भी जारी है. ऐसे में नेताओं की रिहाई और उन पर लगाई गई एक साल की शर्त के बीच यह देखना अहम होगा कि सीजेपी आगे अपने आंदोलन को किस तरह जारी रखती है.

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 11 Oct 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Breaking News Abp News CJP Protest
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