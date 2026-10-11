1 साल तक नहीं..., अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को इस शर्त पर किया रिहा

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रिहा कर दिया गया है. हालांकि, उनकी रिहाई के साथ एक शर्त भी रखी गई है. सीजेपी की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह के मुताबिक, तीनों नेताओं को इस शर्त पर रिहा किया गया है कि वे अगले एक साल तक शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे. कार्यकारी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने यह फैसला लिया है.

सीजेपी की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह ने नेताओं की रिहाई की जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें एक साल तक शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होने की शर्त पर छोड़ा गया है. रिहाई के बाद भी नेताओं को इस शर्त का ध्यान रखना होगा. यह मामला दिल्ली में चुनाव सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ पार्टी के विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है.

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एहतियाती गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में हुई थी पेशी

सीजेपी नेता अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को एहतियाती तौर पर हिरासत में लिया गया था. इसके बाद तीनों को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया. सुनवाई के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. उनकी रिहाई के साथ तय की गई एक साल की शर्त अब इस मामले का अहम हिस्सा बन गई है.

Condition - no breach of peace for one year. — Ratna Singh (@whattalawyer) October 11, 2026

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान

कॉकरोच जनता पार्टी ने चुनाव सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ अपना विरोध जारी रखने का ऐलान किया है. पार्टी का कहना है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक उसका आंदोलन जारी रहेगा. इसी सिलसिले में पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक और प्रदर्शन करने की घोषणा की है.

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इससे पहले शनिवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लिया गया था. चुनाव सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर शुरू हुआ यह विरोध अब भी जारी है. ऐसे में नेताओं की रिहाई और उन पर लगाई गई एक साल की शर्त के बीच यह देखना अहम होगा कि सीजेपी आगे अपने आंदोलन को किस तरह जारी रखती है.