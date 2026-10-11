'बांग्लादेश ने हमें डरा दिया...', क्रिस गेल ने क्यों कहा ऐसा

क्रिकेट के मैदान पर कभी-कभी जीत हासिल करने के बाद भी विरोधी टीम की तारीफ करनी पड़ती है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 में बांग्लादेश चैंपियंस के खिलाफ मुकाबले के बाद क्रिस गेल का बयान कुछ ऐसा ही रहा. वेस्टइंडीज चैंपियंस ने 219 रन का लक्ष्य हासिल कर मैच अपने नाम किया, लेकिन बांग्लादेश की बल्लेबाजी ने उसे आसानी से जीत दर्ज नहीं करने दी. इसी प्रदर्शन को लेकर गेल ने कहा कि बांग्लादेश ने उनकी टीम को थोड़ा डरा दिया था.

इस मुकाबले में बांग्लादेश चैंपियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 219 रन बनाए. टीम की तरफ से रोनी तालुकदार और कप्तान महमूदुल्लाह ने अच्छी बल्लेबाजी की. बांग्लादेश का ये स्कोर आसान नहीं था और इसे हासिल करने के लिए वेस्टइंडीज को अच्छी शुरुआत की जरूरत थी.

गेल और सिमंस ने रखी जीत की नींव

लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज चैंपियंस को क्रिस गेल और लेंडल सिमंस ने तेज शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 67 रन जोड़े. गेल ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों पर 56 रन बनाए. उनकी पारी में 6 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. वहीं, सिमंस ने 11 गेंदों पर 20 रन बनाए. इस शुरुआत से वेस्टइंडीज की टीम लक्ष्य के करीब पहुंचने की मजबूत हालत में आ गई.

गेल और सिमंस के बाद चाडविक वॉल्टन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत तक पहुंचाया. उन्होंने 43 गेंदों पर बिना आउट हुए 90 रन बनाए. उनकी पारी में 8 छक्के और 5 चौके शामिल रहे. वेस्टइंडीज चैंपियंस ने 19.1 ओवर में 5 विकेट खोकर 221 रन बना लिए और 5 विकेट से मुकाबला जीत लिया. वॉल्टन को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

गेल ने बांग्लादेश को लेकर क्या कहा

क्रिस गेल के बयान का मतलब था कि बांग्लादेश ने अपनी बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज को दबाव में डाल दिया था. 219 रन का लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था. बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन गेल और सिमंस की शुरुआती साझेदारी ने वेस्टइंडीज को मजबूत हालात में पहुंचा दिया. इसके बाद वॉल्टन की पारी ने जीत का रास्ता आसान कर दिया.

इस मैच में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने खूब रन बनाए. बांग्लादेश ने बड़ा स्कोर खड़ा करके वेस्टइंडीज के सामने चुनौती रखी, लेकिन गेल की तेज शुरुआत और वॉल्टन की बिना आउट हुए पारी ने मैच का रुख बदल दिया. वेस्टइंडीज ने आखिरकार लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज की.

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