बाढ़ में बह रहे बच्चे को बचाने के लिए जान पर खेल गई मादा हाथी, देखें प्यार Video

बारिश के मौसम में जंगलों में कई बार नदियों और नालों का पानी अचानक बढ़ जाता है. ऐसे में जंगली जानवरों के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक हाथी और उसका बच्चा तेज बहाव वाले पानी को पार करते नजर आ रहे हैं. पानी का बहाव काफी तेज दिखाई दे रहा है, लेकिन हाथी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता और धीरे-धीरे उसे अपने साथ आगे ले जाता है. वीडियो में मां और बच्चे के बीच का यह पल लोगों का ध्यान खींच रहा है.

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

वीडियो की शुरुआत में तेज बहाव वाला पानी दिखाई देता है. इसी पानी के बीच एक हाथी का बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता नजर आता है. उसके पीछे एक बड़ा हाथी भी दिखाई देता है. बच्चा पानी के बहाव के कारण संभलता हुआ आगे बढ़ता है, जबकि बड़ा हाथी उसके पास रहकर उसे आगे बढ़ने में मदद करता है. कुछ देर बाद दोनों पानी से निकलकर दूसरी तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं. वीडियो का सबसे खास हिस्सा यही है कि तेज पानी के बावजूद हाथी अपने बच्चे के साथ बना रहता है.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">इस धरती पर माँ से बड़ा योद्धा कोई नही है❤️ <a href="https://t.co/Co00tDcOEw" rel='nofollow'>pic.twitter.com/Co00tDcOEw</a></p>— Suresh Singh (@sureshsinghj) <a href="https://x.com/sureshsinghj/status/2092807959491629082?ref_src=twsrc%5Etfw" rel='nofollow'>August 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

यह भी पढ़े :नेपाल में बाढ़ से इंसान नहीं जानवर भी परेशान, पानी में फंसे हाथियों को देख आएगा तरस

तेज बहाव के बीच बच्चे को संभालती दिखी मां

वीडियो में हाथी का बच्चा आकार में छोटा है और उसके आसपास पानी तेजी से बह रहा है. ऐसे में उसके लिए बहाव को पार करना आसान नहीं दिखता. बड़ा हाथी उसके करीब रहता है और अपनी सूंड की मदद से आगे बढ़ता नजर आता है. मां और बच्चे को इस तरह साथ देखकर यह भी समझ आता है कि जंगली जानवर मुश्किल परिस्थितियों में अपने बच्चों को लेकर कितने सतर्क रहते हैं. कुछ ही देर की कोशिश के बाद दोनों पानी से बाहर निकलकर सुरक्षित रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं.

पानी पार कर जंगल की तरफ बढ़े हाथी

पानी से बाहर निकलने के बाद हाथी और उसका बच्चा कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते दिखाई देते हैं. पीछे तेज पानी बहता रहता है, जबकि दोनों धीरे-धीरे हरियाली के बीच आगे जाते हैं. वीडियो में आसपास का इलाका भी पूरी तरह हरा-भरा नजर आ रहा है। बारिश के बाद जंगल का यह दृश्य काफी अलग दिखाई देता है. हाथी के बच्चे का अपनी मां के पीछे-पीछे चलते हुए बाहर निकलना वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा है.

वीडियो देखकर लोगों का ध्यान मां-बच्चे की बॉन्डिंग पर

हाथी और उसके बच्चे का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में जिस तरह बड़ा हाथी बच्चे के पास रहकर तेज बहाव को पार करता है, उसे देखकर लोग मां और बच्चे के रिश्ते की तुलना इंसानों से भी कर रहे हैं. ऐसे वीडियो अक्सर इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि इनमें जंगल के जानवरों का ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है, जो लोगों को भावुक कर देता है. इस वीडियो में भी तेज बहते पानी के बीच हाथी का अपने बच्चे के साथ बने रहना सबसे ज्यादा चर्चा में है.

यह भी पढ़े : जलप्रलय! नेपाल में आया मौत का सैलाब, डरा देगा वायरल वीडियो