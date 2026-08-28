Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबाढ़ में बह रहे बच्चे को बचाने के लिए जान पर खेल गई मादा हाथी, देखें प्यार Video

बाढ़ में बह रहे बच्चे को बचाने के लिए जान पर खेल गई मादा हाथी, देखें प्यार Video

बारिश के बाद तेज बहाव वाले पानी में हाथी और उसका बच्चा फंस गया। मां हाथी ने बच्चे को संभालते हुए पानी पार कराया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By : भूमिका पंवार |  Updated at : 28 Aug 2026 10:50 AM (IST)
Preferred Sources

बारिश के मौसम में जंगलों में कई बार नदियों और नालों का पानी अचानक बढ़ जाता है. ऐसे में जंगली जानवरों के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक हाथी और उसका बच्चा तेज बहाव वाले पानी को पार करते नजर आ रहे हैं. पानी का बहाव काफी तेज दिखाई दे रहा है, लेकिन हाथी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता और धीरे-धीरे उसे अपने साथ आगे ले जाता है. वीडियो में मां और बच्चे के बीच का यह पल लोगों का ध्यान खींच रहा है.

वीडियो में क्या दिखाया गया है?

वीडियो की शुरुआत में तेज बहाव वाला पानी दिखाई देता है. इसी पानी के बीच एक हाथी का बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश करता नजर आता है. उसके पीछे एक बड़ा हाथी भी दिखाई देता है. बच्चा पानी के बहाव के कारण संभलता हुआ आगे बढ़ता है, जबकि बड़ा हाथी उसके पास रहकर उसे आगे बढ़ने में मदद करता है. कुछ देर बाद दोनों पानी से निकलकर दूसरी तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं. वीडियो का सबसे खास हिस्सा यही है कि तेज पानी के बावजूद हाथी अपने बच्चे के साथ बना रहता है.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="hi" dir="ltr">इस धरती पर माँ से बड़ा योद्धा कोई नही है❤️ <a href="https://t.co/Co00tDcOEw" rel='nofollow'>pic.twitter.com/Co00tDcOEw</a></p>&mdash; Suresh Singh (@sureshsinghj) <a href="https://x.com/sureshsinghj/status/2092807959491629082?ref_src=twsrc%5Etfw" rel='nofollow'>August 27, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

यह भी पढ़े :नेपाल में बाढ़ से इंसान नहीं जानवर भी परेशान, पानी में फंसे हाथियों को देख आएगा तरस

तेज बहाव के बीच बच्चे को संभालती दिखी मां

वीडियो में हाथी का बच्चा आकार में छोटा है और उसके आसपास पानी तेजी से बह रहा है. ऐसे में उसके लिए बहाव को पार करना आसान नहीं दिखता. बड़ा हाथी उसके करीब रहता है और अपनी सूंड की मदद से आगे बढ़ता नजर आता है. मां और बच्चे को इस तरह साथ देखकर यह भी समझ आता है कि जंगली जानवर मुश्किल परिस्थितियों में अपने बच्चों को लेकर कितने सतर्क रहते हैं. कुछ ही देर की कोशिश के बाद दोनों पानी से बाहर निकलकर सुरक्षित रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं.

पानी पार कर जंगल की तरफ बढ़े हाथी

पानी से बाहर निकलने के बाद हाथी और उसका बच्चा कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते दिखाई देते हैं. पीछे तेज पानी बहता रहता है, जबकि दोनों धीरे-धीरे हरियाली के बीच आगे जाते हैं. वीडियो में आसपास का इलाका भी पूरी तरह हरा-भरा नजर आ रहा है। बारिश के बाद जंगल का यह दृश्य काफी अलग दिखाई देता है. हाथी के बच्चे का अपनी मां के पीछे-पीछे चलते हुए बाहर निकलना वीडियो का सबसे प्यारा हिस्सा है.

वीडियो देखकर लोगों का ध्यान मां-बच्चे की बॉन्डिंग पर

हाथी और उसके बच्चे का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में जिस तरह बड़ा हाथी बच्चे के पास रहकर तेज बहाव को पार करता है, उसे देखकर लोग मां और बच्चे के रिश्ते की तुलना इंसानों से भी कर रहे हैं. ऐसे वीडियो अक्सर इसलिए पसंद किए जाते हैं क्योंकि इनमें जंगल के जानवरों का ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है, जो लोगों को भावुक कर देता है. इस वीडियो में भी तेज बहते पानी के बीच हाथी का अपने बच्चे के साथ बने रहना सबसे ज्यादा चर्चा में है.

यह भी पढ़े : जलप्रलय! नेपाल में आया मौत का सैलाब, डरा देगा वायरल वीडियो

About the author भूमिका पंवार

Bhumika Panwar ABP News की Lifestyle डेस्क पर डिजिटल मीडिया इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह Mandsaur University से बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री कर रही हैं. ABP News में वह आर्टिकल और वेब स्टोरी लिखने का काम कर रही हैं, जिससे उन्हें डिजिटल मीडिया में काम करने का व्यावहारिक अनुभव मिल रहा है. उन्हें हिंदी में कंटेंट लिखने और नई जानकारी जुटाने में रुचि है.
Read More
Published at : 28 Aug 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Trending News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
बाढ़ में बह रहे बच्चे को बचाने के लिए जान पर खेल गई मादा हाथी, देखें प्यार Video
बाढ़ में बह रहे बच्चे को बचाने के लिए जान पर खेल गई मादा हाथी, देखें प्यार Video
ट्रेंडिंग
उफनती नदी में तिनके की तरह झूला पुल, पानी का रौद्र रूप देख कांप जाएगी रूह
उफनती नदी में तिनके की तरह झूला पुल, पानी का रौद्र रूप देख कांप जाएगी रूह
ट्रेंडिंग
बाढ़ के पानी में डिलीवरी करने निकला बॉय, वायरल वीडियो देख भावुक हुए लोग
बाढ़ के पानी में डिलीवरी करने निकला बॉय, वायरल वीडियो देख भावुक हुए लोग
ट्रेंडिंग
चप्पल पहनी है या नंगे पैर? 90 हजार की अनोखी चप्पल उड़ा देगी होश
चप्पल पहनी है या नंगे पैर? 90 हजार की अनोखी चप्पल उड़ा देगी होश
Advertisement

वीडियोज

मशहूर हरियाणवी गायक अंकित बालियान की हत्या से हड़कंप!
सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से थर्राया पश्चिमी UP
नेपाल आपदा में कितना नुकसान? अरबों की संपत्ति तबाह, डरा देंगे आंकड़े!
बादलों के फटने से लेकर तबाही तक...कब और कैसे बदला मंजर?
कैमरे में कैद हुआ जलप्रलय का सबसे डरावना रूप
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
पेंगुइन का सोनिया गांधी की किताब छापने से इनकार, सामने आया कारण
हिमाचल प्रदेश
कंगना रनौत ने भाई अक्षत को बांधी राखी, तस्वीरें शेयर कर लिखा- 'मेरे प्यारे भाई...'
कंगना रनौत ने भाई अक्षत को बांधी राखी, तस्वीरें शेयर कर लिखा- 'मेरे प्यारे भाई...'
क्रिकेट
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
श्रीलंका दौरा खत्म, अब कब-किसके साथ है भारतीय टीम का अगला मैच? देखें सितंबर का पूरा शेड्यूल
टेलीविजन
'मैं मारपीट के निशान मेकअप से छिपाती थी...', काम्या पंजाबी का छलका दर्द
'मैं मारपीट के निशान मेकअप से छिपाती थी...', काम्या पंजाबी का छलका दर्द
विश्व
ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, PM कार्नी ने दिया करारा जवाब, बोले- सच जानते हैं
ट्रंप ने बदला कनाडा की झील का नाम, मार्क कार्नी ने दिया करारा जवाब
विश्व
NATO पर रूस के हमले की अटकलों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- पुतिन नहीं...
NATO पर रूस के हमले की अटकलों के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, बोले- पुतिन नहीं...
शिक्षा
दिल्ली की बेटियों के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, हर साल मिलेगी 30 हजार की मदद
दिल्ली की बेटियों के लिए अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप, हर साल मिलेगी 30 हजार की मदद
टेक्नोलॉजी
WhatsApp चैट में पुराना मैसेज ढूंढने का स्मार्ट तरीका, ऐसे करें सर्च
WhatsApp चैट में पुराना मैसेज ढूंढने का स्मार्ट तरीका, ऐसे करें सर्च
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget