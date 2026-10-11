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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं कितना खुशकिस्मत हूं', रकुल प्रीत के बर्थडे पर पति जैकी भगनानी ने लुटाया प्यार

'मैं कितना खुशकिस्मत हूं', रकुल प्रीत के बर्थडे पर पति जैकी भगनानी ने लुटाया प्यार

एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के बर्थडे पर उनके पति जैकी भगनानी से सोशल मीडिया पर प्यार भरा पोस्ट शेयर कर उन्हें विश किया. जैकी ने दिल छू लेने वाला नोट भी लिखा.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 11 Oct 2026 10:07 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने 10 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस मौके पर एक्टर-प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने अपनी पत्नी रकुल प्रीत सिंह को बर्थडे विश करते हुए एक इमोशनल नोट सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

जैकी ने पोस्ट शेयर कर अपने आप को खुशकिस्मत बताया है. उन्होंने रकुल को अपनी ताकत और सपोर्टर भी कहा. 

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जैकी भगनानी का प्यारभरा पोस्ट
जैकी भगनानी से अपने इंस्टाग्राम पर कई सारी फोटोज शेयर की हैं. तस्वीर में रकुल और जैकी एक-दूसरे के करीब खड़े होकर कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज देते नजर आ रहे हैं. कुछ फोटोज में दोनों एक साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं.

लिखा दिल छू लेने वाला नोट
जैकी ने फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा, 'तुम्हें देखकर आज भी मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और लगता है कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं. जन्मदिन मुबारक हो मेरे सबसे बड़े सहारे, मेरी हिम्मत बढ़ाने वाले और मेरी जिंदगी के प्यार. तुम्हारे प्यार, एनर्जी और हमारे घर को सबसे खुशहाल जगह बनाने के लिए शुक्रिया. एक और साल साथ में अपने सपने पूरे करें और खूबसूरत यादें बनाएं. तुमसे बहुत प्यार हूं.'

 
 
 
 
 
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बता दें, रकुल और जैकी ने अक्टूबर 2021 में अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था और कुछ सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद इस कपल ने 21 फरवरी, 2024 को गोवा में शादी कर ली.

रकुल प्रीत सिंह की अपकमिंग फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो रकुल प्रीत सिंह जल्द ही फिल्म 'रामायण' में नजर आएंगी. इस फिल्म में वो शूर्पणखा का किरदार निभा रही हैं. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और सनी देओल भगवान हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म का पहला पार्ट इस साल दिवाली के मौके पर 5 नवंबर में रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट अगले साल रिलीज किया जाएगा.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 11 Oct 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
Rakul Preet Singh
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