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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगइस बंदे की साइकिलिंग देख हलक में आ जाएगा कलेजा, देखें वीडियो

इस बंदे की साइकिलिंग देख हलक में आ जाएगा कलेजा, देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सड़क पर दौड़ती साइकिल पर युवक ने किए हैरान कर देने वाले स्टंट, वीडियो देख यूजर्स की सांसें थम गई. कभी हैंडल छोड़कर तो कभी अजीब अंदाज में बैलेंस बनाता दिखा.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 11 Oct 2026 09:43 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर आए दिन कई ऐसे वीडियो सामने आते हैं, जिन्हें देखकर अपनी आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है. कोई बाइक पर खतरनाक स्टंट करता है तो कोई अपनी साइकिल से ऐसे करतब दिखाता है कि देखने वालों का कलेजा मुंह में आ जाता है. इन दिनों साइकिलिंग का एक ऐसा ही वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. इसमें एक युवक सड़क पर साइकिल चलाते हुए ऐसे हैरतअंगेज करतब करता नजर आता है कि उसकी बैलेंसिंग देखकर कोई भी दंग रह जाए.

सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को अब तक चौदह लाख व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो को यूजर्स बेहद पसंद कर रहे हैं, यही वजह है कि वीडियो पर व्यूज के साख-साथ लाइक्स और कमेंट्स की भी बारिश हो रही है. युवक जिस तरह के करतब साइकल पर कर रहा है, वो न आज तक किसी ने देखे होंगे और न ही सुने होंगे.  

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साइकिल पर युवक का हैरान करने वाला अंदाज

वीडियो में युवक सड़क पर साइकिल चलाता दिखाई देता है. लेकिन उसका अंदाज सामान्य साइकिल चलाने वालो से बिल्कुल अलग है. वह साइकिल पर बैलेंस बनाते हुए कभी अपने हाथ हैंडल से दूर करता है, तो कभी शरीर को पीछे की तरफ झुकाकर ऐसा पोज बनाता है कि देखने वालों को उसकी सुरक्षा की चिंता होने लगती है. साइकिल की तेज स्पीड और युवक के करतब इस वीडियो को और भी रोमांचक बनाते हैं. सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है कि वह चलते हुए साइकिल पर अपने शरीर का बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता नजर आता है.

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आम लोगों से अलग करतब

वीडियो में युवक का साइकिल चलाने का तरीका किसी आम राइड से बिल्कुल अलग दिखाई देता है. वह साइकिल पर अपने शरीर की स्थिति बदलते हुए करतब दिखाता है. एक पल वह सामान्य तरीके से साइकिल चलाता नजर आता है, तो अगले ही पल उसका अंदाज बदल जाता है. जिसे किसी आम व्यक्ति क लिए कर पाना लगभग नामुमकिन है. आप ने और भी लोगों को साइकल से स्टंट करते देखा होगा, लेकिन युवक के द्वारा किए गए स्टंट आज तक किसी न नहीं देखे हैं.

कमेंट्स में हो रही तारीफ

वायरल वीडियो को लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में मिल रही है. यूजर्स युवक की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि भाई तुम तो कमाल के स्टंट करते हो. एक अन्य यूजर ने भी इसी तरह कमेंट कर कहा कि मैंने आज तक ऐसा करिश्मा नहीं देखा. वहीं कुछ यूजर्स युवक की सुरक्षा की चिंता भी कर रहे हैं. एक यूजर ने कहा कि ऐसे स्टंट करते हुए ध्यान रखना चाहिए, अच्छी बात है कि तुमने हेलमेट पहना है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 09:43 AM (IST)
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