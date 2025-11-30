पानी में पलटा आईफोन से भरा कंटेनर, लूटने नाव लेकर आ गए ग्रामीण: जमकर मचाया गदर- वीडियो वायरल
वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नदी के बीच खड़े एक कार्गो जहाज का कंटेनर अचानक खुल गया और उसके अंदर भरी महंगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खासकर आईफोन के डिब्बे पानी में गिरने लगे.
जरा सोचिए, आप सुबह-सुबह नदी किनारे बैठे हों. हवा में हल्की नमी है. पानी शांत है. तभी अचानक दूर किसी ओर से शोर उठता है. लोग चिल्ला रहे हैं. कुछ नावें हड़बड़ी में पानी चीरती आगे बढ़ रही हैं. और फिर जैसे ही आप करीब जाते हो, आंखों के सामने ऐसा नजारा खुलता है जिसे देखकर कोई भी चौंक जाए. नदी के बीच एक जहाज खड़ा है और उसके एक कंटेनर का दरवाजा खुला पड़ा है और अंदर से झरने की तरह बहकर गिर रहे हैं आईफोन के डिब्बे. हां वही आईफोन जिसके लिए लोग महीनों EMI भरते हैं.
जहाज के कंटेनर से अचानक पानी में गिरने लगे आईफोन
वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नदी के बीच खड़े एक कार्गो जहाज का कंटेनर अचानक खुल गया और उसके अंदर भरी महंगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खासकर आईफोन के डिब्बे पानी में गिरने लगे. यह नजारा देखते ही आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया. जिसने भी देखा वह अपनी नाव लेकर मौके की ओर दौड़ पड़ा. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कंटेनर के भीतर तक आईफोन के बॉक्स भरे पड़े हैं और ग्रामीण उन्हें बिना किसी झिझक के उठा-उठाकर अपनी नावों में भरते जा रहे हैं. कुछ लोग पानी में झुककर गिरते हुए बॉक्स पकड़ रहे हैं. तो कुछ कंटेनर से सीधे निकालकर नीचे फेंक रहे हैं. मानो नदी में अचानक "आईफोन बरसात" शुरू हो गई हो.
लूटने नाव लेकर दौड़े लोग
वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कई लोग हंसते हुए आईफोन के पैकेट उठाते हैं. कुछ लोग तो इतने बॉक्स एक साथ पकड़ रहे हैं कि संभाले नहीं संभल रहे. हालांकि वीडियो एआई जनरेटेड बताया जा रहा है और यूजर्स भी इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं. वीडियो की पुष्टि एबीपी लाइव नहीं करता है. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.
यूजर्स बोले, भाई एक इधर भी पार्सल कर दो
वीडियो को oye_sanki_1 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई कम से कम एक मुझे भी दे दो यार. एक और यूजर ने लिखा...वाह भाई, आप तो अरब पति बन गए. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ऐसी किस्मत कहां किसी की. वीडियो एआई लग रहा है.
