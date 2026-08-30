स्टेज पर हसीना के ठुमके देख होश खो बैठे यूजर्स, वायरल हो रहा वीडियो
वीडियो में डांस के दौरान कुछ दर्शक स्टेज के पास पहुंचकर कलाकार पर पैसे लुटाते भी नजर आते हैं. महिला भी पूरे जोश के साथ अपनी परफॉर्मेंस जारी रखती है.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यूजर्स की नजरें स्टेज से हटने का नाम नहीं ले रही हैं. वीडियो में लाल लहंगा पहने एक महिला ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मर स्टेज पर शानदार डांस करती नजर आ रही है. जैसे ही म्यूजिक की धुन तेज होती है, वह अपने डांस मूव्स से ऐसा माहौल बना देती है कि सामने बैठे दर्शक भी झूमने लगते हैं.
लाल लहंगे में स्टेज पर छा गईं परफॉर्मर
वायरल वीडियो में महिला लाल रंग का खूबसूरत लहंगा पहने नजर आती है. स्टेज पर पहुंचते ही वह म्यूजिक की बीट पर डांस करना शुरू कर देती है. कभी कमर की लय के साथ डांस करती है तो कभी अपने एक्सप्रेशन से दर्शकों का ध्यान खींच लेती है. उसका कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस देखकर वहां मौजूद लोग लगातार तालियां बजाते दिखाई देते हैं.
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डांस के साथ नोट उड़ाने का अंदाज भी चर्चा में
वीडियो में डांस के दौरान कुछ दर्शक स्टेज के पास पहुंचकर कलाकार पर पैसे लुटाते भी नजर आते हैं. महिला भी पूरे जोश के साथ अपनी परफॉर्मेंस जारी रखती है. जैसे-जैसे डांस आगे बढ़ता है, दर्शकों का उत्साह भी बढ़ता जाता है. यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.
‘गॉड बस एक बार दिला दे...’ यूजर्स के मजेदार रिएक्शन
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने-अपने अंदाज में प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया. किसी ने परफॉर्मेंस की तारीफ की तो किसी ने मजाकिया अंदाज में अपनी दिल की बात लिख दी. एक यूजर ने लिखा, “गॉड बस एक बार ऐसा डांस सामने से दिखा दे.” वहीं दूसरे ने कहा, “भाई, स्टेज पर तो पूरा माहौल ही बदल दिया.” एक और यूजर ने लिखा, “डांस से ज्यादा एक्सप्रेशन ने ध्यान खींच लिया.” वहीं कुछ यूजर्स ने कलाकार के आत्मविश्वास और स्टेज प्रेजेंस की तारीफ की.
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सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा वीडियो?
दरअसल, वीडियो में डांस, म्यूजिक, दर्शकों का उत्साह और स्टेज पर पैसों की बारिश सब कुछ एक साथ देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि छोटी-सी क्लिप सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है. हालांकि वीडियो कहां का है और इसे कब रिकॉर्ड किया गया, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस परफॉर्मेंस ने यूजर्स को अपनी ओर जरूर खींच लिया है.
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