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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्टेज पर हसीना के ठुमके देख होश खो बैठे यूजर्स, वायरल हो रहा वीडियो

स्टेज पर हसीना के ठुमके देख होश खो बैठे यूजर्स, वायरल हो रहा वीडियो

वीडियो में डांस के दौरान कुछ दर्शक स्टेज के पास पहुंचकर कलाकार पर पैसे लुटाते भी नजर आते हैं. महिला भी पूरे जोश के साथ अपनी परफॉर्मेंस जारी रखती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Aug 2026 10:44 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर यूजर्स की नजरें स्टेज से हटने का नाम नहीं ले रही हैं. वीडियो में लाल लहंगा पहने एक महिला ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मर स्टेज पर शानदार डांस करती नजर आ रही है. जैसे ही म्यूजिक की धुन तेज होती है, वह अपने डांस मूव्स से ऐसा माहौल बना देती है कि सामने बैठे दर्शक भी झूमने लगते हैं.

लाल लहंगे में स्टेज पर छा गईं परफॉर्मर

वायरल वीडियो में महिला लाल रंग का खूबसूरत लहंगा पहने नजर आती है. स्टेज पर पहुंचते ही वह म्यूजिक की बीट पर डांस करना शुरू कर देती है. कभी कमर की लय के साथ डांस करती है तो कभी अपने एक्सप्रेशन से दर्शकों का ध्यान खींच लेती है. उसका कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस देखकर वहां मौजूद लोग लगातार तालियां बजाते दिखाई देते हैं.

 
 
 
 
 
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डांस के साथ नोट उड़ाने का अंदाज भी चर्चा में

वीडियो में डांस के दौरान कुछ दर्शक स्टेज के पास पहुंचकर कलाकार पर पैसे लुटाते भी नजर आते हैं. महिला भी पूरे जोश के साथ अपनी परफॉर्मेंस जारी रखती है. जैसे-जैसे डांस आगे बढ़ता है, दर्शकों का उत्साह भी बढ़ता जाता है. यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

‘गॉड बस एक बार दिला दे...’ यूजर्स के मजेदार रिएक्शन

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने-अपने अंदाज में प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया. किसी ने परफॉर्मेंस की तारीफ की तो किसी ने मजाकिया अंदाज में अपनी दिल की बात लिख दी. एक यूजर ने लिखा, “गॉड बस एक बार ऐसा डांस सामने से दिखा दे.” वहीं दूसरे ने कहा, “भाई, स्टेज पर तो पूरा माहौल ही बदल दिया.” एक और यूजर ने लिखा, “डांस से ज्यादा एक्सप्रेशन ने ध्यान खींच लिया.” वहीं कुछ यूजर्स ने कलाकार के आत्मविश्वास और स्टेज प्रेजेंस की तारीफ की.

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सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा वीडियो?

दरअसल, वीडियो में डांस, म्यूजिक, दर्शकों का उत्साह और स्टेज पर पैसों की बारिश सब कुछ एक साथ देखने को मिल रहा है. यही वजह है कि छोटी-सी क्लिप सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है. हालांकि वीडियो कहां का है और इसे कब रिकॉर्ड किया गया, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल इस परफॉर्मेंस ने यूजर्स को अपनी ओर जरूर खींच लिया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 10:44 AM (IST)
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