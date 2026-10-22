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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगलंका दहन के लिए पूंछ में नहीं लगी आग, यूजर्स बोले- E20 यूज किया क्या?

लंका दहन के लिए पूंछ में नहीं लगी आग, यूजर्स बोले- E20 यूज किया क्या?

रामलीला में लंका दहन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हनुमान जी की पूंछ में आग बार-बार बुझती दिख रही है. यूजर्स E20 पेट्रोल से लेकर गैस तक के कमेंट कर रहे हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Oct 2026 12:58 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर रामलीला और दशहरे से जुड़े कई वीडियो सामने आते रहते हैं. इनमें कुछ वीडियो धार्मिक प्रसंगों की वजह से लोगों का ध्यान खींचते हैं, तो कुछ में हुई अनोखी घटनाएं चर्चा का विषय बन जाती हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें लंका दहन के बीच हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आग ठीक से जलती हुई नजर नहीं आती. कभी आग जलती है, तो कभी बुझ जाती है. इस नजारे को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार कमेंट करने शुरू कर दिए हैं. 

लंका दहन का दृश्य बना चर्चा का विषय

रामलीला में लंका दहन का प्रसंग काफी महत्वपूर्ण माना जाता है. रामायण की कथा के अनुसार, हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे थे. वहां रावण के आदेश पर उनकी पूंछ में आग लगाई गई थी, इसके बाद हनुमान जी ने पूरी लंका को ही जला डाला. वायरल वीडियो में भी कलाकार इसी दृश्य को पेश करते नजर आ रहे हैं. यहां मामला तब दिलचस्प हो जाता है, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के बाद भी वह लगातार जलती नहीं दिखती. आग कभी जलती है तो कभी बुझ जाती है. इस वजह से मंच पर हो रहे लंका दहन का यह दृश्य अब सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

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ये क्या हो गया?

वीडियो में हनुमान जी का किरदार निभा रहे कलाकार की पूंछ में आग लगाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आग बार-बार बुझ जाती है. लंका दहन के इस अहम दृश्य में ऐसा होते देख लोग हैरान रह गए. जहां रामलीला में इस प्रसंग को देखने के लिए दर्शकों को हनुमान जी के पराक्रम का इंतजार रहता है, वहीं इस बार आग न जलने का दृश्य ही चर्चा में आ गया. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसी बात को लेकर E20 पेट्रोल, इथेनॉल और गैस का जिक्र करते हुए मजाक करना शुरू कर दिया. 

यूजर्स की प्रक्रियाएं 

वीडियो पर यूजर्स  प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इन्होंने तो हनुमान जी के साथ भी धोखा कर दिया." वहीं, दूसरे ने मजाक में कहा, "आज लंका दहन होगा भी या हमें और इंतजार करना पड़ेगा?" कुछ यूजर्स ने कमेंट्स में पूछा, "हनुमान जी की पूंछ में भी E20 पेट्रोल इस्तेमाल कर लिया क्या?" वहीं, कुछ लोगों ने इसे इथेनॉल का जीता-जागता उदाहरण बताया, तो कुछ ने पेट्रोल और गैस को लेकर सवाल किए. कुछ यूजर्स ने कलाकारों की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने रामलीला के दृश्य को अच्छे तरीके से पेश किया. 

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 12:58 PM (IST)
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