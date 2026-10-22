जैसे CM भगवंत मान फंसे, आप भी फंस सकते हैं, एयरपोर्ट पर कब लगता है फाइन?

अगर कोई पहली बार विदेश घूमने जाता है तो जरूर अपने परिवार और दोस्तों के लिए वहां से जूते, कपड़े, परफ्यूम और दूसरे महंगे सामान खरीदकर लेकर आता है. लेकिन जानने वाली बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर कस्टम के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है. ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति सामान की जानकारी छिपाता है या फिर तय सीमा से ज्यादा सामान लाता है तो ऐसी स्थिति में कस्टम ड्यूटी के साथ जुर्माना भी लग सकता है.

दरअसल, अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर एयरपोर्ट पर कस्टम नियमों का मामला काफी चर्चा में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेरिस से लौटने पर दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लिया गया. बड़ी बात ये है कि सामान की घोषणा नहीं करने के आरोप में 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि एयरपोर्ट पर कब फाइन लग सकता है.

कब लगाया जाता है जुर्माना?

जानने वाली बात ये है कि विदेश से भारत लौटने वाले यात्रियों को कुछ शर्तों के तहत ही सामान पर ड्यूटी-फ्री छूट मिलती है. ऐसे में ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप विदेश से महंगे कपड़े, घड़ियां या फिर दूसरे महंगे सामान खरीदकर ला रहे हैं तो आपको उनकी कीमत और लागू छूट की सीमा का खास ध्यान देना है. अगर आप सीमा से ज्यादा सामान ला रहे हैं तो आपको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ सकती है.

कब कार्रवाई हो सकती है?

अहम बात ये है कि अगर किसी सामान पर ड्यूटी बनती है, लेकिन यात्री उसकी घोषणा के बिना ही ग्रीन चैनल से निकलने की कोशिश करता है तो ऐसी स्थिति में कस्टम विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है. बड़ी बात ये है कि इस तरह के मामलों में जुर्माना लग सकता है और साथ ही सामान तक जब्त किया जा सकता है. इसलिए जब भी विदेश से कोई सामान लेकर भारत आए तो कस्टम नियमों का ध्यान खासतौर पर दें.

हर सामान पर अलग नियम होते हैं लागू

अगर आप विदेश से शराब, विदेशी करेंसी या फिर सोना लाते हैं तो इन पर अलग-अलग नियम लागू होते हैं. कुछ यात्रियों को तय शर्तों के तहत छूट मिलती है, लेकिन वहीं अगर सामान सीमा से ज्यादा है तो कस्टम ड्यूटी देनी पड़ सकती है.

कस्टम नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई भी की जा सकती है. ध्यान देने वाली बात ये है कि सोने के बिस्कुट और गहनों के नियम भी अलग हैं. वहीं विदेशी करेंसी और शराब के लिए भी एक तय सीमा है, इसलिए नियमों का खासतौर पर पालन करें ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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