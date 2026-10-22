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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगबूढ़ी दादी को भाई ने दिया बर्थडे सरप्राइज, वीडियो देख इमोशनल हुआ इंटरनेट

बूढ़ी दादी को भाई ने दिया बर्थडे सरप्राइज, वीडियो देख इमोशनल हुआ इंटरनेट

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जन्मदिन पर मिले सरप्राइज के बाद दादी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनके आंसू छलक पड़े. भाई-बहन के इस प्यारे रिश्ते ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Oct 2026 03:48 PM (IST)
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कहते हैं कि भाई-बहन का रिश्ता उम्र बढ़ने के साथ कमजोर नहीं होता, बल्कि पुरानी यादों और अपनापन इसे और गहरा बना देता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों लोगों का ध्यान खींच रहा है. वीडियो में एक बुजुर्ग महिला को उनके भाई ने जन्मदिन पर ऐसा सरप्राइज दिया कि पूरा पल भावुक कर देने वाला बन गया.

वीडियो की शुरुआत में बुजुर्ग महिला घर के एक कमरे में नजर आती हैं. उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उनके लिए कुछ खास तैयार किया गया है. वह धीरे-धीरे आगे बढ़ती हैं और तभी सामने उनका भाई नजर आता है. जैसे ही दोनों एक-दूसरे को देखते हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है. भाई अपनी बहन को देखते ही उन्हें गले लगा लेते हैं. बहन भी भावुक होकर भाई से लिपट जाती हैं.

इमोशनल हुए यूजर्स 

चेहरे पर खुशी, आंखों में भावनाएं और वर्षों पुराने रिश्ते की गर्माहट इस छोटे से वीडियो को खास बना देती है. उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो उनका बचपन अभी तक गया नहीं बल्कि उम्र के इस पड़ाव पर दोबारा शुरु हुआ है. वीडियो पर लिखे टेक्स्ट में भी इसे Sibling Love और भाई की ओर से बहन के लिए हार्दिक जन्मदिन सरप्राइज बताया गया है. क्लिप में दोनों के बीच के प्यार को देखकर साफ महसूस होता है कि यह रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, बल्कि जिंदगीभर साथ निभाई गई यादों का भी है.

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भाई का प्यार सबसे खास

जन्मदिन आमतौर पर केक, तोहफों और पार्टी से जुड़े होते हैं, लेकिन इस वीडियो में सबसे बड़ा तोहफा खुद भाई की मौजूदगी बन जाती है. उम्र के इस पड़ाव पर किसी अपने का अचानक सामने आ जाना शायद किसी महंगे उपहार से भी ज्यादा मायने रखता है. यही वजह है कि सोशल मीडिया यूजर्स इस भावुक पल से खुद को जोड़ पा रहे हैं. अक्सर बड़े लोगों का जन्मदिन किसी को याद नहीं रहता. ऐसे में दादी का जन्मदिन उनके भाई ने सरप्राइज दे कर और खास बना दिया.

कमेंट्स कर रहे यूजर्स

वीडियो में दोनों की बातचीत और हंसी के बीच यह पल और भी खूबसूरत हो जाता है. वीडियो देखकर लोगों को अपने भाई-बहन, दादा-दादी और परिवार के साथ बिताए भावुक पल याद आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि दुनिया में केवल एक यही रिश्ता सबसे अच्छा और सच्चा होता है. इस रिश्ते में दिखावे की जरूरत नहीं होती. एक अन्य यूजर ने भी इसी तरह कमेंट कर कहा कि मुझे यह वीडियो देख अपने भाई की याद आ गई.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 03:48 PM (IST)
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