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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्रियंका के बाद पिता रॉबर्ट वाड्रा भी आए रेहान के साथ, बोले- 'मुझे बेटे पर गर्व'

प्रियंका के बाद पिता रॉबर्ट वाड्रा भी आए रेहान के साथ, बोले- 'मुझे बेटे पर गर्व'

रेहान वाड्रा की कला प्रदर्शनी से हालिया विरोध-प्रदर्शनों और युवा आंदोलनों से जुड़ी 70 से अधिक तस्वीरें हटाए जाने के विवाद पर उनके पिता रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा बयान दिया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 22 Oct 2026 02:52 PM (IST)
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कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की कला प्रदर्शनी से विरोध-प्रदर्शनों की तस्वीरें हटाए जाने के विवाद पर उनके पिता रॉबर्ट वाड्रा ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी शुरू होने से महज दो घंटे पहले रेहान पर तस्वीरें हटाने का काफी दबाव बनाया गया. रॉबर्ट वाड्रा के मुताबिक, यह हैरान करने वाला था, क्योंकि प्रदर्शनी की पीडीएफ फाइल एक सप्ताह पहले ही अधिकारियों को दे दी गई थी और उन्हें आयोजन की जानकारी भी थी. 

उन्होंने कहा कि इसके बावजूद रेहान ने बची हुई तस्वीरों के साथ प्रदर्शनी जारी रखने का साहस दिखाया. उन्हें अपने बेटे पर गर्व है. रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों को राजनीति को रचनात्मक दुनिया से अलग रखना चाहिए और सभी को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए.

'अधिकारियों ने प्रदर्शनी देखी, तब कोई आपत्ति नहीं जताई'

रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि रेहान की प्रदर्शनी तैयार करने में दो दिन लगे थे. अधिकारी आयोजन स्थल पर आए थे, उन्होंने वहां तस्वीरों और प्रदर्शनी की व्यवस्था देखी थी, लेकिन उस समय कोई आपत्ति नहीं जताई गई. इसके बावजूद प्रदर्शनी शुरू होने से कुछ घंटे पहले स्थिति बदल गई और तस्वीरें हटाने के लिए दबाव बनाया गया. उन्होंने कहा कि ऐसा बिना किसी स्पष्टीकरण के हुआ.

रॉबर्ट वाड्रा के मुताबिक, इन परिस्थितियों के बावजूद रेहान ने बची हुई तस्वीरों के साथ प्रदर्शनी जारी रखने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी में आमंत्रित सभी लोग पहुंचे, क्योंकि कला रेहान का पेशा भी है. रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि बीकानेर हाउस राजस्थान सरकार के अधीन आता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, तो राजनीति को रचनात्मक दुनिया के साथ मिलाने का कोई औचित्य नहीं है. हर व्यक्ति को अपनी बात और कला के माध्यम से अभिव्यक्ति का अवसर मिलना चाहिए.

बीकानेर हाउस में प्रदर्शनी से हटाई गईं 70 से अधिक तस्वीरें

रेहान वाड्रा एक दृश्य कलाकार और फोटोग्राफर हैं. उनकी ‘नो आइडिया इज फाइनल’ शीर्षक वाली एकल कला प्रदर्शनी की झलक बुधवार को दिखाई गई. यह प्रदर्शनी गुरुवार से आम लोगों के लिए खुलने वाली है. हालांकि, इसके शुरू होने से पहले ही हालिया विरोध-प्रदर्शनों और युवा आंदोलनों से जुड़ी तस्वीरों को लेकर विवाद खड़ा हो गया.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, रेहान ने बताया कि उनकी प्रदर्शनी से हालिया विरोध-प्रदर्शनों और युवा आंदोलनों से जुड़ी 70 से अधिक तस्वीरें हटाई गई हैं. उनके अनुसार, मंगलवार शाम छह बजे बीकानेर हाउस प्रबंधन ने उनसे संपर्क किया और तस्वीरों के राजनीतिक स्वरूप पर आपत्ति जताते हुए उन्हें हटाने का अनुरोध किया.

रेहान ने बताया कि उनकी कलाकृतियों में वन्यजीव फोटोग्राफी, अमूर्त कला और भारत में हाल के युवा आंदोलनों से जुड़ी तस्वीरें शामिल थीं. उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनी का विस्तृत प्रस्ताव और उसकी रूपरेखा काफी पहले ही बीकानेर हाउस प्रबंधन के साथ साझा कर दी गई थी.

'तस्वीरें नहीं हटाईं तो प्रदर्शनी रद्द कर दी जाएगी'

रेहान ने प्रदर्शनी शुरू होने से 24 घंटे से भी कम समय पहले तस्वीरें हटाने के अनुरोध पर आपत्ति जताई. उनके मुताबिक, मंगलवार को प्रबंधन की ओर से आपत्ति जताए जाने के बाद बुधवार को भी तस्वीरों को लेकर दबाव बनाया गया. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, रेहान ने बताया, “बुधवार दोपहर साढ़े तीन बजे हमें कहा गया कि अगर शाम पांच बजे तक तस्वीरें नहीं हटाई गईं, तो प्रदर्शनी रद्द कर दी जाएगी.” उनके अनुसार, आयोजकों ने कहा था कि ऐसी तस्वीरों की प्रदर्शनी के लिए यह सही समय नहीं है.

तिरंगे की तस्वीर हटाने से रेहान ने किया इनकार

रेहान ने इंस्टाग्राम पर साझा किए गए बयान में कहा कि आयोजकों ने उन्हें तिरंगे की दो तस्वीरें हटाने का निर्देश भी दिया था. हालांकि, उन्होंने भारतीय झंडे की तस्वीर हटाने से साफ इनकार कर दिया. रेहान के मुताबिक, बीकानेर हाउस प्रशासन ने तिरंगे की एक तस्वीर हटाई थी, जिसे उन्होंने दोबारा लगा दिया. उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रदर्शनी बची हुई तस्वीरों के साथ जारी रहेगी. हालांकि, विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ी सभी तस्वीरों का पूरा संग्रह प्रदर्शित करने के लिए वह जल्द ही किसी दूसरे स्थान की तलाश करेंगे.

प्रियंका गांधी ने भी बेटे का किया समर्थन

इस विवाद के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर रेहान को टैग करते हुए उनका समर्थन किया. उन्होंने लिखा, “जब कोई ताकतवर व्यक्ति दूसरे की अभिव्यक्ति से डरने लगता है, तो उसे एहसास नहीं होता कि वह उस ताकत को पहले ही खो चुका है, जिसे बचाने की कोशिश कर रहा है.” प्रियंका ने आगे लिखा, “तुम सच्चाई के साथ खड़े हो. हर खूबसूरत चीज अपना रास्ता खुद तुम्हारे पास ढूंढ लेगी. मुझे तुम पर गर्व है और हमेशा रहेगा.” संदेश के अंत में उन्होंने ‘मामा’ लिखकर दिल का इमोजी भी साझा किया.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 22 Oct 2026 02:52 PM (IST)
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