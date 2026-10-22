'जेलर 2' की नॉर्थ अमेरिका में रचा इतिहास, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर तमिल फिल्म

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' इन दिनों काफी चर्चा में है. फिल्म को दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है. मूवी ने ना केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी झंडे गाड़ दिए हैं. फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में थलापति विजय की फिल्म 'लियो' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके बाद ये अमेरिका में तमिल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है.

'जेलर 2' की रिलीज को 7 दिनों का वक्त हो गया है और छह दिनों में रिकॉर्ड तोड़ बंपर कमाई की है. इसने 'लियो' और '2.0' जैसी फिल्मों को धूल चटा दी है. चलिए बताते हैं इसके कलेक्शन के बारे में...

'जेलर 2' ने नॉर्थ अमेरिका में कितना कमाया?

कोईमोई के अनुसार, 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर नॉर्थ अमेरिका में ताबड़तोड़ कलेक्शन किया है. तमिल की एक्शन कॉमेडी थ्रिलर फिल्म ने पहले मंगलवार को 293k डॉलर का कलेक्शन किया. जबकि फिल्म ने मंडे को 248k डॉलर की कमाई की थी, जिसके बाद इसका अमेरिका में टोटल कलेक्शन 5.73 मिलियन डॉलर पहुंच गया है, जो कि इंडिया रुपये की लिहाज 54.3 करोड़ के बराबर है.

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'जेलर 2' बनी तमिल की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर

कोईमोई के अनुसार, 'जेलर 2' नॉर्थ अमेरिका में तमिल की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बन चुकी है. इसने थलापति विजय की फिल्म 'लियो' (5.69 मिलियन डॉलर) की कमाई को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का भरपूर फायदा मिल रहा है. इस लिस्ट में 'जेलर' टॉप पर है, जिसने 7.25 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था.

नॉर्थ अमेरिका में टॉप 10 कॉलीवुड ग्रॉसर फिल्में

1. जेलर- 7.25 मिलियन डॉलर

2. कूली- 6.95 मिलियन डॉलर

3. पोन्नियन सेल्वन 1- 6.7 मिलियन डॉलर

4. जेलर 2- 5.73 मिलियन डॉलर

5. लियो- 5.69 मिलियन डॉलर

6. 2.0- 5.5 मिलियन डॉलर

7. पोन्नियन सेल्वन 2- 5.27 मिलियन डॉलर

8. कबाली- 4.58 मिलियन डॉलर

9. द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम- 4.37 मिलियन डॉलर

10. एंथिरन- 3.12 मिलियन डॉलर

नॉर्थ अमेरिका में 61 करोड़ से ज्यादा कमा सकती है 'जेलर 2'

इसके साथ ही 'जेलर 2' की नॉर्थ अमेरिका की कमाई को लेकर कहा जा रहा है कि ये यहां पर 61 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर सकती है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म के बॉक्स ऑफिस को लेकर प्रीडिक्ट किया जा रहा है कि ये नॉर्थ अमेरिका में 6.5 मिलियन डॉलर यानी कि 61.58 करोड़ की कमाई कर सकती है, जिसमें से 88.15% इसने कवर कर लिया है. रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपये है.

इसके अलावा अगर 'जेलर 2' के बारे में बात की जाए तो फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया है. फिल्म में विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती, ऋतिक रोशन, एस जे सूर्या, राम्या कृष्णन जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं.