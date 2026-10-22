Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'जेलर 2' की नॉर्थ अमेरिका में रचा इतिहास, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर तमिल फिल्म

'जेलर 2' की नॉर्थ अमेरिका में रचा इतिहास, बनी चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर तमिल फिल्म

Jailer 2 Box office Collection: रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया है. इसने इंडिया ही नहीं अमेरिका में भी बंपर कमाई की है. चलिए बताते हैं इसका कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 22 Oct 2026 03:42 PM (IST)
Preferred Sources

रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' इन दिनों काफी चर्चा में है. फिल्म को दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है. मूवी ने ना केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी झंडे गाड़ दिए हैं. फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में थलापति विजय की फिल्म 'लियो' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके बाद ये अमेरिका में तमिल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. 

'जेलर 2' की रिलीज को 7 दिनों का वक्त हो गया है और छह दिनों में रिकॉर्ड तोड़ बंपर कमाई की है. इसने 'लियो' और '2.0' जैसी फिल्मों को धूल चटा दी है. चलिए बताते हैं इसके कलेक्शन के बारे में...

'जेलर 2' ने नॉर्थ अमेरिका में कितना कमाया?

कोईमोई के अनुसार, 'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर नॉर्थ अमेरिका में ताबड़तोड़ कलेक्शन किया है. तमिल की एक्शन कॉमेडी थ्रिलर फिल्म ने पहले मंगलवार को 293k डॉलर का कलेक्शन किया. जबकि फिल्म ने मंडे को 248k डॉलर की कमाई की थी, जिसके बाद इसका अमेरिका में टोटल कलेक्शन 5.73 मिलियन डॉलर पहुंच गया है, जो कि इंडिया रुपये की लिहाज 54.3 करोड़ के बराबर है. 

यह भी पढ़ें: 'दृश्यम 3' ने 20 दिनों में लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी, 'हनुमान अंश'-'बॉर्डर 2' से '3 इडिट्स' तक', इन फिल्मों को चटाई धूल

'जेलर 2' बनी तमिल की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर

कोईमोई के अनुसार, 'जेलर 2' नॉर्थ अमेरिका में तमिल की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी बन चुकी है. इसने थलापति विजय की फिल्म 'लियो' (5.69 मिलियन डॉलर) की कमाई को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का भरपूर फायदा मिल रहा है. इस लिस्ट में 'जेलर' टॉप पर है, जिसने 7.25 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था.

नॉर्थ अमेरिका में टॉप 10 कॉलीवुड ग्रॉसर फिल्में

1. जेलर- 7.25 मिलियन डॉलर
2. कूली- 6.95 मिलियन डॉलर
3. पोन्नियन सेल्वन 1- 6.7 मिलियन डॉलर
4. जेलर 2- 5.73 मिलियन डॉलर
5. लियो- 5.69 मिलियन डॉलर
6. 2.0- 5.5 मिलियन डॉलर
7. पोन्नियन सेल्वन 2- 5.27 मिलियन डॉलर
8. कबाली- 4.58 मिलियन डॉलर
9. द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम- 4.37 मिलियन डॉलर
10. एंथिरन- 3.12 मिलियन डॉलर

नॉर्थ अमेरिका में 61 करोड़ से ज्यादा कमा सकती है 'जेलर 2'

इसके साथ ही 'जेलर 2' की नॉर्थ अमेरिका की कमाई को लेकर कहा जा रहा है कि ये यहां पर 61 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर सकती है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म के बॉक्स ऑफिस को लेकर प्रीडिक्ट किया जा रहा है कि ये नॉर्थ अमेरिका में 6.5 मिलियन डॉलर यानी कि 61.58 करोड़ की कमाई कर सकती है, जिसमें से 88.15% इसने कवर कर लिया है. रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपये है.

इसके अलावा अगर 'जेलर 2' के बारे में बात की जाए तो फिल्म का निर्देशन नेल्सन दिलीपकुमार ने किया है. फिल्म में विद्या बालन, मिथुन चक्रवर्ती, ऋतिक रोशन, एस जे सूर्या, राम्या कृष्णन जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 22 Oct 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Box office Live Updates: थर्सडे को 'जेलर 2' हुई 321 करोड़ के पार, जानें- 'प्रहार'-' 'नई नवेली' का 3 बजे तक का कलेक्शन
Live Updates: 'जेलर 2' हुई 320 करोड़ के पार, जानें- 'प्रहार'-' 'नई नवेली' का 3 बजे तक का कलेक्शन
साउथ सिनेमा
Box Office: बुधवार को भी 'जेलर 2' का रहा जलवा, 'प्रहार'-'नई नवेली' के आगे 'दृश्यम 3' का दिखा दम, जानें- कलेक्शन
बुधवार को भी 'जेलर 2' का रहा जलवा, 'प्रहार'-'नई नवेली' के आगे 'दृश्यम 3' का दिखा दम
साउथ सिनेमा
साउथ एक्सेंट पर ट्रोल करने वालों को रश्मिका मंदाना ने दिया कड़ा जवाब, बोलीं- 'मैं सिर्फ एक इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहती'
साउथ एक्सेंट पर ट्रोल करने वालों को रश्मिका मंदाना ने दिया कड़ा जवाब, कही ये बात
साउथ सिनेमा
शादी के बंधन में बंधने वाले हैं 'हनु-मैन' फेम तेज सज्जा, जानें- वेडिंग डेट से वेन्यू तक की डिटेल्स
शादी के बंधन में बंधने वाले हैं 'हनु-मैन' फेम तेज सज्जा, जानें- कब और कहां करेंगे वेडिंग?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली आ रहे सोनम वांगचुक, सरकार के साथ होगी मीटिंग, कहा- 'मुझे...'
दिल्ली आ रहे सोनम वांगचुक, सरकार के साथ होगी मीटिंग, कहा- 'मुझे...'
महाराष्ट्र
रेहान वाड्रा के फोटो एग्जीबिशन पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'अगर किसी की मां...'
रेहान वाड्रा के फोटो एग्जीबिशन पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'अगर किसी की मां...'
इंडिया
प्रियंका के बाद पिता रॉबर्ट वाड्रा भी आए रेहान के साथ, बोले- 'मुझे बेटे पर गर्व'
प्रियंका के बाद पिता रॉबर्ट वाड्रा भी आए रेहान के साथ, बोले- 'मुझे बेटे पर गर्व'
क्रिकेट
Watch: बेवोन जैकब्स ने मारा 96 मीटर लंबा छक्का, मुंह ताकते रह गए भारतीय फील्डर; देखें वीडियो
बेवोन जैकब्स ने मारा 96 मीटर लंबा छक्का, मुंह ताकते रह गए भारतीय फील्डर; देखें वीडियो
इंडिया
'शो कैंसिल हो जाएगा और बिल्डिंग सील', abp न्यूज पर रेहान वाड्रा का चौंकाने वाला खुलासा
'शो कैंसिल हो जाएगा और बिल्डिंग सील', abp न्यूज पर रेहान वाड्रा का चौंकाने वाला खुलासा
बिहार
हत्याकांड के आरोपियों की परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई बिहार पुलिस
हत्याकांड के आरोपियों की परेड, हथकड़ी डाल पैदल कोर्ट ले गई बिहार पुलिस
यूटिलिटी
जैसे CM भगवंत मान फंसे, आप भी फंस सकते हैं, एयरपोर्ट पर कब लगता है फाइन?
जैसे CM भगवंत मान फंसे, आप भी फंस सकते हैं, एयरपोर्ट पर कब लगता है फाइन?
Home Tips
Dry Fruits Buying Tips: चमकदार बादाम-काजू असली हैं या नकली? 2 मिनट में ऐसे पहचानें
चमकदार बादाम-काजू असली हैं या नकली? 2 मिनट में ऐसे पहचानें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget