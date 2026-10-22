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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्ररेहान वाड्रा के फोटो एग्जीबिशन पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'अगर किसी की मां...'

रेहान वाड्रा के फोटो एग्जीबिशन पर सुप्रिया सुले बोलीं, 'अगर किसी की मां...'

बारामती सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि रेहान एक टैलेंटेड फोग्राफर हैं. जो इस बच्चे के साथ हो रहा है, वो पूरी तरह से गलत है.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 22 Oct 2026 03:50 PM (IST)
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प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा के फोटो एग्जीबिशन में GEN-Z प्रदर्शन से जुड़ी तस्वीरें हटाने पर विवाद हो गया है. रेहान ने जबरन फोटो हटाने का आरोप लगाया. इस पर बारामती की सांसद सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा कि किसी की मां राजनीति में हो तो उस बच्चे का उससे क्या लेना देना है.

सुप्रिया सुले ने कहा, "आप हमसे लड़िए न. हमारे बच्चों पर आप क्यों गुस्सा हो रहा हैं, उनसे क्यों नाराज हो रहे हैं. रेहान एक टैलेंटेड फोग्राफर हैं. उनका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिबिशन था.  जिस तरह से उनके फोटोज निकाले गए, यह बहुत-बहुत गलत है. एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक आर्टिस्ट को, हर भारतीयों को सांस लेने का, भाषण करने का और फोटो लगाने का अधिकार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर साहब ने संविधान में दिया है. जो इस बच्चे के साथ हो रहा है, वो पूरी तरह से गलत है, मैं उसका खंडन करती हूं और संविधान के खिलाफ है."

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली की बीकानेर हाउस में रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी है. हाल ही में दिल्ली की सड़कों पर जो विरोध प्रदर्शन हुए थे, रेहान वाड्रा ने उसे कैमरे में कैद किया था और फोटो एग्जीबिशन के जरिए उसे दिखाना चाहते थे. इस पर बीकानेर हाउस की मैनेजमेंट ने आपत्ति दर्ज कराई. 

रेहान वाड्रा ने एबीपी न्यूज़ से क्या कहा?

रेहान वाड्रा ने एबीपी न्यूज़ को फोन पर बताया कि पिछले एक साल में उन्होंने ये तस्वीरें खींची थीं. इसमें दिल्ली के यूथ मूवमेंट की तस्वीरें थीं. उन्होंने कहा, "मैंने बीकानेर हाउस की पॉलिसी पढ़कर जिन जिन फोटो में पॉलिटिकल स्लोगन थे, पॉलिटिकल लीडर थे वो मैंने नहीं डाले थे. फिर भी इन्होंने मेरे एग्जीबिशन के एक दिन पहले बताया कि सारे हटाने पड़ेंगे...कल तीन बजे एग्जीबिशन खुलने के चार घंटे पहले उन्होंने बोल दिया कि ये सारे हटाने पड़ेंगे."

रेहान वाड्रा ने आगे कहा, "बीकानेर हाउस की मैंनेटमेंट ने उन्हें बताया कि ये पॉलिटिकल कंटेंट है. मैंने बोला कि पॉलिटिकल स्लोगन वगैरह तो मैंने हटा दिया है. उन्होंने बोला कि बाहर जो अभी स्थिति है उसकी वजह से पॉलिटिकल कंटेंट है. मुझे आधे घंटे का टाइम दिया और कहा कि अगर फोटो नहीं हटाया तो बुकिंग कैंसिल हो जाएगी और बिल्डिंग सील हो जाएगी."

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 22 Oct 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Raihan Vadra SUPRIYA SULE
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