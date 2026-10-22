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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगरावण दहन हुआ है या न्यूक्लियर टेस्टिंग? वीडियो देख घबरा गए यूजर्स

रावण दहन हुआ है या न्यूक्लियर टेस्टिंग? वीडियो देख घबरा गए यूजर्स

सोशल मीडिया पर रावण दहन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आग की तेज लपटें और जोरदार धमाका देखकर लोग इसकी तुलना न्यूक्लियर टेस्टिंग से कर रहे हैं. 

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Oct 2026 11:46 AM (IST)
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दशहरे पर रावण दहन के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते हैं. कभी रावण का जवाबी हमला होता है तो कभी रावण दहन का तरीका वायरल हो जाता है. हालांकि, इस बार जो वीडियो सामने आया है, उसे देख यूजर्स दहशत में हैं. दरअसल, रावण दहन के समय पुतले में रॉकेट और पटाखे बांधना आम बात है, लेकिन कभी-कभी रोमांच के चक्कर में पटाखों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि लेने के देने पड़ जाते हैं. 

ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर गदर काटे हैं. रावण दहन के दौरान किसी ने पुतले में इतने हथगोले भर दिए, जैसे ही पुतला जला तो तेल धमाका हुआ. यह धमाका इतनी जोर का था कि आसपास के लोग दहशत में आ गए. यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे देखने के बाद यूजर्स कह रहे हैं कि यह रावण दहन हुआ है या न्यूक्लियर टेस्ट? 

रावण में आग लगते ही हुआ विस्फोट!

वीडियो में रावण का पुतला जलने के दौरान तेज रोशनी और आग की बड़ी लपटें दिखाई दे रही हैं. इसके साथ ही तेज धमाका भी सुनाई देता है. आग का फैलाव और आसमान में उठती लपटों को देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे किसी बड़े विस्फोट का दृश्य हो. इसी वजह से वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाई देने वाला नजारा सामान्य रावण दहन से काफी अलग नजर आया. इस वीडियो को देखकर भी लोग हैरानी के साथ मजाकिया अंदाज में अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या भाई ये न्यूक्लियर टेस्ट था क्या? 

यह भी पढ़ें : टूटा सब्र का बांध..दहन करते ही रावण ने किया पलटवार, दुम दबाकर भागे दर्शक

 
 
 
 
 
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यूजर्स की प्रतिक्रियाएं 

इस वीडियो को लेकर यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इतना बुरा तो राम भी नहीं मारते, रावण की तो आत्मा भी कांप गई होगी." वहीं, दूसरे यूजर ने मजाक में कहा, "इस बार तो रावण पक्का मर गया होगा, अगली बार मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी." कुछ लोगों ने रावण दहन के इस नजारे की तुलना परमाणु विस्फोट से की, तो कुछ ने लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरा इलाका रोशनी से भर गया हो. यूजर्स की इन प्रतिक्रियाओं से साफ है कि वीडियो का अनोखा अंदाज लोगों को हैरान करने के साथ हंसा भी रहा है.

यह भी पढ़ें : यहां का दामाद है रावण, इस गांव के लोग नहीं जलाते दशानन का पुतला

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 11:46 AM (IST)
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