Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsDry Fruits Buying Tips: चमकदार बादाम-काजू असली हैं या नकली? 2 मिनट में ऐसे पहचानें

Dry Fruits Buying Tips: चमकदार बादाम-काजू असली हैं या नकली? 2 मिनट में ऐसे पहचानें

Dry Fruits Buying Guide: अक्सर हमारी नजर सबसे पहले उनके रंग और चमक पर जाती है. जो बादाम ज्यादा चमकदार दिखे, काजू एकदम सफेद नजर आए या किशमिश और खजूर देखने में बहुत आकर्षक लगें.

Written By : सोनम |  Updated at : 22 Oct 2026 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

Easy Hacks To Identify Polished Dry Fruits: ड्राई फ्रूट्स खरीदते समय अक्सर हमारी नजर सबसे पहले उनके रंग और चमक पर जाती है. जो बादाम ज्यादा चमकदार दिखे, काजू एकदम सफेद नजर आए या किशमिश और खजूर देखने में बहुत आकर्षक लगें, उन्हें हम बेहतर क्वालिटी का मान लेते हैं. लेकिन सिर्फ खूबसूरत दिखने से कोई ड्राई फ्रूट अच्छा हो, यह जरूरी नहीं है. कई बार ज्यादा चमक या असामान्य रंग प्रोसेसिंग, पॉलिश या आर्टिफिशियल कलर की वजह से भी हो सकता है.

अगर आप ड्राई फ्रूट्स खरीदते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, तो खराब या कम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट से बच सकते हैं. खरीदारी के दौरान सिर्फ दिखने पर भरोसा करने के बजाय रंग, बनावट, खुशबू, स्वाद, पैकेजिंग और स्टोरेज जैसी चीजों को भी जरूर जांचें.

ड्राई फ्रूट्स का रंग और बनावट देखें

सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को ध्यान से देखें. अच्छे ड्राई फ्रूट्स का रंग आमतौर पर प्राकृतिक और बनावट एक जैसी होती है. उदाहरण के लिए, अच्छे बादाम हल्के भूरे रंग के और स्मूद नजर आते हैं, जबकि अच्छी क्वालिटी के काजू क्रीमी सफेद होते हैं और उनमें काले धब्बे नहीं होने चाहिए. अगर कोई ड्राई फ्रूट जरूरत से ज्यादा चमकीला या बहुत तेज रंग का दिखाई दे रहा है, तो उसे खरीदने से पहले सावधान रहें. असामान्य चमक या रंग आर्टिफिशियल पॉलिश या कलर की वजह से भी हो सकता है.


Dry Fruits Buying Tips: चमकदार बादाम-काजू असली हैं या नकली? 2 मिनट में ऐसे पहचानें

ड्राई फ्रूट्स का आकार और शेप भी देखें. एक जैसे आकार के ड्राई फ्रूट्स आमतौर पर अच्छी तरह सॉर्ट किए गए होते हैं. बहुत ज्यादा टूटे हुए या असमान टुकड़े कम ग्रेड की क्वालिटी का संकेत हो सकते हैं.

खरीदने से पहले खुशबू जरूर जांचें

अगर संभव हो तो ड्राई फ्रूट्स को खरीदने से पहले उनकी खुशबू भी जांचें. ताजे और प्राकृतिक ड्राई फ्रूट्स से हल्की नट्टी यानी मेवे जैसी खुशबू आती है. इसके उलट अगर इनमें सीलन, खट्टी या बासी तेल जैसी गंध आ रही है, तो यह खराब स्टोरेज या पुराना होने का संकेत हो सकता है. खासकर खुले में बिकने वाले ड्राई फ्रूट्स खरीदते समय यह छोटी सी जांच काफी काम आ सकती है.

मौका मिले तो थोड़ा स्वाद भी जांचें

जहां संभव हो, ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा सा स्वाद चखकर भी उनकी क्वालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है. ताजे ड्राई फ्रूट्स का स्वाद मीठा, नट्टी और भरपूर होता है. अगर स्वाद कड़वा, बासी या फीका लगे, तो प्रोडक्ट पुराना या खराब हो सकता है. खजूर और किशमिश की बात करें तो इनमें हल्की चबाने वाली बनावट और मिठास होनी चाहिए. अगर ये बहुत ज्यादा सख्त या जरूरत से ज्यादा सूखे हुए लगें, तो खरीदने से पहले एक बार जरूर सोचें.


Dry Fruits Buying Tips: चमकदार बादाम-काजू असली हैं या नकली? 2 मिनट में ऐसे पहचानें

सिर्फ चमक देखकर न खरीदें, पॉलिश की भी जांच करें

ड्राई फ्रूट्स को आकर्षक दिखाने के लिए कुछ जगहों पर आर्टिफिशियल कलर, तेल की पॉलिश या शुगर कोटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में केवल उनकी चमक देखकर उन्हें ताजा समझना सही नहीं है. अगर संभव हो तो एक सफेद कपड़े से ड्राई फ्रूट्स को हल्के हाथ से रगड़कर देखें. अगर उस पर रंग या तेल ज्यादा मात्रा में निकलता है, तो ऐसे ड्राई फ्रूट्स को लेने से बचना बेहतर है. बिना पॉलिश वाले ड्राई फ्रूट्स को प्राथमिकता दी जा सकती है.

पैकेट खरीदते समय लेबल जरूर पढ़ें

पैक्ड ड्राई फ्रूट्स खरीद रहे हैं तो पैकेट पर दी गई जानकारी को नजरअंदाज न करें. पैकेजिंग पर FSSAI लाइसेंस, एक्सपायरी डेट और प्रोडक्ट की उत्पत्ति से जुड़ी जानकारी देखें. साथ ही पैकिंग की तारीख पर भी ध्यान दें. वैक्यूम-सील या एयरटाइट पैकेजिंग ड्राई फ्रूट्स को नमी से बचाने और उनकी ताजगी बनाए रखने में मदद कर सकती है. कोशिश करें कि भरोसेमंद ब्रांड या ऐसे विक्रेता से ही खरीदारी करें, जहां प्रोडक्ट और उसकी पैकेजिंग को लेकर जरूरी जानकारी साफ तौर पर दी गई हो.

खुले ड्राई फ्रूट्स में नमी और कीड़े जरूर देखें

अच्छी क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स भी अगर सही तरीके से स्टोर न किए जाएं तो खराब हो सकते हैं. खुले में रखे ड्राई फ्रूट्स खरीदते समय उनमें नमी, कीड़े या किसी तरह की असामान्य चीज जरूर देखें. ड्राई फ्रूट्स को ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए और उन्हें सीधी धूप से बचाना चाहिए. घर पर भी इन्हें एयरटाइट कंटेनर में रखने से ताजगी बनाए रखने में मदद मिलती है.

इसे भी पढ़ें- Needle Threading Trick: सुई के छेद में नहीं जा रहा धागा? काम आएंगे ये 4 आसान हैक्स

ड्राई फ्रूट्स खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

अच्छे ड्राई फ्रूट्स चुनने के लिए सिर्फ उनका रंग या चमक देखना काफी नहीं है. उनकी प्राकृतिक रंगत, बनावट, खुशबू और स्वाद पर ध्यान दें. पॉलिश या आर्टिफिशियल कलर वाले ड्राई फ्रूट्स से सावधान रहें और पैक्ड प्रोडक्ट लेते समय पैकिंग डेट, एक्सपायरी और लेबल की जानकारी जरूर पढ़ें. थोड़ी सी सावधानी के साथ की गई खरीदारी आपको बेहतर क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स चुनने में मदद कर सकती है. आखिरकार, ड्राई फ्रूट्स खरीदते समय उनका सिर्फ सुंदर दिखना नहीं, बल्कि उनका ताजा और प्राकृतिक होना ज्यादा जरूरी है.

इसे भी पढ़ें - Silver Cleaning Tips: काले पड़ गए चांदी के बर्तन? घर पर ही ऐसे लौटेगी चमक

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 22 Oct 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Home Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
इस एक तरीके से 1 महीने तक गंदी नहीं होगी बेडशीट, कुंवारों के फायदे की खबर
इस एक तरीके से 1 महीने तक गंदी नहीं होगी बेडशीट, कुंवारों के फायदे की खबर
Home Tips
दूध में आएगी भर-भरकर मलाई, बस अपना लें उबालने का यह तरीका
दूध में आएगी भर-भरकर मलाई, बस अपना लें उबालने का यह तरीका
Home Tips
Winter Bedroom Tips: सर्दियों इस तरह लगाएं अपना बेड, सनलाइट की नहीं आएगी कोई कमी
सर्दियों इस तरह लगाएं अपना बेड, सनलाइट की नहीं आएगी कोई कमी
Home Tips
How To Store Vinegar: सिरका जल्दी क्यों हो जाता है बेस्वाद? 1 चूक से खराब होगी बोतल
सिरका जल्दी क्यों हो जाता है बेस्वाद? 1 चूक से खराब होगी बोतल
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
'दुश्मन' कौन 'अराजक' मौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR विवाद: जल्द होगी विपक्ष की बैठक, CJP आक्रामक, BJP का भी प्लान, UP में EC का एक्शन
SIR विवाद: जल्द होगी विपक्ष की बैठक, CJP आक्रामक, BJP का भी प्लान, UP में EC का एक्शन
मध्य प्रदेश
MP में राज्यसभा उप चुनाव का ऐलान, 12 नवंबर को वोटिंग और काउंटिंग
MP में राज्यसभा उप चुनाव का ऐलान, 12 नवंबर को वोटिंग और काउंटिंग
विश्व
गूगग के CEO सुंदर पिचाई से बोले ट्रंप- 'अभी अटलांटिक का नाम बदलो, फिर मैं प्रशांत महासागर...'
गूगग के CEO सुंदर पिचाई से बोले ट्रंप- 'अभी अटलांटिक का नाम बदलो, फिर मैं प्रशांत महासागर...'
ओटीटी
Ramayana OTT Release: रणबीर कपूर की 'रामायण' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? कैसे देख सकेंगे फिल्म? जानें- सारी डिटेल्स
'रामायण' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? कैसे देख सकेंगे फिल्म? जानें- सारी डिटेल्स
क्रिकेट
अमित मिश्रा के विराट कोहली पर गंभीर आरोप, बोले- वापसी का भरोसा, फिर फोन तक नहीं उठाया
अमित मिश्रा के विराट कोहली पर गंभीर आरोप, बोले- वापसी का भरोसा, फिर फोन तक नहीं उठाया
दिल्ली NCR
तिहाड़ से बाहर आए सौरव दास ने बोला कुछ ऐसा, हंस पड़े लोग
तिहाड़ से बाहर आए सौरव दास ने बोला कुछ ऐसा, हंस पड़े लोग
इंडिया
'मुझे तुम पर गर्व और...', बेटे रेहान की प्रदर्शन वाली फोटो हटाने पर प्रियंका वाड्रा इमोशनल
'मुझे तुम पर गर्व और...', बेटे रेहान की प्रदर्शन वाली फोटो हटाने पर प्रियंका वाड्रा इमोशनल
शिक्षा
UP TGT भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव, अब TET पास करना अनिवार्य
UP TGT भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव, अब TET पास करना अनिवार्य
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget