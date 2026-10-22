Easy Hacks To Identify Polished Dry Fruits: ड्राई फ्रूट्स खरीदते समय अक्सर हमारी नजर सबसे पहले उनके रंग और चमक पर जाती है. जो बादाम ज्यादा चमकदार दिखे, काजू एकदम सफेद नजर आए या किशमिश और खजूर देखने में बहुत आकर्षक लगें, उन्हें हम बेहतर क्वालिटी का मान लेते हैं. लेकिन सिर्फ खूबसूरत दिखने से कोई ड्राई फ्रूट अच्छा हो, यह जरूरी नहीं है. कई बार ज्यादा चमक या असामान्य रंग प्रोसेसिंग, पॉलिश या आर्टिफिशियल कलर की वजह से भी हो सकता है.

अगर आप ड्राई फ्रूट्स खरीदते समय कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, तो खराब या कम क्वालिटी वाले प्रोडक्ट से बच सकते हैं. खरीदारी के दौरान सिर्फ दिखने पर भरोसा करने के बजाय रंग, बनावट, खुशबू, स्वाद, पैकेजिंग और स्टोरेज जैसी चीजों को भी जरूर जांचें.

ड्राई फ्रूट्स का रंग और बनावट देखें

सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को ध्यान से देखें. अच्छे ड्राई फ्रूट्स का रंग आमतौर पर प्राकृतिक और बनावट एक जैसी होती है. उदाहरण के लिए, अच्छे बादाम हल्के भूरे रंग के और स्मूद नजर आते हैं, जबकि अच्छी क्वालिटी के काजू क्रीमी सफेद होते हैं और उनमें काले धब्बे नहीं होने चाहिए. अगर कोई ड्राई फ्रूट जरूरत से ज्यादा चमकीला या बहुत तेज रंग का दिखाई दे रहा है, तो उसे खरीदने से पहले सावधान रहें. असामान्य चमक या रंग आर्टिफिशियल पॉलिश या कलर की वजह से भी हो सकता है.





ड्राई फ्रूट्स का आकार और शेप भी देखें. एक जैसे आकार के ड्राई फ्रूट्स आमतौर पर अच्छी तरह सॉर्ट किए गए होते हैं. बहुत ज्यादा टूटे हुए या असमान टुकड़े कम ग्रेड की क्वालिटी का संकेत हो सकते हैं.

खरीदने से पहले खुशबू जरूर जांचें

अगर संभव हो तो ड्राई फ्रूट्स को खरीदने से पहले उनकी खुशबू भी जांचें. ताजे और प्राकृतिक ड्राई फ्रूट्स से हल्की नट्टी यानी मेवे जैसी खुशबू आती है. इसके उलट अगर इनमें सीलन, खट्टी या बासी तेल जैसी गंध आ रही है, तो यह खराब स्टोरेज या पुराना होने का संकेत हो सकता है. खासकर खुले में बिकने वाले ड्राई फ्रूट्स खरीदते समय यह छोटी सी जांच काफी काम आ सकती है.

मौका मिले तो थोड़ा स्वाद भी जांचें

जहां संभव हो, ड्राई फ्रूट्स का थोड़ा सा स्वाद चखकर भी उनकी क्वालिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है. ताजे ड्राई फ्रूट्स का स्वाद मीठा, नट्टी और भरपूर होता है. अगर स्वाद कड़वा, बासी या फीका लगे, तो प्रोडक्ट पुराना या खराब हो सकता है. खजूर और किशमिश की बात करें तो इनमें हल्की चबाने वाली बनावट और मिठास होनी चाहिए. अगर ये बहुत ज्यादा सख्त या जरूरत से ज्यादा सूखे हुए लगें, तो खरीदने से पहले एक बार जरूर सोचें.





सिर्फ चमक देखकर न खरीदें, पॉलिश की भी जांच करें

ड्राई फ्रूट्स को आकर्षक दिखाने के लिए कुछ जगहों पर आर्टिफिशियल कलर, तेल की पॉलिश या शुगर कोटिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है. ऐसे में केवल उनकी चमक देखकर उन्हें ताजा समझना सही नहीं है. अगर संभव हो तो एक सफेद कपड़े से ड्राई फ्रूट्स को हल्के हाथ से रगड़कर देखें. अगर उस पर रंग या तेल ज्यादा मात्रा में निकलता है, तो ऐसे ड्राई फ्रूट्स को लेने से बचना बेहतर है. बिना पॉलिश वाले ड्राई फ्रूट्स को प्राथमिकता दी जा सकती है.

पैकेट खरीदते समय लेबल जरूर पढ़ें

पैक्ड ड्राई फ्रूट्स खरीद रहे हैं तो पैकेट पर दी गई जानकारी को नजरअंदाज न करें. पैकेजिंग पर FSSAI लाइसेंस, एक्सपायरी डेट और प्रोडक्ट की उत्पत्ति से जुड़ी जानकारी देखें. साथ ही पैकिंग की तारीख पर भी ध्यान दें. वैक्यूम-सील या एयरटाइट पैकेजिंग ड्राई फ्रूट्स को नमी से बचाने और उनकी ताजगी बनाए रखने में मदद कर सकती है. कोशिश करें कि भरोसेमंद ब्रांड या ऐसे विक्रेता से ही खरीदारी करें, जहां प्रोडक्ट और उसकी पैकेजिंग को लेकर जरूरी जानकारी साफ तौर पर दी गई हो.

खुले ड्राई फ्रूट्स में नमी और कीड़े जरूर देखें

अच्छी क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स भी अगर सही तरीके से स्टोर न किए जाएं तो खराब हो सकते हैं. खुले में रखे ड्राई फ्रूट्स खरीदते समय उनमें नमी, कीड़े या किसी तरह की असामान्य चीज जरूर देखें. ड्राई फ्रूट्स को ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए और उन्हें सीधी धूप से बचाना चाहिए. घर पर भी इन्हें एयरटाइट कंटेनर में रखने से ताजगी बनाए रखने में मदद मिलती है.

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ड्राई फ्रूट्स खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

अच्छे ड्राई फ्रूट्स चुनने के लिए सिर्फ उनका रंग या चमक देखना काफी नहीं है. उनकी प्राकृतिक रंगत, बनावट, खुशबू और स्वाद पर ध्यान दें. पॉलिश या आर्टिफिशियल कलर वाले ड्राई फ्रूट्स से सावधान रहें और पैक्ड प्रोडक्ट लेते समय पैकिंग डेट, एक्सपायरी और लेबल की जानकारी जरूर पढ़ें. थोड़ी सी सावधानी के साथ की गई खरीदारी आपको बेहतर क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स चुनने में मदद कर सकती है. आखिरकार, ड्राई फ्रूट्स खरीदते समय उनका सिर्फ सुंदर दिखना नहीं, बल्कि उनका ताजा और प्राकृतिक होना ज्यादा जरूरी है.

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