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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहर की पैडी में जलविहीन हुई गंगा! प्रकट हुई अंग्रेजों के जमाने की रेलवे लाइन; वीडियो वायरल

हर की पैडी में जलविहीन हुई गंगा! प्रकट हुई अंग्रेजों के जमाने की रेलवे लाइन; वीडियो वायरल

गंगनहर की वार्षिक बंदी के बाद हर की पैड़ी की तलहटी दिखने लगी, जहां पुरानी रेल दिखाई देने के बाद सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हो गया. जानें चौंका देने वाले इस वायरल वीडियो के बारे में.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 22 Oct 2026 02:53 PM (IST)
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हरिद्वार की विश्वप्रसिद्ध हर की पैड़ी इन दिनों एक अलग ही वजह से चर्चा में है. सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो में गंगनहर की वार्षिक सफाई और मरम्मत के लिए जल प्रवाह रोके जाने के बाद घाट का बड़ा हिस्सा जलविहीन नजर आ रहा है. सामान्य दिनों में जिस स्थान पर गंगा की धारा में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देती है, वहां अब नदी की तलहटी और वर्षों से पानी के नीचे छिपी संरचनाएं नजर आने लगी हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर पुरानी रेलवे पटरी जैसी दिखने का वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रहे हैं.

बदला हर की पैड़ी का नजारा

दरअसल, ऊपरी गंगनहर को हर साल निर्धारित अवधि के लिए सफाई, सिल्ट हटाने और आवश्यक मरम्मत कार्यों के लिए बंद किया जाता है. इस वर्ष भी 20 अक्टूबर की रात से जल प्रवाह रोका गया है और नवंबर के पहले सप्ताह में इसे दोबारा शुरू किए जाने की जानकारी सामने आई है. इस कारण हर की पैड़ी पर सामान्य जलधारा नहीं दिखाई दे रही है. पानी कम होने से श्रद्धालुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. गंगा स्नान, आचमन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए हरिद्वार पहुंचे लोगों को घाट का बदला हुआ स्वरूप देखकर निराशा हुई.

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सामने आई पुरानी रेल पटरी

जलस्तर कम होने के बाद हर की पैड़ी और आसपास के क्षेत्र में नदी की तलहटी स्पष्ट दिखाई देने लगी. इसी दौरान रोड़ी बेलवाला क्षेत्र के पास रेल पटरी जैसी संरचना सामने आने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इससे लोगों के बीच सवाल उठने लगा कि आखिर गंगा की तलहटी में रेलवे लाइन कैसे पहुंची? कई रिपोर्ट्स में इसे अंग्रेजों के दौर की छोटी रेल या मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होने वाले मिनिएचर रेलवे ट्रैक बताया गया है.

इतिहास की तस्वीर

रोड़ी बेलवाला कभी हरिद्वार का बड़ा खुला क्षेत्र था. समय के साथ इलाके का स्वरूप बदलता गया और आधुनिक सड़क, यातायात तथा शहरी विकास ने पुरानी निशानियों को काफी हद तक ढक दिया. पानी के नीचे रहने के कारण यह पुराना ट्रैक लंबे समय तक आम लोगों की नजरों से दूर रहा. गंगनहर की बंदी के दौरान जब जलधारा पीछे हटती है, तो ऐसी ऐतिहासिक संरचनाएं फिर दिखाई देने लगती हैं.

कमेंट्स कर रहे लोग

वायरल वीडियो को देख कई लोग इसके बारे में और जानने की बात कर रहे हैं. कुछ यूजर इस छिपी हुई जगह की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ यूजर जगह के बारे में जानकारी चाहते हैं. एक यूजर ने कमेंट कर पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, मैं भी इसे देखना चाहता हूं. एक अन्य यूजर ने कमेंट किया कि हमारे देश में ऐसी कई चीजें देखने को मिल जाती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 22 Oct 2026 02:53 PM (IST)
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