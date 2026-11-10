दीवाली पर हर साल सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कुछ लोग लाइक्स और वायरल होने के चक्कर में अपनी जान की भी परवाह नहीं करते. हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ऐसा ही हैरान और गुस्सा दिला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला ने घर की छत पर आतिशबाजी का ऐसा खतरनाक तरीका अपनाया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है.

एक तरफ जहां देश में प्रदूषण को लेकर चिंता जताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की बेवकूफी भरी हरकत ने लोगों का पारा चढ़ा दिया है.

छत पर हाथ में उठाया जलता डिब्बा, फिर जो हुआ...

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला अपने घर की छत पर खड़ी है और उसने पटाखों का पूरा डिब्बा अपने हाथों में पकड़ रखा है. तभी एक लड़का उसके पास आता है और उस डिब्बे के अंदर ही आग लगा देता है.

हद तो तब हो जाती है जब महिला डिब्बे में आग लगते ही उसे हाथ से नीचे रखने के बजाय अपने सिर के ऊपर उठा लेती है. डिब्बे से एक-एक करके पटाखे हवा में फूटने लगते हैं. देखते ही देखते पूरा डिब्बा आग का गोला बन जाता है. महिला कुछ सेकंड तक तो जलते हुए डिब्बे को हाथ में पकड़े रहती है, फिर डरकर उसे छत पर फेंककर वहां से भाग निकलती है.

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दीवाली पर जहरीली हुई हवा, भड़के नेटिजन्स

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब 9 नवंबर की सुबह दीवाली के जश्न के बाद दिल्ली की हवा जहरीली हो गई और एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया. ऐसे में इस वीडियो को देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है...

एक यूजर ने लिखा, "ऐसे लोगों के लिए पर्यावरण बचाने का कोई फायदा नहीं है, ये अपनी ही जान से खिलवाड़ कर रहे हैं."

दूसरे यूजर ने भड़ास निकालते हुए लिखा, "इन्हें कहते हैं पढ़े-लिखे गवार! जब लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते, तो वे प्रदूषण की क्या परवाह करेंगे?"

वहीं कई लोगों ने इस तरह की जानलेवा और बेवकूफी भरी हरकतों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

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