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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: सिर पर रखकर फोड़े पटाखे, महिला का खौफनाक वीडियो वायरल

Viral Video: सिर पर रखकर फोड़े पटाखे, महिला का खौफनाक वीडियो वायरल

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला अपने घर की छत पर खड़ी है और उसने पटाखों का पूरा डिब्बा अपने हाथों में पकड़ रखा है. तभी एक लड़का उसके पास आता है और उस डिब्बे के अंदर ही आग लगा देता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Nov 2026 06:41 AM (IST)
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दीवाली पर हर साल सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कुछ लोग लाइक्स और वायरल होने के चक्कर में अपनी जान की भी परवाह नहीं करते. हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ऐसा ही हैरान और गुस्सा दिला देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला ने घर की छत पर आतिशबाजी का ऐसा खतरनाक तरीका अपनाया, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है.

एक तरफ जहां देश में प्रदूषण को लेकर चिंता जताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की बेवकूफी भरी हरकत ने लोगों का पारा चढ़ा दिया है.

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छत पर हाथ में उठाया जलता डिब्बा, फिर जो हुआ...

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला अपने घर की छत पर खड़ी है और उसने पटाखों का पूरा डिब्बा अपने हाथों में पकड़ रखा है. तभी एक लड़का उसके पास आता है और उस डिब्बे के अंदर ही आग लगा देता है.

हद तो तब हो जाती है जब महिला डिब्बे में आग लगते ही उसे हाथ से नीचे रखने के बजाय अपने सिर के ऊपर उठा लेती है. डिब्बे से एक-एक करके पटाखे हवा में फूटने लगते हैं. देखते ही देखते पूरा डिब्बा आग का गोला बन जाता है. महिला कुछ सेकंड तक तो जलते हुए डिब्बे को हाथ में पकड़े रहती है, फिर डरकर उसे छत पर फेंककर वहां से भाग निकलती है.

यह भी पढ़ें: Chain Snatching: मुंबई में सोसायटी के अंदर महिला से लूट, वायरल हो रहा वीडियो

दीवाली पर जहरीली हुई हवा, भड़के नेटिजन्स

यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब 9 नवंबर की सुबह दीवाली के जश्न के बाद दिल्ली की हवा जहरीली हो गई और एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया. ऐसे में इस वीडियो को देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है...

एक यूजर ने लिखा, "ऐसे लोगों के लिए पर्यावरण बचाने का कोई फायदा नहीं है, ये अपनी ही जान से खिलवाड़ कर रहे हैं."

दूसरे यूजर ने भड़ास निकालते हुए लिखा, "इन्हें कहते हैं पढ़े-लिखे गवार! जब लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते, तो वे प्रदूषण की क्या परवाह करेंगे?"

वहीं कई लोगों ने इस तरह की जानलेवा और बेवकूफी भरी हरकतों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 10 Nov 2026 06:41 AM (IST)
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