जंगल सफारी करना जितना रोमांचक होता है उससे कई ज्यादा खतरनाक हो सकता है. इसका गवाह बना है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक खतरनाक वीडियो, जिसमें टूरिस्ट बोट पर मगरमच्छ ने ऐसा हमला किया कि सभी लोगों की चीखें निकल गईं. वीडियो में खूंखार दरिंदे का खौफनाक रूप साफ तौर पर देखा जा सकता है जिसमें वो पानी से निकल कर अपनी दरिंदगी की नुमाइश कर रहा है जो जानलेवा साबित हो सकती थी.

मगरमच्छ ने किया पर्यटकों की नाव पर हमला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग जंगल सफारी के दौरान नदी में जंगली जीवों की साइटिंग के लिए जा रहे हैं. पर्यटक नाव में बैठकर नदी का नजारा कैमरे में कैद कर ही रहे होते हैं कि किनारे बैठा एक मगरमच्छ पानी के अंदर से चलते हुए नाव के करीब आ जाता है. लोगों को इसका अंदाजा तो होता है लेकिन उन्हें ये ख्याल नहीं आता कि मगरमच्छ हमला भी कर देगा.

बाल बाल बची जान

नाव जैसे ही मगरमच्छ के पास पहुंचती है ये दरिंदा पानी से लगभग 2 मीटर ऊपर उठता है और नाव पर बैठे पर्यटकों पर हमला कर देता है, वो तो गनीमत रही कि मगरमच्छ नाव के किनारे तक नहीं पहुंच पाया वरना बड़ा हादसा हो सकता था. हालांकि सोशल मीडिया पर दावे हो रहे हैं कि वीडियो पूरी तरह से एआई जनरेटेड है और भ्रामक कंटेंट के लिए बनाकर शेयर कर दी गई है. अब यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

खौफ में आ गए यूजर्स

वीडियो को Wildman Adventures नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इन लोगों की आत्मा एक सेकंड के लिए तो शरीर से निकल ही गई होगी. एक और यूजर ने लिखा...दरिंदा है, उसके करीब क्यों जाना. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...वीडियो एआई जनरेटेड लग रही है.

