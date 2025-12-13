हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सफ़ुटबॉलकोलकाता में Lionel Messi के इवेंट में हुए बवाल की 10 बड़ी बातें, जानें अब तक क्या-क्या हुआ; पढ़ें सारे अपडेट

कोलकाता में Lionel Messi के इवेंट में हुए बवाल की 10 बड़ी बातें, जानें अब तक क्या-क्या हुआ; पढ़ें सारे अपडेट

Lionel Messi India Tour: अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं. यहां जानिए मेसी के भारत आने के बाद अब तक क्या-क्या हुआ है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 Dec 2025 07:42 PM (IST)
Preferred Sources

अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी 14 साल बाद भारत आए हैं. मेसी अपने तीन दिवसीय भारतीय दौरे पर 4 शहरों का दौरा करेंगे. वो कोलकाता में आए, फिर हैदराबाद, मुंबई और अंत में दिल्ली जाएंगे. मेसी ने आज यानी 13 दिसंबर को अपने 70 फुट ऊंचे स्मारक का अनावरण भी किया. वो साल्ट लेक स्टेडियम भी पहुंचे, जहां खूब बवाल मचा. यहां 10 पॉइंट्स में समझें कि मेसी के भारत आने के बाद अब तक क्या-क्या हुआ है.

10 पॉइंट्स में समझें अब तक क्या-क्या हुआ?

1. लियोनेल मेसी शनिवार, 13 दिसंबर देर रात 2:30 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंचे थे. एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ, बाजा बजाया गया और फैंस ने मेसी! मेसी के नारे भी लगाए. उनके साथ लुईस सुआरेज और अर्जेंटीनी टीम के मिड फील्डर रोड्रीगो डी पॉल भी भारत आए. मेसी हायत रेजेंसी पहुंचे, जहां वो कमरा नंबर 730 में ठहरे थे.

2. मेसी ने GOAT टूर की शुरुआत स्पॉन्सर्स मीट एंड ग्रीट के साथ की. वो उसके बाद साल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 70 फुट ऊंचे स्मारक का अनावरण किया. इस दौरान मेसी के साथ पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिसवास और आयोजक साताद्रू दत्ता भी मौजूद रहे.

3. साल्ट लेक स्टेडियम में जब मेसी ने अपने स्मारक का अनावरण किया, तब उनकी मुलाकात बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के साथ हुई. हालांकि शाहरुख मैदान में मेसी के साथ नहीं गए.

4. लियोनेल मेसी ज्यादा देर तक साल्ट लेक स्टेडियम में नहीं रुके. फैंस ने बताया कि जब मेसी मैदान में आए अब उनके आसपास बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे, जिसके कारण उन्हें देख पाना लगभग असंभव हो गया था. इस कारण निराश फैंस ने मैदान में बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं. वहीं मेसी के मैदान से जाने के बाद लोग भारी संख्या में मैदान में घुस आए थे.

5. चूंकि लियोनेल मेसी समय से पहले ही मैदान से बाहर चले गए थे, इस कारण उनकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात नहीं हो पाई.

6. साल्ट लेक स्टेडियम में घटी घटना के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी मांगी. ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा, "मैं तहे दिल से लियोनेल मेसी, सभी खेल प्रशंसकों और मेसी के फैंस से माफी मांगती हूं."

7. कोलकाता पुलिस के DGP राजीव कुमार ने बताया कि आयोजक साताद्रू दत्ता ने लिखित में आश्वासन दिया है कि वो साल्ट लेक स्टेडियम की घटना के लिए फैंस को उनका पूरा पैसा वापस लौटाएंगे. वहीं एक आयोजक की गिरफ्तारी भी हुई है.

8. लियोनेल मेसी शाम करीब 6 बजे हैदराबाद पहुंचे. फलकनुमा पैलेस में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मेसी का स्वागत किया. कोलकाता की घटना के बाद पहले ही हैदराबाद में राजीव गांधी स्टेडियम की सुरक्षा बढ़ा दी गई. मेसी को शेड्यूल अनुसार 7 बजे स्टेडियम पहुंना था, लेकिन उनके स्टेडियम पहुंचने में देरी हुई.

9. मेसी 14 दिसंबर को मुंबई पहुंचेंगे. क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में एक फैशन शो में शामिल होंगे, एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच खेला जाएगा और कोचिंग क्लीनिक में भी शामिल होंगे. वो वानखेड़े स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचेंगे. बताया जा रहा है कि सेलिब्रिटी मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर भी मेसी से मिल सकते हैं. वहीं फैशन शो में जॉन अब्राहम, करीना कपूर और जैकी श्रॉफ आ सकते हैं.

10. लियोनेल मेसी 15 दिसंबर को दिल्ली जाएंगे, जहां वो अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे. युवाओं के लिए एक कोचिंग सेशन भी शेड्यूल किया गया है. 15 दिसंबर को मेसी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 13 Dec 2025 07:42 PM (IST)
और पढ़ें
