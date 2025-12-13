आजकल सोशल मीडिया पर क्या वायरल हो जाए, यह कोई नहीं जानता. कई बार कुछ वीडियो हमें हंसा जाते हैं, तो कई वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हम परेशान, गुस्से में या हैरान रह जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो हाल ही में सामने आया है, जिसे देखकर लोग सिर्फ आश्चर्य में ही नहीं बल्कि काफी नाराज भी दिखे.

इस वीडियो में एक छोटा बच्चा ऐसी हरकत करता दिखा जिसे किसी भी समझदार इंसान की नजर में लापरवाही ही कहा जाएगा. सड़क पर बाइक चलाना कोई खेल नहीं, लेकिन इस बच्चे ने जो किया वह जान जोखिम में डालने जैसा था. अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है और लोग जमकर इस पर रिएक्शन दे रहे हैं.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में?

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा लड़का, जिसकी उम्र देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह बाइक चलाने लायक नहीं है, किसी तरह बाइक को घसीटते हुए सड़क पर ले आता है. कुछ देर कोशिश करने के बाद वह बाइक स्टार्ट कर देता है और चलाने भी लगता है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चे के पैर ठीक से नीचे तक नहीं पहुंच पा रहे थे, फिर भी वह सड़क पर चल रहे वाहनों के बीच बाइक दौड़ाने लगता है. यह नजारा देखने वालों के लिए किसी खतरे से कम नहीं लगता, बच्चा खुद भी खतरे में था और सड़क पर मौजूद दूसरे लोग भी.

लोग ने जमकर कमेंट्स

यह वीडियो X पर @yuva_aas नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया. कुछ ही देर में इस वीडियो को हजारों लाइक और शेयर मिल गए. लेकिन इस बार लोगों ने वीडियो देखकर खुशी या मनोरंजन नहीं दिखाया, बल्कि गुस्सा निकालना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने लिखा कि ऐसी लापरवाही देखकर सच में डर लगता है. कुछ यूजर ने लिखा कि माता-पिता बच्चों पर इतनी बड़ी गाड़ियों की जिम्मेदारी क्यों डाल देते हैं. तो कुछ ने लिखा कि अगर कोई हादसा हो जाता, तो उसका जवाब कौन देता. लोगों का कहना था कि ऐसे वीडियो हंसी-मजाक का नहीं, बल्कि गंभीर चेतावनी का विषय हैं.

यह भी पढ़ें 15000 फीट पर मौत से मुकाबला, प्लेन से उलझा पैराशूट और हवा में झूलता रहा स्काईडाइवर; वीडियो वायरल