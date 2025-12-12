सोशल मीडिया पर कई स्टंट से जुड़े वीडियो वायरल होते रहते हैं. हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के एक स्काईडाइवर ने 15000 फीट की ऊंचाई से ऐसी घटना का सामना किया, जिसे देखकर लोगों की सांसे रुक गई. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि जैसे ही एक स्काईडाइवर प्लेन से बाहर निकलता है, उसका पैराशूट तेज हवा में खुलकर सीधे सेसना कारवां विमान की टेल से उलझ जाता है. कुछ ही सेकंड में वह हवा में प्लेन के नीचे झूलने लगता है. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और वीडियो देखकर कई लोग भी हैरान हो गए.

प्लेन की टेल में उलझा स्काईडाइवर का पैराशूट

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर @InfoR00M नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे एक वीडियो में दिखाई देता है कि एक स्काईडाइवर जैसे ही प्लेन से बाहर निकलता है, उसका पैराशूट तेज हवा के चलते विमान की टेल में फंस जाता है. जिसके बाद वह स्काईडाइवर प्लेन की टेल के नीचे लटक जाता है. इसके बाद स्काईडाइवर हिम्मत दिखाता है और अपनी जेब से चाकू निकलता है और अपने पैराशूट की रस्सी को काटता है.

इसके बाद स्काईडाइवर हवा में तेजी से गिरने लगता है, लेकिन वह अपनी सूझबूझ से अपना रिजर्व पैराशूट खोल लेता है. यह नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं होता है. रिजर्व पैराशूट के सहारे स्काईडाइवर थोड़ी देर बाद जमीन पर लैंड कर जाता है, हालांकि उसे मामूली चोटें भी लगती है. लेकिन यह वीडियो देखकर सोशल मीडिया यूजर के होश उड़ जाते हैं.

🇦🇺 SKYDIVER CHEATS DEATH IN MID-AIR PARACHUTE SNAG INCIDENT – SHOCKING ATSB REPORT🚨



A Queensland skydiver survived a terrifying accident when his parachute snagged on a Cessna Caravan’s tail at 15,000ft.



Dragged out of the plane and suspended below it, he cut reserve… pic.twitter.com/QkfKzfULIN — Info Room (@InfoR00M) December 11, 2025

वीडियो पर लोगों के आए हैरान करने वाले कमेंट्स

सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस खतरनाक हादसे को देखकर हैरान रह गए. कई यूजर्स ने इस वीडियो को देखकर लिखा कि स्काईडाइवर ने पैराशूट बहुत जल्दी खोल दिया, इसलिए ऐसी नौबत आई. वहीं कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि वह तो ह्यूमन पेपर क्लिप बनाकर प्लेन से लटक रहा था. वहीं एक यूजर ने इस वीडियो को देखकर कमेंट किया कि यह तो मिशन इंपॉसिबल जैसा एक्सपीरियंस दे रहा था. वहीं एक यूजर ने स्काईडाइवर की तारीफ करते हुए कहा कि वह बहुत लकी था वरना यह खतरनाक हो सकता था. इसके अलावा एक यूजर कमेंट करता है कि और स्मार्ट आदमी... चाकू रखने से उसकी जान बच गई. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कि अगर वह नया स्काईडाइवर होता तो क्या यह सब संभाल पाता.

