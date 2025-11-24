तेज प्रताप यादव यानी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे. जब भी आप इनका नाम सुनते हैं तो एक खुशमिजाज और हाजिरजवाबी नेता की मन में एक छवि बनती है. लेकिन इन दिनों तेज प्रताप यानी तेजू भैया व्लॉगर बने हुए हैं. कहा जा रहा है कि महुआ से चुनाव में मिली हार के बाद इन दिनों तेज प्रताप यूट्यूबर बन गए हैं और दूध बनाने वाली फैक्ट्री का रिव्यू कर रहे हैं. उनका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो दूध बनाने वाली फैक्ट्री के मैनेजर से बातचीत करते हुए प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी ले रहे हैं.

चुनाव हारने के बाद व्लॉग बनाने लगे तेज प्रताप

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें तेज प्रताप यादव उर्फ तेजू भैया अपने घर के गार्डन में खड़े होकर अपने यूट्यूब चैनल का परिचय देते हैं और कहते हैं कि हम आपको आज के व्लॉग में दूध की फैक्ट्री दिखाएंगे कि कैसे उसमें दूध बनता है और कैसे उसे टोन्ड यानी pasteurized किया जाता है. इसके बाद तेज प्रताप फैक्ट्री में अपने लोगों के साथ रवाना होते हैं और वहां के मैनेजर से रूबरू होते हैं. जिसमें दूध की प्रोसेसिंग को लेकर वो तमाम तरह के सवाल मैनेजर से पूछते दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं मैनेजर भी उनके सवालों के जवाब देकर उन्हें संतुष्ट करता है.

TY व्लॉग नाम से शुरू किया यूट्यूब चैनल!

आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने अपनी खुद की पार्टी जनशक्ति जनता दल का गठन किया था और बिहार चुनाव में अपने कैंडिडेट्स उतारे थे. वो खुद बिहार की महुआ सीट से चुनाव लड़े थे लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था. बिहार चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने पर चुनावी शोर थम चुका है. ऐसे में कहा जा रहा है कि तेजू भैया ने खुद के यूट्यूब चैनल के लिए काम शुरू कर दिया है और वो डेली व्लॉग बनाने वाले हैं. उनके चैनल का नाम TY Vlog रखा गया है.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे

यूजर्स बोले, कब क्या शुरू कर दें कोई नहीं जानता!

वीडियो को @ChapraZila नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...तेजू भैया कब क्या शुरू कर दें कोई नहीं जानता. एक और यूजर ने लिखा...भाई चुनावी खर्चे की भरपाई करने निकले हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...तेज प्रताप भैया मस्त आदमी हैं.

यह भी पढ़ें: Tejas Crashed: परकटे पक्षी की तरह गिरा तेजस और जमीन छूते ही लगी आग... डरा देगा वायरल वीडियो