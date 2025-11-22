चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे

आए दिन सोशल मीडिया पर लोगों की लापरवाही से जुड़े कई वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग भी हैरान है. दरअसल एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में महिला एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में बैठकर पावर सॉकेट में इलेक्ट्रिक केतली लगाकर मैगी पकाते नजर आ रही है. इलेक्ट्रिक केतली में मैगी पकाने का यह वीडियो महिला के साथ यात्रा कर रहे किसी यात्री ने रिकॉर्ड किया और फिर यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इस वीडियो ने भारतीय रेलवे में सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू कर दी है. वहीं सोशल मीडिया वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर कई लोगों का गुस्सा महिला पर फूट पड़ा.



वीडियो में क्या दिखा?



यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @WokePandemic नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो में महिला अपनी सीट पर आराम से बैठी हुई दिखाई देती है. महिला के सामने फोल्डिंग टेबल पर इलेक्ट्रिक केतली रखी हुई है, जिसमें वह महिला मैगी उबाल रही है. वहीं वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि केतली से धुआं उठ रहा है और पास में मैगी के पैकेट खुले पड़े हैं. वीडियो बनाने वाला यात्री जब इसे रिकॉर्ड करता है तो महिला हंसते हुए कहती है की वीडियो शेयर कर देना ताकि लोग इस हेक के बारे में जान पाएं. वहीं वीडियो में दिखाई दे रही महिला काफी खुश होकर ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली में मैगी उबाल रही थी. वहीं महिला की बातचीत की भाषा से वह महाराष्ट्र की बताई जा रही है.

Is this train travel hack to cook food in train is okay?

Is this legal? pic.twitter.com/tuxj9qsoHv — Woke Eminent (@WokePandemic) November 20, 2025





सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा महिला आज तो ट्रेन ही उड़ा देगी



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ वैसे ही लोगों का गुस्सा भी भड़क उठा. कई लोगों ने तो गुस्से में इस हरकत को सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग बता दिया. वहीं एक यूजर इस वीडियो को देखकर गुस्से में लिखता है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेन ही तो उड़ेगी और क्या ही हो जाएगा. वहीं एक यूजर लिखता है कि भारतीयों का सिविक सेंस बहुत हाई है यह स्टूपिडिटी को भी अचीवमेंट समझते हैं. वहीं एक यूजर लिखता है कि आंटी जी कोच नंबर बता दो मैगी खानी है, प्लीज. इसके अलावा एक यूजर मजाक के अंदाज में कमेंट करता है कि नेक्स्ट टाइम मैं ट्रेन में माइक्रोवेव लेकर जाऊंगा. वहीं एक यूजर कमेंट में लिखता है ऐसे भारत बनेगा विकसित भारत?

